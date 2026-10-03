Κρίστα Πάικ: Διασωληνωμένη με εγκαύματα στα χέρια μετά τις αποτυχημένες θανατηφόρες ενέσεις

Οι δικηγόροι της κατηγορούν τους σωφρονιστικούς ότι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις γιατρών της Πάικ

Ελένη Ευστρατίου

Κρίστα Πάικ: Διασωληνωμένη με εγκαύματα στα χέρια μετά τις αποτυχημένες θανατηφόρες ενέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κρίστα Πάικ βρίσκεται διασωληνωμένη και σε σοβαρή κατάσταση με εγκαύματα στα χέρια μετά από δύο αποτυχημένες θανατηφόρες ενέσεις πεντοβαρβιτάλης στις φυλακές του Τενεσί.
  • Οι δικηγόροι της κατηγορούν τους σωφρονιστικούς ότι αγνόησαν προειδοποιήσεις γιατρών σχετικά με τις δυσκολίες τοποθέτησης ενδοφλέβιων γραμμών λόγω παθήσεών της.
  • Η πολιτεία του Τενεσί ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις έως το τέλος του έτους μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες εκτέλεσης μέσα στο 2026.
  • Κατά την αποτυχημένη εκτέλεση, η Πάικ διατήρησε τις αισθήσεις της, ένιωσε πόνο και οι σωφρονιστικοί έκλεισαν τις κουρτίνες για να κρύψουν τη διαδικασία από τους μάρτυρες.
  • Η Πάικ είχε καταδικαστεί για φόνο το 1995 σε ηλικία 18 ετών και θα ήταν η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στο Τενεσί μετά από πάνω από δύο αιώνες.
Snapshot powered by AI

Σε σοβαρή κατάσταση και χωρίς τις αισθήσεις της βρίσκεται η κρατούμενη Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε μετά από δύο αποτυχημένες ενδοφλέβιες ενέσεις πεντοβαρβιτάλης στις φυλακές του Τένεσι, προκειμένου να εκτελεστεί η θανατική της ποινή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και ερωτηματικά, ενώ η πολιτεία ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις μέσω της θανατικής ποινής μέχρι το τέλος του έτους.

Όπως ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της Πάικ την Παρασκευή, η 50χρονη κρατούμενη παραμένει διασωληνωμένη στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να προσπαθούν να αποβάλλουν τη θανατηφόρα ουσία από τον οργανισμό της, μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της την Τετάρτη. Αναπνέει με μηχανική υποστήριξη και έχει πρησμένα χέρια με εγκαύματα και φουσκάλες, ως αποτέλεσμα της διαρροής της καυστικής ουσίας στους ιστούς κάτω από το δέρμα της.

Προσφυγή των δικηγόρων

Οι δικηγόροι κατέθεσαν επείγον αίτημα με το οποίο ζητούν την έκδοση δικαστικής εντολής προκειμένου το Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Τενεσί να διατηρήσει τα αποδεικτικά στοιχεία από την αποτυχημένη εκτέλεσή της. Επιπλέον κατηγορούν τους αξιωματούχους της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας του Τενεσί ότι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις γιατρών της Πάικ, σύμφωνα με τους οποίους λόγω προηγούμενων παθήσεων θα ήταν πολύ δύσκολο να τοποθετηθούν στη θανατοποινίτισσα γραμμές ενδοφλέβιας χορήγησης φαρμάκων.

Παράλληλα κατήγγειλαν ότι σε καμία φάση της διαδικασίας κάποιο μέλος της ομάδας αρμόδιας για την εκτέλεση «δεν αντιλήφθηκε ότι οι γραμμές ενδοφλέβιας χορήγησης δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά ή ότι οι φλέβες είχαν σπάσει και η πεντοβαρβιτάλη εισχωρούσε —ολικώς ή μερικώς— στο σώμα της Πάικ».

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της γυναίκας, αυτόπτες μάρτυρες στην εκτέλεση άκουγαν την Πάικ «να κλαίει (…) να αναπνέει βαριά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».

Στην αίτησή τους οι δικηγόροι παρέχουν την πληρέστερη ως τώρα εικόνα των ιατρικών συνεπειών που είχε η απόπειρα εκτέλεσης, η οποία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Τενεσί Μπιλ Λι, πραγματοποιήθηκε με βάση το καθιερωμένο πρωτόκολλο της πολιτείας.

Δεύτερη αποτυχημένη εκτέλεση

Μετά τη χορήγηση του βαρβιτουρικού πεντοβαρβιτάλη, το μοναδικό φάρμακο που χρησιμοποιεί η πολιτεία σε τέτοιες εκτελέσεις, η Πάικ στράφηκε προς τον πνευματικό της σύμβουλο και ανέφερε ότι ένιωθε ένα αίσθημα καψίματος. Η ώρα περνούσε, αλλά η Pike διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της και είπε ότι ένιωθε το χέρι της να «ετοιμάζεται να σκάσει».

Καθώς γινόταν πλέον σαφές ότι η διαδικασία της εκτέλεσης δεν εξελισσόταν ομαλά, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έκλεισαν στις 7:46 μ.μ. τις κουρτίνες μπροστά από το παράθυρο των μαρτύρων. Τις άνοιξαν ξανά λίγα λεπτά αργότερα, για να τις κλείσουν οριστικά στις 8:05 μ.μ., αποκρύπτοντας πλέον όσα συνέβαιναν μέσα στον θάλαμο εκτελέσεων.

Επειδή ο νόμος του Τενεσί δεν επιτρέπει τη χορήγηση περισσότερων από δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης, οι δικηγόροι της έσπευσαν να υποβάλουν επείγουσες αιτήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι προσπάθειες για την εκτέλεσή της πρέπει να σταματήσουν, ώστε να μπορέσει να λάβει ιατρική περίθαλψη.

Αυτή ήταν η δεύτερη αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης στο Τενεσί φέτος, ένα γεγονός που ώθησε τον κυβερνήτη της Πολιτείας να αναστείλει τις εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. Παράλληλα έχει ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας για να καθοριστεί τι ακριβώς συνέβη.

Στις 21 Μαΐου 2026 είχε προγραμματιστεί η εκτέλεση του Tony Carruthers ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία 3 ατόμων. Ύστερα από μία ώρα και 20 λεπτά που οι γιατροί προσπαθούσαν να εντοπίσουν κατάλληλη φλέβα για να του χορηγήσουν την ίδια ουσία με την Πάικ, κατάφεραν να βρουν μόνο ένα σημείο.

Ωστόσο, το πρωτόκολλο απαιτεί και δεύτερο σημείο , με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν μέχρι και σε τομή στο στήθος του κρατούμενου, χωρίς να έχει ενεργήσει η αναισθησία. Από τους πόνους και τις φωνές του η διαδικασία αναβλήθηκε, ενώ η αδελφή του ανέφερε ότι έπαθε εγκεφαλικό μετά από αυτό.

Η υπόθεση προκάλεσε και την παρέμβαση επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι κάλεσαν τον κυβερνήτη να αναστείλει τις εκτελέσεις στην πολιτεία, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία δεν συμμορφώνεται ούτε με τον νόμο ούτε με το ίδιο το πρωτόκολλο, ούτε, όπως ανέφεραν, με «τη στοιχειώδη ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

«Έχει υποστεί την πιο σκληρή τιμωρία»

Η Πάικ καταδικάστηκε πριν τρεις δεκαετίες για τον βασανισμό και τον φόνο μιας 19χρονης συμμαθήτριάς της. Η Πάικ ήταν 18 ετών τον Ιανουάριο του 1995, όταν μαζί με τον 17χρονο τότε σύντροφό της και με μια φίλη τους παρέσυραν την 19χρονη Κολίν Σλέμερ, μια συμφοιτήτριά τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Job Corps, σε δασική περιοχή του Νόξβιλ όπου την σκότωσαν αφού προηγουμένως την βασάνισαν.

Οι δύο συνεργοί της γλίτωσαν τη θανατική ποινή, με τον 17χρονο σύντροφο της Πάικ να καταδικάζεται σε ισόβια ενώ στη φίλη της επιβλήθηκε ποινή με αναστολή με αντάλλαγμα να καταθέσει εναντίον των δύο άλλων.

Θα ήταν η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στο Τενεσί εδώ και περισσότερους από δύο αιώνες και το πρώτο πρόσωπο στη σύγχρονη ιστορία της εσχάτης των ποινών στις ΗΠΑ που θα εκτελούνταν στην εν λόγω πολιτεία για ένα έγκλημα που διέπραξε όταν ήταν έφηβη.

«Έχοντας υποστεί πάνω από 20 χρόνια κράτησης στην απομόνωση και μια ολοκληρωμένη απόπειρα θανάτωσής της με θανατηφόρα ένεση, η Κρίστα είναι το άτομο που έχει υποστεί την πιο σκληρή τιμωρία σε ολόκληρη την ιστορία της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες», υποστήριξε την Πέμπτη ο Ράντι Σπάιβι, ένας από τους δικηγόρους της Κρίστα Πάικ.

Στη συνολικά τραγική ιστορία της Πάικ προστίθενται και τα χρόνια κακοποίησης που βίωσε ως ανήλικη από την μητέρα της, με παραμέληση, χρήση ουσιών αλλά και βιασμούς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης «κατέβασε» το σποτ με τη μουσική του Ξαρχάκου, έπειτα από την έντονη αντίδραση του μουσικοσυνθέτη

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Καρχαρίας κολυμπάει σε... κεντρικό δρόμο του Νιού Τζέρσεϊ: Δεν υπήρχε λόγος πανικού λένε οι κάτοικοι

11:16ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαι πολύ όμορφη για να βρω τον έρωτα»: Η 21χρονη Ουκρανή που λέει πως η εμφάνισή της την δυσκολεύει

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν κινητά, laptop και tablet από το σπίτι του τραγουδιστή

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Είχε στήσει καρτέρι με μαχαίρι έξω από το σπίτι της 32χρονης, ένα μήνα πριν – Το χρονικό της επίθεσης, οι καταγγελίες και ο περιοριστικός όρος στο δράστη

10:54ΚΟΣΜΟΣ

FlyDubai: Με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης επιτέθηκε στον πιλότο ο συγκυβερνήτης - Χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική επίθεση»

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός 26χρονος σε σφοδρό τροχαίο - Τραυματίστηκαν πέντε άτομα

10:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Μείωση έως και 50% των προστίμων έπειτα από φορολογικούς ελέγχους σε τέσσερα στάδια

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρό μήνυμα Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Δεν θα δεχθούμε αναγνώριση ξένης κυριαρχίας στους δικούς μας θησαυρούς, ήρθε η ώρα της αλήθειας»

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Λιθουανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω απειλής για drone – Σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και δρόμοι-παγίδες - «Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί», λέει ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας

10:00ΥΓΕΙΑ

Η μυστηριώδης πάθηση που προκαλεί επώδυνη συσσώρευση λίπους σε πόδια και χέρια

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστα Πάικ: Διασωληνωμένη με εγκαύματα στα χέρια μετά τις αποτυχημένες θανατηφόρες ενέσεις

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Τα έντομα δεν είναι μόνο τροφή: Ο άγνωστος ρόλος τους στη φύση που αποκαλύπτει νέα έρευνα

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω θυελλωδών ανέμων

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων στην Αττική

09:36WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακαλύπτουν ένα τεκτονικό ρήγμα μήκους 75 χιλιομέτρων στη μέση του ωκεανού

09:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το «Σπίτι μου 3» με δάνεια έως 230.000 ευρώ - Το νέο πακέτο μέτρων έως το 2035

09:22ΥΓΕΙΑ

MedWatch: Τρεις νέες ιατρικές ειδικότητες εντάσσονται στο εργαλείο ελέγχων του υπουργείου Υγείας

09:11ΕΘΝΙΚΑ

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις - Τι δοκιμάστηκε στην άσκηση «Αλέξανδρος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός 26χρονος σε σφοδρό τροχαίο - Τραυματίστηκαν πέντε άτομα

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

09:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το «Σπίτι μου 3» με δάνεια έως 230.000 ευρώ - Το νέο πακέτο μέτρων έως το 2035

07:45LIFESTYLE

Τα πρώτα «μαγειρέματα» της τηλεοπτικής σεζόν - Ποιοι αλλάζουν ώρα

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρό μήνυμα Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Δεν θα δεχθούμε αναγνώριση ξένης κυριαρχίας στους δικούς μας θησαυρούς, ήρθε η ώρα της αλήθειας»

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν κινητά, laptop και tablet από το σπίτι του τραγουδιστή

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω θυελλωδών ανέμων

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο από την Ιαπωνία: Η στιγμή που αρκούδα επιτίθεται σε αυτοκίνητο

13:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστό το κέντρο της Αθήνας το σαββατοκύριακο

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και δρόμοι-παγίδες - «Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί», λέει ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Λιθουανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω απειλής για drone – Σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Ενίσχυση 10.000 ευρώ για μετακόμιση σε περιοχές με δημογραφικό πρόβλημα - Ποιοι δήμοι εντάσσονται τον Οκτώβρη

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων στην Αττική

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Γαλλία: Κλειστά εκατοντάδες σχολεία, 40 διευθυντές τραυματίες – Χτυπήθηκε άγρια αστυνομικός

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Γιατί θα πληρωθούν νωρίτερα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστα Πάικ: Διασωληνωμένη με εγκαύματα στα χέρια μετά τις αποτυχημένες θανατηφόρες ενέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ