Βρετανία: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζούς

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Ντόνκαστερ

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Βρετανία: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζούς
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς και οχήματα στο Ντόνκαστερ της Βρετανίας.
  • Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για κατηγορίες πρόκλησης θανάτου και σοβαρού τραυματισμού λόγω επικίνδυνης οδήγησης.
  • Ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.
  • Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.
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Τη ζωή τους έχασαν δύο άνθρωποι, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς και σε άλλα οχήματα στη Βρετανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ντόνκαστερ, την Κυριακή (13/9), αλλά έγινε γνωστό την Τρίτη (15/9). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα μαύρο Mitsubishi L200 κινούνταν στο οδόστρωμα όταν έπεσε πάνω σε μια ομάδα τεσσάρων πεζών.

Στη συνέχεια, το Mitsubishi συγκρούστηκε με ένα μαύρο Audi και μια ασημί BMW που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ.

Δύο πεζοί κατέληξαν στο σημείο του δυστυχήματος και άλλα τέσσερα άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, τα οποία όμως δεν απειλούν τη ζωή τους, πρόσθεσε η αστυνομία.

Ο 30χρονος οδηγός του Mitsubishi συνελήφθη ως ύποπτος για δύο κατηγορίες πρόκλησης θανάτου λόγω επικίνδυνης οδήγησης, δύο κατηγορίες πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού λόγω επικίνδυνης οδήγησης και για οδήγηση υπό ακατάλληλες συνθήκες.

Έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

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