Τρίκαλα: Στις φλόγες εργοστάσιο βαμβακιού - Καίγονται έξι αποθήκες

Snapshot Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο βαμβακιού κοντά στα Τρίκαλα από τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η φωτιά κατέκαψε έξι αποθήκες με βαμβάκι λόγω του εύφλεκτου υλικού.

Η Πυροσβεστική επιχειρεί με μεγάλη δύναμη για να περιορίσει τη φωτιά και να αποτρέψει την εξάπλωσή της σε παρακείμενα κτίρια.

Οι φλόγες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση και προκάλεσαν αναστάτωση στην περιοχή.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί και θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται από τα ξημερώματα της Τρίτης σε εργοστάσιο βαμβακιού έξω από τα Τρίκαλα με την Πυροσβεστική να επιχειρεί στο σημείο με μεγάλη δύναμη για την κατάσβεσή της.

Λόγω του πολύ εύφλεκτου υλικού, η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία κι έχει ήδη κατακάψει έξι αποθήκες με βαμβάκι, ενώ καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για να μην εξαπλωθεί και στα παρακείμενα κτίρια.

Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου βάμβακος βρίσκονται έξω από τον Γλίνος, επί της οδού Καρδίτσης. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Οι φλόγες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση και προκάλεσαν αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, τα οποία θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής.