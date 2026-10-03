Κρίστα Πάικ: Διασωληνωμένη με εγκαύματα στα χέρια μετά τις αποτυχημένες θανατηφόρες ενέσεις

Snapshot Η Κρίστα Πάικ βρίσκεται διασωληνωμένη και σε σοβαρή κατάσταση με εγκαύματα στα χέρια μετά από δύο αποτυχημένες θανατηφόρες ενέσεις πεντοβαρβιτάλης στις φυλακές του Τενεσί.

Οι δικηγόροι της κατηγορούν τους σωφρονιστικούς ότι αγνόησαν προειδοποιήσεις γιατρών σχετικά με τις δυσκολίες τοποθέτησης ενδοφλέβιων γραμμών λόγω παθήσεών της.

Η πολιτεία του Τενεσί ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις έως το τέλος του έτους μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες εκτέλεσης μέσα στο 2026.

Κατά την αποτυχημένη εκτέλεση, η Πάικ διατήρησε τις αισθήσεις της, ένιωσε πόνο και οι σωφρονιστικοί έκλεισαν τις κουρτίνες για να κρύψουν τη διαδικασία από τους μάρτυρες.

Η Πάικ είχε καταδικαστεί για φόνο το 1995 σε ηλικία 18 ετών και θα ήταν η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στο Τενεσί μετά από πάνω από δύο αιώνες. Snapshot powered by AI

Σε σοβαρή κατάσταση και χωρίς τις αισθήσεις της βρίσκεται η κρατούμενη Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε μετά από δύο αποτυχημένες ενδοφλέβιες ενέσεις πεντοβαρβιτάλης στις φυλακές του Τένεσι, προκειμένου να εκτελεστεί η θανατική της ποινή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και ερωτηματικά, ενώ η πολιτεία ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις μέσω της θανατικής ποινής μέχρι το τέλος του έτους.

Όπως ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της Πάικ την Παρασκευή, η 50χρονη κρατούμενη παραμένει διασωληνωμένη στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να προσπαθούν να αποβάλλουν τη θανατηφόρα ουσία από τον οργανισμό της, μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της την Τετάρτη. Αναπνέει με μηχανική υποστήριξη και έχει πρησμένα χέρια με εγκαύματα και φουσκάλες, ως αποτέλεσμα της διαρροής της καυστικής ουσίας στους ιστούς κάτω από το δέρμα της.

Προσφυγή των δικηγόρων

Οι δικηγόροι κατέθεσαν επείγον αίτημα με το οποίο ζητούν την έκδοση δικαστικής εντολής προκειμένου το Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Τενεσί να διατηρήσει τα αποδεικτικά στοιχεία από την αποτυχημένη εκτέλεσή της. Επιπλέον κατηγορούν τους αξιωματούχους της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας του Τενεσί ότι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις γιατρών της Πάικ, σύμφωνα με τους οποίους λόγω προηγούμενων παθήσεων θα ήταν πολύ δύσκολο να τοποθετηθούν στη θανατοποινίτισσα γραμμές ενδοφλέβιας χορήγησης φαρμάκων.

Παράλληλα κατήγγειλαν ότι σε καμία φάση της διαδικασίας κάποιο μέλος της ομάδας αρμόδιας για την εκτέλεση «δεν αντιλήφθηκε ότι οι γραμμές ενδοφλέβιας χορήγησης δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά ή ότι οι φλέβες είχαν σπάσει και η πεντοβαρβιτάλη εισχωρούσε —ολικώς ή μερικώς— στο σώμα της Πάικ».

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της γυναίκας, αυτόπτες μάρτυρες στην εκτέλεση άκουγαν την Πάικ «να κλαίει (…) να αναπνέει βαριά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».

Στην αίτησή τους οι δικηγόροι παρέχουν την πληρέστερη ως τώρα εικόνα των ιατρικών συνεπειών που είχε η απόπειρα εκτέλεσης, η οποία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Τενεσί Μπιλ Λι, πραγματοποιήθηκε με βάση το καθιερωμένο πρωτόκολλο της πολιτείας.

Δεύτερη αποτυχημένη εκτέλεση

Μετά τη χορήγηση του βαρβιτουρικού πεντοβαρβιτάλη, το μοναδικό φάρμακο που χρησιμοποιεί η πολιτεία σε τέτοιες εκτελέσεις, η Πάικ στράφηκε προς τον πνευματικό της σύμβουλο και ανέφερε ότι ένιωθε ένα αίσθημα καψίματος. Η ώρα περνούσε, αλλά η Pike διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της και είπε ότι ένιωθε το χέρι της να «ετοιμάζεται να σκάσει».

Καθώς γινόταν πλέον σαφές ότι η διαδικασία της εκτέλεσης δεν εξελισσόταν ομαλά, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έκλεισαν στις 7:46 μ.μ. τις κουρτίνες μπροστά από το παράθυρο των μαρτύρων. Τις άνοιξαν ξανά λίγα λεπτά αργότερα, για να τις κλείσουν οριστικά στις 8:05 μ.μ., αποκρύπτοντας πλέον όσα συνέβαιναν μέσα στον θάλαμο εκτελέσεων.

Επειδή ο νόμος του Τενεσί δεν επιτρέπει τη χορήγηση περισσότερων από δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης, οι δικηγόροι της έσπευσαν να υποβάλουν επείγουσες αιτήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι προσπάθειες για την εκτέλεσή της πρέπει να σταματήσουν, ώστε να μπορέσει να λάβει ιατρική περίθαλψη.

Αυτή ήταν η δεύτερη αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης στο Τενεσί φέτος, ένα γεγονός που ώθησε τον κυβερνήτη της Πολιτείας να αναστείλει τις εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. Παράλληλα έχει ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας για να καθοριστεί τι ακριβώς συνέβη.

Στις 21 Μαΐου 2026 είχε προγραμματιστεί η εκτέλεση του Tony Carruthers ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία 3 ατόμων. Ύστερα από μία ώρα και 20 λεπτά που οι γιατροί προσπαθούσαν να εντοπίσουν κατάλληλη φλέβα για να του χορηγήσουν την ίδια ουσία με την Πάικ, κατάφεραν να βρουν μόνο ένα σημείο.

Ωστόσο, το πρωτόκολλο απαιτεί και δεύτερο σημείο , με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν μέχρι και σε τομή στο στήθος του κρατούμενου, χωρίς να έχει ενεργήσει η αναισθησία. Από τους πόνους και τις φωνές του η διαδικασία αναβλήθηκε, ενώ η αδελφή του ανέφερε ότι έπαθε εγκεφαλικό μετά από αυτό.

Η υπόθεση προκάλεσε και την παρέμβαση επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι κάλεσαν τον κυβερνήτη να αναστείλει τις εκτελέσεις στην πολιτεία, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία δεν συμμορφώνεται ούτε με τον νόμο ούτε με το ίδιο το πρωτόκολλο, ούτε, όπως ανέφεραν, με «τη στοιχειώδη ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

«Έχει υποστεί την πιο σκληρή τιμωρία»

Η Πάικ καταδικάστηκε πριν τρεις δεκαετίες για τον βασανισμό και τον φόνο μιας 19χρονης συμμαθήτριάς της. Η Πάικ ήταν 18 ετών τον Ιανουάριο του 1995, όταν μαζί με τον 17χρονο τότε σύντροφό της και με μια φίλη τους παρέσυραν την 19χρονη Κολίν Σλέμερ, μια συμφοιτήτριά τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Job Corps, σε δασική περιοχή του Νόξβιλ όπου την σκότωσαν αφού προηγουμένως την βασάνισαν.

Οι δύο συνεργοί της γλίτωσαν τη θανατική ποινή, με τον 17χρονο σύντροφο της Πάικ να καταδικάζεται σε ισόβια ενώ στη φίλη της επιβλήθηκε ποινή με αναστολή με αντάλλαγμα να καταθέσει εναντίον των δύο άλλων.

Θα ήταν η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στο Τενεσί εδώ και περισσότερους από δύο αιώνες και το πρώτο πρόσωπο στη σύγχρονη ιστορία της εσχάτης των ποινών στις ΗΠΑ που θα εκτελούνταν στην εν λόγω πολιτεία για ένα έγκλημα που διέπραξε όταν ήταν έφηβη.

«Έχοντας υποστεί πάνω από 20 χρόνια κράτησης στην απομόνωση και μια ολοκληρωμένη απόπειρα θανάτωσής της με θανατηφόρα ένεση, η Κρίστα είναι το άτομο που έχει υποστεί την πιο σκληρή τιμωρία σε ολόκληρη την ιστορία της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες», υποστήριξε την Πέμπτη ο Ράντι Σπάιβι, ένας από τους δικηγόρους της Κρίστα Πάικ.

Στη συνολικά τραγική ιστορία της Πάικ προστίθενται και τα χρόνια κακοποίησης που βίωσε ως ανήλικη από την μητέρα της, με παραμέληση, χρήση ουσιών αλλά και βιασμούς.

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