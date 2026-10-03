Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις - Τι δοκιμάστηκε στην άσκηση «Αλέξανδρος»

Η εθνική διακλαδική άσκηση «Αλέξανδρος» πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά σε όλη την ελληνική επικράτεια με συμμετοχή προσωπικού και μονάδων από όλους τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις - Τι δοκιμάστηκε στην άσκηση «Αλέξανδρος»
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  • Για πρώτη φορά ενσωματώθηκαν επιχειρησιακά σενάρια που περιλάμβαναν τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου, αναδεικνύοντας τη σημασία των ψηφιακών απειλών.
  • Η άσκηση αξιολόγησε την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τον χρόνο αντίδρασης και την εφαρμογή των σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, με στόχο την αναγνώριση και βελτίωση πιθανών κενών και δυσλειτουργιών.
  • Δοκιμάστηκαν νέες τεχνολογίες, όπως μη επανδρωμένα συστήματα UAV και drones, ενταγμένα στον σχεδιασμό της «Ατζέντας 2030» για τη μελλοντική δομή των δυνάμεων.
  • Η άσκηση κάλυψε παραδοσιακά και σύγχρονα σενάρια, περιλαμβάνοντας τη συντονισμένη δράση Πολεμικού Ναυτικού και Αεροπορίας, καθώς και επιτήρηση στο Ανατολικό Αιγαίο, με στόχο τον συνολικό συντονισμό και την ταχεία αντίδραση των Ενόπλων Δυνάμεων.
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Σε ένα εκτεταμένο τεστ επιχειρησιακής ετοιμότητας υποβλήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες οι Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο της αιφνιδιαστικής εθνικής διακλαδικής άσκησης «Αλέξανδρος», η οποία πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Η άσκηση εκτυλίχθηκε σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο γεωγραφικό εύρος, από τον Έβρο έως την Κρήτη και από την Κέρκυρα έως το Καστελλόριζο, με τη συμμετοχή προσωπικού και μονάδων από όλους τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή» η ενεργοποίηση της άσκησης έγινε αιφνιδιαστικά από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, με βασικό στόχο να ελεγχθεί στην πράξη ο χρόνος αντίδρασης, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η δυνατότητα εφαρμογής των σχεδίων άμεσης αντιμετώπισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή σοβαρής απειλής.

Νέα επιχειρησιακά δεδομένα και κυβερνοχώρος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, εντάχθηκαν σε εκτεταμένα σενάρια της άσκησης νέες δομές και μονάδες, μεταξύ των οποίων η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), αλλά και η Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου (ΔΙΠΛΗΚΥΒ).

Η ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου στα επιχειρησιακά σενάρια αποτυπώνει τη σημασία που αποκτούν πλέον οι ψηφιακές απειλές για την εθνική άμυνα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις επιχειρούν να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον όπου οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται στο συμβατικό πεδίο, αλλά επεκτείνονται και στις κρίσιμες ψηφιακές υποδομές και στα συστήματα επικοινωνιών και διοίκησης.

Παράλληλα, η άσκηση περιέλαβε και πιο παραδοσιακά στρατιωτικά σενάρια, όπως η ανακατάληψη νησίδων και η συντονισμένη δράση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σημαντικό στοιχείο αποτέλεσε επίσης η εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων, μεταξύ άλλων UAV και drones, προκειμένου να δοκιμαστεί στην πράξη ο τρόπος με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες εντάσσονται στη λειτουργία και τα επιχειρησιακά σχέδια των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η συγκεκριμένη διαδικασία συνδέεται με τον σχεδιασμό για τη νέα δομή δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», όπου τα μη επανδρωμένα συστήματα και οι νέες τεχνολογίες καταλαμβάνουν ολοένα μεγαλύτερο χώρο.

Δεν ήταν μόνο άσκηση ετοιμότητας

Στόχος της «Αλέξανδρος» δεν ήταν αποκλειστικά να διαπιστωθεί εάν οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να κινητοποιηθούν μέσα στους απαιτούμενους χρόνους.

Εξίσου σημαντικό ζητούμενο ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσο τα υφιστάμενα σχέδια και οι προβλεπόμενες διαδικασίες παραμένουν αποτελεσματικά απέναντι στα σημερινά δεδομένα και στο σύγχρονο επίπεδο απειλών.

Μέσα από την άσκηση επιχειρήθηκε να εντοπιστούν πιθανά κενά, δυσλειτουργίες ή σημεία που χρειάζονται βελτίωση, τόσο σε επίπεδο διαδικασιών όσο και στον συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών Κλάδων.

Με άλλα λόγια, η «Αλέξανδρος» λειτουργεί και ως μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων. Τα λεγόμενα «μαθήματα που εντοπίστηκαν» μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν για την αναπροσαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων και τη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο επίκεντρο το αμυντικό δόγμα

Βασικός πυρήνας της άσκησης ήταν η δοκιμή του αμυντικού δόγματος της χώρας και, κατ’ επέκταση, της δυνατότητας των Ενόπλων Δυνάμεων να αντιδράσουν γρήγορα και αποτελεσματικά απέναντι σε μια απρόβλεπτη ή αιφνίδια κατάσταση.

Η ταχύτητα αντίδρασης θεωρείται κρίσιμος παράγοντας, ιδιαίτερα στο αρχικό στάδιο μιας κρίσης, όταν απαιτείται η άμεση ενεργοποίηση των διαθέσιμων δυνάμεων μέχρι να αναπτυχθούν μεγαλύτερες ή πιο εξειδικευμένες μονάδες.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν και διαδικασίες που σχετίζονται με την εφεδρεία, δηλαδή ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να κινητοποιηθούν όσοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, οι έφεδροι δεν κλήθηκαν στην πράξη και δεν συμμετείχαν στα επιχειρησιακά σενάρια.

Μεγάλη συμμετοχή από όλους τους Κλάδους

Στα σενάρια που πραγματοποιήθηκαν συμμετείχαν Μονάδες Ταχείας Αντίδρασης, οι οποίες στελεχώνονται από προσωπικό και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σημαντική ήταν η παρουσία της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, ενώ στην άσκηση συμμετείχαν τουλάχιστον 70 μαχητικά και άλλα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, ελικόπτερα, καθώς και σχεδόν το σύνολο του διαθέσιμου στόλου του Πολεμικού Ναυτικού.

Τα σενάρια περιέλαβαν την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών και πιθανών απειλών, με ιδιαίτερη έμφαση στο κρίσιμο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκδήλωση μιας απειλής έως την ανάπτυξη των μεγαλύτερων και περισσότερο εξειδικευμένων δυνάμεων.

Επιχειρήσεις και στο Ανατολικό Αιγαίο

Ιδιαίτερη πτυχή της άσκησης αποτέλεσε η παρακολούθηση ηλεκτρικών δυναμικών σε μεγάλο μέρος υποβρυχίου που επιχειρούσε στο Ανατολικό Αιγαίο, στοιχείο που εντάχθηκε στη συνολική προσπάθεια ελέγχου των δυνατοτήτων επιτήρησης και επιχειρησιακής αντίδρασης.

Η συνολική εικόνα που επιχείρησε να καταγράψει η «Αλέξανδρος» αφορά, επομένως, όχι μόνο την ικανότητα επιμέρους μονάδων να ανταποκριθούν σε ένα συγκεκριμένο σενάριο, αλλά και το κατά πόσο το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να λειτουργήσει συντονισμένα, υπό συνθήκες πίεσης και σε διαφορετικά γεωγραφικά μέτωπα.

Η άσκηση ολοκληρώθηκε έως και τις πρώτες πρωινές ώρες, αφήνοντας πίσω της έναν σημαντικό όγκο δεδομένων και συμπερασμάτων, τα οποία αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της περαιτέρω προσαρμογής της επιχειρησιακής δομής των Ενόπλων Δυνάμεων.

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