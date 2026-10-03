Θάνατος Μαζωνάκη: «Και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν, τα ίδια ακριβώς θα κάναμε» είπε η Γάκα

Snapshot Η γιατρός Ιωάννα Γάκα περιγράφει στην απολογία της τις πρώτες ενέργειες ανάνηψης στον Γιώργο Μαζάκη, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης αδρεναλίνης και της κλήσης του ΕΚΑΒ.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ καθυστέρησε περίπου πέντε λεπτά λόγω πανικού στο ιατρείο, ενώ η γιατρός υποστηρίζει ότι οι ενέργειες που έγιναν ήταν οι ίδιες που θα γίνονταν και σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Ο απινιδωτής που ενεργοποιήθηκε στο ιατρείο και στα επόμενα στάδια έδειξε ασυστολία, ένδειξη που συνδέεται με την ανακοπή που υπέστη ο Μαζωνάκης.

Η γιατρός δεν μπορεί να προσδιορίσει με βεβαιότητα την αιτία της ανακοπής και αναφέρεται στην πιθανή σύνδεσή της με ασταθή στηθάγχη Prinzmetal και χρήση κοκαΐνης.

Κατά τη διακομιδή, η γιατρός υποστηρίζει ότι της ζητήθηκε να κατέβει από το ασθενοφόρο λόγω έλλειψης χώρου και ότι ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε με καρέκλα αντί για φορείο, γεγονός που επηρέασε τη συνέχιση της ΚΑΡΠΑ. Snapshot powered by AI

Τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης σταμάτησε να ανταποκρίνεται μέχρι και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο δίνει η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, στην 18σέλιδη απολογία της.

Η γιατρός περιγράφει τις πρώτες κινήσεις που, όπως υποστηρίζει, έκανε όταν αντιλήφθηκε ότι ο τραγουδιστής δεν ανταποκρινόταν, την προσπάθεια ανάνηψης, τη χορήγηση αδρεναλίνης και την κλήση του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, αναφέρεται στον απινιδωτή που υπήρχε στο ιατρείο, αλλά και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Μαζωνάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Αντέδρασα ακαριαία»

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην απολογία της, μόλις διαπίστωσε ότι ο Μαζωνάκης δεν ανταποκρινόταν, του τοποθέτησε μάσκα οξυγόνου και ζήτησε από το προσωπικό να προετοιμάσει αδρεναλίνη. Την ίδια στιγμή, όπως λέει, κάλεσε τον σύζυγό της, επίσης γιατρό.

«Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και άρχισα να φωνάζω τον Ηλία. Δεν ξέρω εάν το μόνιτορ είχε λειτουργία συναγερμού. Φώναξα στη νοσηλεύτρια να μου ετοιμάσει αδρεναλίνη με 3 προς 1 και ζήτησα να φωνάξουν αμέσως τον Ηλία», αναφέρει.

Η Γάκα υποστηρίζει ότι ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, επικαλούμενη την εκπαίδευσή της στη χειρουργική.

«Ήμουν εκπαιδευμένη στη χειρουργική, συνεπώς ήξερα πώς να αντιδράσω σε κάτι επείγον. Αντέδρασα ακαριαία», σημειώνει.

Όπως περιγράφει, ο σύζυγός της έφτασε στη συνέχεια στον χώρο και ανέλαβε την ΚΑΡΠΑ, ενώ η ίδια χορήγησε την αδρεναλίνη.

«Η αδρεναλίνη την έκανα εγώ και ο Θεοδωρόπουλος έκανε ΚΑΡΠΑ», αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι οι πρώτες ενέργειες έγιναν μέσα σε περίπου ένα λεπτό.

«Κάναμε γύρω στα πέντε λεπτά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ»

Η Ιωάννα Γάκα αναφέρεται και στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ. Όπως υποστηρίζει, η κλήση δεν έγινε αμέσως, καθώς επικράτησε πανικός στο ιατρείο.

«Μέσα στον πανικό, κάναμε γύρω στα πέντε λεπτά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ», αναφέρει στην απολογία της.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι ενέργειες που έγιναν στο ιατρείο δεν θα διέφεραν εάν το περιστατικό είχε σημειωθεί σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

«Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε. Και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν τα ίδια ακριβώς θα κάναμε, και στον ίδιο χρόνο. Μόλις είδαμε ότι δεν ανταποκρίνεται καλέσαμε αμέσως το ΕΚΑΒ», υποστηρίζει.

Τι λέει για την αιτία της ανακοπής

Στην απολογία της, η γιατρός ερωτάται και για την πιθανή αιτία της ανακοπής του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως απαντά, δεν είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένη εξήγηση, παραπέμποντας στην ιατροδικαστική διερεύνηση.

«Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό με βεβαιότητα. Άλλωστε σε αυτό δεν έχει δώσει απαντήσεις ούτε η ιατροδικαστική έκθεση», αναφέρει.

Στη συνέχεια κάνει αναφορά στην ασταθή στηθάγχη Prinzmetal και στη σύνδεσή της, όπως υποστηρίζει, με χρήση κοκαΐνης, σημειώνοντας ότι «θα μπορούσε να εξηγήσει την ανακοπή που έπαθε ο Μαζωνάκης».

«Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία»

Ιδιαίτερο μέρος της απολογίας της αφορά τον απινιδωτή που υπήρχε στο ιατρείο.

Σε ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία του, η 56χρονη υποστηρίζει ότι τον ενεργοποίησε και πως η ένδειξη που εμφανίστηκε ήταν ασυστολία.

«Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία», αναφέρει.

Σύμφωνα με την ίδια, την ίδια ένδειξη έδειξαν στη συνέχεια και οι απινιδωτές του ΕΚΑΒ και του νοσοκομείου «Ελπίς».

«Ένας οργανισμός γίνεται να πάει κατευθείαν σε ασυστολία. Αυτό ακριβώς είναι η ανακοπή», υποστηρίζει.

«Μου είπαν να κατέβω από το ασθενοφόρο»

Η γιατρός δίνει, επίσης, τη δική της εκδοχή για το περιστατικό κατά τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη με το ασθενοφόρο.

Ερωτηθείσα γιατί δεν παρέμεινε στο ΕΚΑΒ κατά τη διακομιδή του, αμφισβητεί την εκδοχή που, σύμφωνα με την ίδια, έδωσε η διασώστρια.

«Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος», αναφέρει.

Η 56χρονη αναφέρεται και στον τρόπο με τον οποίο έγινε η μεταφορά του τραγουδιστή από το ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκε καρέκλα αντί για φορείο.

«Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, τον πήραν με καρέκλα και όχι με φορείο, όπως θα έπρεπε ώστε να μην διακοπεί το ΚΑΡΠΑ», υποστηρίζει στην απολογία της.

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