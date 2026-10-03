Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα: Δεν θα δεχθούμε αναγνώριση ξένης κυριαρχίας στους θησαυρούς μας

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί αναγνώριση ξένης κυριαρχίας στους πολιτιστικούς της θησαυρούς, αναφερόμενος στα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα θεωρούνται ζωντανά τεκμήρια συνδεδεμένα με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε και όχι απλά αντικείμενα του παρελθόντος.

Ο Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η απομάκρυνση των γλυπτών αλλοιώνει την ιστορική αλήθεια και ακρωτηριάζει την υπόστασή τους.

Η ελληνική θέση δεν έχει χαρακτήρα αόριστης εθνικής διεκδίκησης και δεν αμφισβητεί την αποστολή των μουσείων παγκοσμίως.

Τα γλυπτά πρέπει να εκτίθενται ενωμένα, χωρίς να γίνονται αποδεκτές διευθετήσεις που υποδηλώνουν ξένη κυριαρχία ή δανεισμό των θησαυρών. Snapshot powered by AI

Μήνυμα προς τη Βρετανία για την αναγκαιότητα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην παράδοσης των λειψάνων του τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία, που πραγματοποιήθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, παρουσία του προέδρου της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ.

«Δεν θα δεχθούμε αναγνώριση ξένης κυριαρχίας στους δικούς μας θησαυρούς»

«Τα μνημεία, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους. Είναι η ίδια αρχή, η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου που διαπερνά την προσπάθεια μας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτά δεν αποτελούν άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης σε ένα αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία με φόντο τις αναφορές για εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και συνέχισε:

«Όταν τα αποσπάς από εκείνο, ακρωτηριάζεις την ίδια τους την υπόσταση, αλλοιώνοντας βάναυσα την ιστορική αλήθεια. Οφείλουμε όλοι να επανεκτιμήσουμε ιστορικές δοξασίες και βεβαιότητες. Θέλω να είμαι σαφής. Η Ελληνική θέση δεν υπαγορεύεται από μία αόριστη εθνική διεκδίκηση, ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλον τον κόσμο».

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Rumen Radev, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ) Eurokinissi

«Ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και αυτοτελή περίπτωση και γι αυτό δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών, τεχνικών ζητημάτων. Αφορά την αποκατάσταση της αισθητικής και νοηματικής ακεραιότητας ενός πραγματικά οικουμενικού μνημείου που παραμένει βίαια διαμελισμένο. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί. Δεν πρόκειται να δεχθούμε διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Ήρθε η ώρα της αλήθειας και της λογικής», σημείωσε.

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Rumen Radev, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ) Eurokinissi

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