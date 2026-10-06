Μητσοτάκης: «Θα το ξανακάνουμε το 2027» – Το μήνυμα για την τρίτη νίκη και η μάχη της ΝΔ με τον χρόν

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τρίτη συνεχή εκλογική νίκη το 2027.

Τόνισε την ανάγκη εσωτερικής συσπείρωσης της ΝΔ και παράλληλου ανοίγματος προς το κέντρο της πολιτικής σκηνής.

Αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης και υπογράμμισε την ανάγκη επανόρθωσης και εμπιστοσύνης των πολιτών.

Παρουσίασε την Ελλάδα ως παράδειγμα οικονομικής ανάπτυξης και απέκλεισε την επιστροφή σε πολιτικές πισωγυρίσματος.

Επισήμανε ότι η πολιτική σταθερότητα σε ασταθή περιβάλλον απαιτεί ισχυρή ηγεσία, καλά στελέχη και ενωμένη παράταξη. Snapshot powered by AI

Δεν ήταν απλώς μια επετειακή ομιλία για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε από το βήμα της εκδήλωσης στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, στο Γκάζι, να μετατρέψει την επέτειο σε πολιτικό προσκλητήριο ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Με φόντο τις εσωκομματικές αποστάσεις, τις απουσίες ιστορικών στελεχών και το πολιτικό σκηνικό που ήδη αρχίζει να διαμορφώνεται με ορίζοντα το 2027, ο πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα με σαφή εκλογική στόχευση: η ΝΔ θα διεκδικήσει ξανά τη νίκη και ο ίδιος θέλει την παράταξη σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα.

Η φράση που συμπυκνώνει ίσως περισσότερο από κάθε άλλη την ομιλία του ήταν η καταληκτική του αναφορά: «Το κάναμε το 2019, το κάναμε το 2023... θα το ξανακάνουμε το 2027».

«Εσείς είστε η ΝΔ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε καταρχάς να μεταφέρει το βάρος από την ηγεσία προς τη βάση της παράταξης.

«Εσείς είστε η ΝΔ, εσείς είστε η ψυχή και η καρδιά της παράταξης», ανέφερε απευθυνόμενος στα στελέχη και στους φίλους του κόμματος.

Δεν πρόκειται για τυχαία επιλογή. Σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για την εσωτερική συνοχή της ΝΔ έχει επιστρέψει δυναμικά, το Μέγαρο Μαξίμου έχει ανάγκη να επαναφέρει στο προσκήνιο την εικόνα μιας μεγάλης και πολυσυλλεκτικής παράταξης, στην οποία χωρούν διαφορετικές γενιές και διαφορετικές πολιτικές διαδρομές.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για τη δυνατότητα της ΝΔ να ανανεώνεται διαρκώς και να προσαρμόζεται «πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της αριστεράς και της δεξιάς».

Αυτό είναι και ένα από τα βασικά πολιτικά στοιχήματα της επόμενης περιόδου: να κρατήσει η ΝΔ συσπειρωμένο τον παραδοσιακό της κορμό, χωρίς να εγκαταλείψει το άνοιγμα προς το κέντρο.

Το βλέμμα πλέον στις κάλπες του 2027

Ο πρωθυπουργός δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών ως προς τον εκλογικό ορίζοντα.

Μίλησε ευθέως για την επόμενη εκλογική μάχη και έθεσε ως στόχο μια ακόμη νίκη της ΝΔ, παραπέμποντας στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και του 2023.

«Θα το ξανακάνουμε το 2027», είπε κλείνοντας την ομιλία του, ζητώντας από τα στελέχη να «πάρουν δυνάμεις για τον αγώνα που έρχεται».

Το μήνυμα είναι σαφές: για τον Μητσοτάκη η τρίτη συνεχόμενη εκλογική νίκη δεν αποτελεί απλώς μια φιλοδοξία. Αποτελεί πλέον τον κεντρικό πολιτικό στόχο της ΝΔ.

Και αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση περνά σταδιακά από τη λογική της διακυβέρνησης στη λογική της προεκλογικής προετοιμασίας.

«Να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε, πάντως, ένα διαφορετικό σημείο της ομιλίας.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η ΝΔ, όσο περισσότερο παραμένει στην εξουσία, τόσο περισσότερο πρέπει να προσπαθεί να κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών.

«Να μιλήσουμε γι’ αυτό που πετύχαμε, αλλά ταυτόχρονα και με θάρρος να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη αναφορά έχει ιδιαίτερη πολιτική αξία.

Ο Μητσοτάκης γνωρίζει ότι η φθορά της δεύτερης κυβερνητικής θητείας είναι διαφορετική από την πολιτική πίεση που αντιμετώπισε η ΝΔ πριν από τις εκλογές του 2019. Γι’ αυτό και επιχειρεί να προλάβει την εικόνα μιας κυβέρνησης που θεωρεί ότι όλα έγιναν σωστά.

Η παραδοχή λαθών λειτουργεί ως μήνυμα αυτοκριτικής, αλλά ταυτόχρονα και ως προσπάθεια να ξαναχτιστεί σχέση εμπιστοσύνης με ψηφοφόρους που μπορεί να έχουν απομακρυνθεί.

Η «Ελλάδα του 2030» απέναντι στο «πισωγύρισμα»

Ο δεύτερος βασικός άξονας της ομιλίας ήταν η οικονομία και η προοπτική της χώρας.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως «παράδειγμα προς μίμηση», υπογραμμίζοντας την οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας στο 7,4%.

«Η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση», είπε, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μπορεί πλέον να στηρίζει τους πολίτες της «από το πλεόνασμα της ανάπτυξης» και όχι με δανεικά.

Παράλληλα, όμως, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα φόβου για την επιστροφή σε πολιτικές που θεωρεί ότι μπορούν να ανατρέψουν αυτή την πορεία.

«Δεν θα γυρίσουμε πίσω», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα.

Ουσιαστικά, ο πρωθυπουργός επιχειρεί να διαμορφώσει από τώρα το δίλημμα των επόμενων εκλογών: από τη μία η συνέχεια της σημερινής πορείας και από την άλλη ο κίνδυνος ενός πολιτικού «πισωγυρίσματος».

«Σε ταραγμένα νερά χρειάζεται καλός καπετάνιος»

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν και η μεταφορά που χρησιμοποίησε για τη Νέα Δημοκρατία.

«Η ΝΔ μπορεί σε ταραγμένα νερά να κρατά σταθερό το σκάφος της Πατρίδας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα νερά είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμη περισσότερο.

Και συνέχισε με μια εικόνα που προφανώς παραπέμπει στον ίδιο τον ρόλο του πρωθυπουργού:

«Η χώρα χρειάζεται καλό καπετάνιο, καλό πλήρωμα και καλό σκαρί».

Το «πλήρωμα», σύμφωνα με τον ίδιο, είναι τα στελέχη και ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ.

Η πολιτική ανάγνωση είναι μάλλον καθαρή: ο Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τη ΝΔ ως τη δύναμη πολιτικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον που θεωρεί ότι θα παραμείνει ασταθές.

Η αναφορά στους τέσσερις εκλογικούς πρωταθλητές

Ο πρωθυπουργός επέλεξε επίσης να συνδέσει τη σημερινή ΝΔ με ολόκληρη την ιστορική της διαδρομή.

Υπενθύμισε ότι τέσσερις φορές η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να κερδίσει διαδοχικές εκλογές με ποσοστά άνω του 40% και αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή και τον ίδιο.

Και αμέσως μετά έδωσε το πολιτικό στίγμα:

«Και θα το καταφέρουμε ξανά».

Η αναφορά έχει τη δική της σημασία. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει να εμφανίσει τη δική του διαδρομή ως αποκομμένη από την ιστορία της παράταξης. Αντίθετα, επιχειρεί να την εντάξει στη συνέχεια των μεγάλων εκλογικών επιτυχιών της ΝΔ.

Το μεγάλο στοίχημα: συσπείρωση πριν από τη μάχη

Πίσω από τις αναφορές στην ιστορία, στην οικονομία και στην Ελλάδα του 2030 υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό ζητούμενο: η συσπείρωση.

Η σημερινή ΝΔ δεν είναι ακριβώς η ΝΔ των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Υπάρχουν εσωτερικές αποστάσεις, διαφορετικές τάσεις και ένα δεξιότερο ακροατήριο που αποτελεί πεδίο πολιτικής διεκδίκησης.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση γνωρίζει ότι για να διατηρήσει την εκλογική της κυριαρχία θα χρειαστεί να απευθυνθεί ξανά σε πολύ ευρύτερο ακροατήριο.

Γι' αυτό και η ομιλία του πρωθυπουργού κινήθηκε σε δύο παράλληλες γραμμές: συσπείρωση στο εσωτερικό και διεύρυνση προς την κοινωνία.

Από τη μία, «εσείς είστε η ψυχή και η καρδιά της παράταξης». Από την άλλη, «πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της αριστεράς και της δεξιάς».

Η ΝΔ του 2027 θα κριθεί στην καθημερινότητα

Το πολιτικό στοίχημα, ωστόσο, δεν θα κριθεί μόνο στις επετειακές εκδηλώσεις ούτε στις ομιλίες.

Ο ίδιος ο Μητσοτάκης το γνωρίζει. Γι' αυτό και μίλησε για το σχέδιο της Ελλάδας του 2030, για την οικονομία, για την ανάγκη αναγνώρισης λαθών και για την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Μέχρι τις εκλογές, όπως είπε, η κυβέρνηση θα έχει χρόνο να εξηγήσει στους πολίτες «ποιο είναι το σχέδιό μας».

Εδώ βρίσκεται και η ουσία της σημερινής πολιτικής στρατηγικής.

Η ΝΔ δεν χρειάζεται απλώς να θυμίσει στους ψηφοφόρους γιατί κέρδισε το 2019 και το 2023. Πρέπει να τους πείσει γιατί αξίζει να την εμπιστευθούν για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Και αυτό είναι πολύ δυσκολότερο.

Από τη γιορτή στην προεκλογική εκκίνηση

Τα 52 χρόνια της ΝΔ αποτέλεσαν τελικά περισσότερο αφετηρία παρά επίλογο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να παρουσιάσει μια παράταξη με ιστορικό βάθος, εκλογική αυτοπεποίθηση και σαφή στόχο για το 2027. Ταυτόχρονα, όμως, αναγνώρισε ότι η παραμονή στην εξουσία απαιτεί διαρκή προσπάθεια για την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Το σύνθημα που έμεινε από την ομιλία είναι πλέον ξεκάθαρο:

«Θα το ξανακάνουμε το 2027».

Το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι αν η ΝΔ θα μπορέσει να μετατρέψει αυτή την πολιτική αυτοπεποίθηση σε πραγματική κοινωνική συσπείρωση.

Γιατί μέχρι την κάλπη του 2027 υπάρχει χρόνος. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη: η φθορά της εξουσίας, οι εσωτερικές πιέσεις και ένας εκλογικός χάρτης που κάθε άλλο παρά δεδομένος είναι.

Και αυτό ακριβώς είναι το στοίχημα που άνοιξε απόψε ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

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