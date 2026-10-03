Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω θυελλωδών ανέμων
Τι ισχύει για τα δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ισχύει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου λόγω θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο που φτάνουν τα 9 μποφόρ.
- Τα δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία, ενώ τα υδροπτέρυγα δεν εκτελούν δρομολόγια.
- Οι επιβάτες πρέπει να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία για ενημερώσεις σχετικά με αλλαγές στα δρομολόγια.
Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο που φτάνουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ.
Τα δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία, ενώ τα υδροπτέρυγα παραμένουν δεμένα.
Όσον αφορά τις συστάσεις προς τους επιβάτες, πριν μεταβούν στα λιμάνια, θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:36 ∙ WHAT THE FACT
Επιστήμονες ανακαλύπτουν ένα τεκτονικό ρήγμα μήκους 75 χιλιομέτρων στη μέση του ωκεανού
09:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Τα Leapmotor B03X και B05 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν
08:16 ∙ ANNOUNCEMENTS
Ο Γλάρος ή Η ικανότητα να αντέχεις
08:15 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ξεκινά η AUTO ATHINA 2026 με 52 μάρκες και συμμετοχές-ρεκόρ
07:45 ∙ LIFESTYLE
Τα πρώτα «μαγειρέματα» της τηλεοπτικής σεζόν - Ποιοι αλλάζουν ώρα
13:56 ∙ LIFESTYLE