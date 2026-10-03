Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω θυελλωδών ανέμων

Snapshot Ισχύει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου λόγω θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο που φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Τα δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία, ενώ τα υδροπτέρυγα δεν εκτελούν δρομολόγια.

Οι επιβάτες πρέπει να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία για ενημερώσεις σχετικά με αλλαγές στα δρομολόγια. Snapshot powered by AI

Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο που φτάνουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ.

Τα δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία, ενώ τα υδροπτέρυγα παραμένουν δεμένα.

Όσον αφορά τις συστάσεις προς τους επιβάτες, πριν μεταβούν στα λιμάνια, θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

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