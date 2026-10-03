Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Ενίσχυση 10.000 ευρώ για μετακόμιση σε περιοχές με δημογραφικό πρόβλημα

Επιπλέον περιοχές εντάσσονται στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης μονοπρόσωπων και πολυπρόσωπων νοικοκυριών

Ελένη Ευστρατίου

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Ενίσχυση 10.000 ευρώ για μετακόμιση σε περιοχές με δημογραφικό πρόβλημα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης επεκτείνεται και περιλαμβάνει πλέον περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως Καστοριά, Κιλκίς, Σέρρες, Φλώρινα, Πέλλα, Δράμα, Κοζάνη και Γρεβενά, με επιδότηση έως 10.000 ευρώ.
  • Καταργείται η υποχρέωση εργασίας στον τόπο μετεγκατάστασης, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν τηλεργαζόμενοι, συνταξιούχοι και άνεργοι.
  • Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης πριν την οριστική έγκριση της αίτησης.
  • Δικαιούχοι είναι μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε περιοχές με δημογραφικό πρόβλημα και αποδεικνύουν τη μόνιμη εγκατάσταση.
  • Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για αποφοίτους πανεπιστημίων που επιλέγουν να παραμείνουν σε δήμους μετεγκατάστασης, με προϋποθέσεις που καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.
Snapshot powered by AI

Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις νέες περιοχές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης που πλέον διευρύνεται και παρέχει έως και 10.000 ευρώ για όσους αποφασίσουν να μετακομίσουν σε περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε για την προσπάθεια αύξησης του πληθυσμού στον Έβρο, όμως φέτος συμπεριλαμβάνει και επιπλέον περιοχές της Βορείου Ελλάδος και δίνει επιπλέον κίνητρα για πολίτες και οικογένειες να μετακομίσουν σε Ήπειρο και Μακεδονία.

Παράλληλα, καταργείται η υποχρέωση ο δικαιούχος να εργάζεται στον τόπο στον οποίο μετακομίζει, ανοίγοντας ουσιαστικά την πόρτα και σε τηλεργαζόμενους, συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες ενδιαφερομένων.

Ποιες περιοχές εντάσσονται

Το πρόγραμμα «τρέχει» ήδη για τις περιοχές του Έβρου, ενώ πλέον εντάσσονται και ακόμη οκτώ Περιφερειακές Ενότητες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα:

  • Καστοριά
  • Κιλκίς
  • Σέρρες
  • Φλώρινα
  • Πέλλα
  • Δράμα
  • Κοζάνη
  • Γρεβενά

Επιπλέον, σε δεύτερη φάση αναμένεται να ενταχθεί και η Ήπειρος και συγκεκριμένα οι εξής επτά δήμοι: Κόνιτσας, Πωγωνίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης και Ζίτσας.

Στη Θεσπρωτία εντάσσονται οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών.

Για την ενεργοποίηση του προγράμματος στις νέες περιοχές απαιτείται η έκδοση των σχετικών αποφάσεων, στις οποίες θα αποτυπωθούν αναλυτικά οι όροι και τα δικαιολογητικά.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης των 10.000 ευρώ είναι μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που αποφασίζουν να μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στις ανωτέρω περιοχές. Ωστόσο, καταργείται η υποχρέωση και της εργασίας στην περιοχή, επομένως συμπεριλαμβάνονται όσοι εργάζονται με τηλεργασία, συνταξιούχοι και άνεργοι.

Βασική λογική του είναι η πραγματική και μόνιμη μετεγκατάσταση.

Δυνατότητα συμμετοχής προβλέπεται επίσης για Έλληνες κατοίκους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ειδική πρόβλεψη υπάρχει για αποφοίτους πανεπιστημίων. Ειδικότερα, μπορεί να θεωρηθεί ωφελούμενος και κάποιος που αποφοίτησε μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από τμήμα ΑΕΙ που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα όπου βρίσκεται ο δήμος μετεγκατάστασης και επιλέγει να παραμείνει εκεί, εφόσον πληροί και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Πώς πληρώνονται τα 10.000 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 5.000 ευρώ και δίνεται ως εξής:

Η πρώτη δόση καταβάλλεται στους δικαιούχους μόλις εγκριθεί η αίτηση, έτσι ώστε να υπάρχει διευκόλυνση και στα έξοδα της μετακόμισης. Η δεύτερη δόση δίνεται μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους μόνιμης παραμονής στον δήμο μετεγκατάστασης.

Υπάρχει όμως μία ιδιαίτερα σημαντική πρόβλεψη για όσους χρειάζονται χρήματα προκειμένου να πραγματοποιήσουν την ίδια τη μετακόμιση.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί, κατά την υποβολή της αίτησης, να ζητήσει προκαταβολή της πρώτης δόσης των 5.000 ευρώ πριν ακόμη εγκριθεί οριστικά η αίτησή του, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης προς την περιοχή μετεγκατάστασης.

Με αυτόν τον τρόπο, μέρος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα άμεσα έξοδα που δημιουργεί η αλλαγή τόπου κατοικίας.

Οι αλλαγές του φετινού προγράμματος

Στο αρχικό πρόγραμμα του Έβρου το ύψος της ενίσχυσης εξαρτιόταν από τον πληθυσμό του οικισμού.

Συγκεκριμένα, προβλέπονταν 10.000 ευρώ για εγκατάσταση σε οικισμό έως 500 κατοίκους, ενώ για μεγαλύτερους οικισμούς η βασική ενίσχυση ήταν 6.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί και ανώτατο όριο τα 10.000 ευρώ.

Με τη νομοθετική τροποποίηση του 2026, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται ενιαία στις 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του οικισμού στον οποίο γίνεται η εγκατάσταση.

Προϋποθέσεις

Προϋπόθεση είναι να αποδεικνύεται η μετεγκατάσταση, με βάση τα κάτωθι στοιχεία:

Ιδιοκτησία ή μίσθωση ή παραχώρηση από συγγενή α ή β βαθμού κατοικίας που βρίσκεται στην περιοχή μετεγκατάστασης και δήλωση αυτής ως κύριας κατοικίας.

Όπου υπάρχουν ανήλικα παιδιά, προβλέπεται επίσης έλεγχος στοιχείων που συνδέονται με την εγκατάσταση της οικογένειας στην περιοχή, όπως η φοίτηση των παιδιών σε τοπική σχολική μονάδα.

Οι ακριβείς προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για κάθε νέα περιοχή θα πρέπει να ελεγχθούν στην πρόσκληση και στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Κρήτη: Μεγάλοι όγκοι νερού έως τα ξημερώματα του Σαββάτου – Στο επίκεντρο Ανώγεια, Ζωνιανά και Οροπέδιο Λασιθίου

06:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην παλαιά εθνική Αθηνών - Κορίνθου: Δύο σοβαρά τραυματίες – Αυτοκίνητο «ξήλωσε» τέσσερις κολώνες

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Ενίσχυση 10.000 ευρώ για μετακόμιση σε περιοχές με δημογραφικό πρόβλημα - Ποιοι δήμοι εντάσσονται τον Οκτώβρη

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «κόκκινο» Κρήτη και Δωδεκάνησα - Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν, τα ίδια ακριβώς θα κάναμε» είπε η Γάκα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Οκτωβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Οκτωβρίου

05:26ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

05:02ΚΟΣΜΟΣ

Ομάν: Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα - Δεύτερο σε λίγες ώρες

04:35ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Ένας τραυματίας από θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου των Χούθι στην επαρχία Ασίρ

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη η φιλόσοφος Ιωάννα Κουτσουράδη

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Μια 28χρονη πέθανε από πανώλη στη Σιβηρία - Μολύνθηκε σε εργαστήριο

02:44ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Πύραυλος των Χούθι έπληξε σχολείο στην πόλη Νατζράν

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Αιθιοπία: Φιλοκυβερνητική πολιτοφυλακή ανακοίνωσε την κατάληψη του αεροδρομίου της Μεκέλε

01:51ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα κατά του Νάιτζελ Φάρατζ ο δολοφόνος της Αν Γουίντεκομπ

01:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με κέρδη για το χρηματιστήριο

00:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πολύ καλά έκανε η Ευρώπη» που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ

00:27ΚΟΣΜΟΣ

Συγχαρητήρια των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστας βρέθηκε μέσα στον Γαζανό ποταμό – Τον έσωσε περαστικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Οκτωβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

23:29LIFESTYLE

Το τάμα της Γωγώς Μαστροκώστα τρεις μήνες πριν φύγει από τη ζωή - «Φύγαμε πιο δυνατοί, ήθελε οπωσδήποτε να πάει»

13:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

21:46LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση της Μαρίας μετά τον θάνατό του

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφικό ατόπημα αν κάνετε αυτό όταν ανοίγετε μια κονσέρβα σαρδέλες

21:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ξεκινούν τα γυρίσματα για τη νέα σειρά της Μιμής Ντενίση – Ανοιχτό κάλεσμα για 500 βοηθητικούς

23:14ΕΘΝΙΚΑ

Κατάμεστο το Akanthus υπό βροχή για τον Δένδια 

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «κόκκινο» Κρήτη και Δωδεκάνησα - Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν, τα ίδια ακριβώς θα κάναμε» είπε η Γάκα

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Ενίσχυση 10.000 ευρώ για μετακόμιση σε περιοχές με δημογραφικό πρόβλημα - Ποιοι δήμοι εντάσσονται τον Οκτώβρη

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: «Μάχη» με τα κύματα έδωσε το Blue Star Naxos για να δέσει στο λιμάνι με ριπές έως 100 χλμ

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Αλμυρό Βόλου - 71χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη

18:35LIFESTYLE

«Οι κόρες της Αρετής»: Αναλυτικά το πρώτο επεισόδιο πριν την πρεμιέρα

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Κρήτη: Μεγάλοι όγκοι νερού έως τα ξημερώματα του Σαββάτου – Στο επίκεντρο Ανώγεια, Ζωνιανά και Οροπέδιο Λασιθίου

16:57LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη ημέρα στην Ιατρική Σχολή με τον μπαμπά της στο πλευρό της - Το μήνυμα του Τραϊανού

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε φωτογραφίες: Ο Μητσοτάκης έκανε πεζοπορία στον Όλυμπο και κατέληξε στην Ιερά Μονή Αγίου Διονύσιου - Το «ευχαριστώ» του Μητροπολίτης Κίτρους

23:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι Τ.Α. 90-67: Την... έπνιξε με επίδειξη δύναμης!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ