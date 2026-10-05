LIVE: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ναουσέντα στο Μαξίμου - «Αναγκαία αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Άμυνας»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 12:00, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα.

Μετά τη συνάντηση, προγραμματίζονται κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών προς τον Τύπο.

Η συνάντηση αποτελεί μέρος του πυκνού προγράμματος του πρωθυπουργού, που περιλάμβανε και την παρουσία στον αγιασμό της νέας Συνόδου της Βουλής. Snapshot powered by AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον Λιθουανό Πρόεδρο στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της επίσημης συνάντησης των δύο ηγετών.

Το μήνυμα ότι «η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα και η Λιθουανία, είναι υπόθεση κοινή» έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του με τον Γκιτάνας Ναουσέντα.

«Η Λιθουανία γνωρίζει ότι η ελευθερία ποτέ δεν είναι δεδομένη, γι’ αυτό και επέλεξε τον δρόμο της Ευρώπης», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Όπως τόνισε, «αποστολή μας είναι να διαφυλάξουμε την ένωση της ελευθερίας και της ευημερίας, ενισχύοντας την άμυνα και την ανθεκτικότητά της».

«Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των δηλώσεων που ακολούθησαν της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου, τη Δευτέρα (05/10).

«Η Λιθουανία γνωρίζει ότι η ελευθερία ποτέ δεν είναι δεδομένη γι’ αυτό και επέλεξε τον δρόμο της Ευρώπης» πρόσθεσε ο Κ. Μητσοτάκης.

Επίσης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε «την απόλυτη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Λιθουανία η οποία έχει δεχθεί διαδοχικές υβριδικές επιθέσεις», προσθέτοντας ότι «αντιλαμβανόμαστε πλήρως τους φόβους για την ρωσική απειλή».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της θέσης που έχει εκφράσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ελληνική πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών ροών και πιέσεων.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας Gitanas Nauseda στο Μέγαρο Μαξίμου. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 Eurokinissi

«Η άμυνα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική πρόταση, υπογραμμίζοντας ότι «η άμυνα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως ένα δημόσιο αγαθό».

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας Gitanas Nauseda στο Μέγαρο Μαξίμου. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 Eurokinissi

Η αναφορά στο μπάσκετ

Με πιο ανάλαφρο τόνο, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συνεργασία Ελλάδας και Λιθουανίας στο μπάσκετ, ένα άθλημα με ιδιαίτερη απήχηση και στις δύο χώρες.

«Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στη συνεργασία στο μπάσκετ, ένα άθλημα που αγαπούν ιδιαίτερα και οι δύο χώρες μας. Εκεί μπορεί να υπάρχει μια άμιλλα μεταξύ των κρατών μας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό τόνισε «πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας» ενώ παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίηση για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια της τοποθέτησης της Ούρσουλας φον ντερ Λαίεν στηρίζει την πρόταση της Ελλάδας για μηχανισμό έκτακτης ανάγκης για αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών ροών και πίεσης».

Δείτε live τη συζήτηση του Μητσοτάκη - Ναουσέντα: