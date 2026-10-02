Θάνατος Μαζωνάκη: «Το μόνιτορ έδειχνε ασυστολία», λέει ο Θεοδωρόπουλος - Τι είπε για τη σύζυγό του

Snapshot Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και αποδίδει την ευθύνη για τον εξοπλισμό και τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στη σύζυγό του, Ιωάννα Γάκα.

Στην απολογία του, ο Θεοδωρόπουλος χρησιμοποιεί αποστασιοποιημένη γλώσσα αναφερόμενος στη σύζυγό του ως «κυρία Γάκα» και διαχωρίζει τη δική του εμπλοκή από τις ενέργειες της.

Περιγράφει ότι ενημερώθηκε για το πρόβλημα με τον Μαζωνάκη στις 16:15, όταν βρήκε τον τραγουδιστή χωρίς συνείδηση και με το μόνιτορ να δείχνει ασυστολία.

Ο Θεοδωρόπουλος αναφέρει ότι τα δύο μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ιδιοκτησία της κυρίας Γάκα και επιρρίπτει σε εκείνη την ευθύνη για τη χρήση και κατάσταση του εξοπλισμού.

Η απολογία του Θεοδωρόπουλου διαφέρει από αυτή της κυρίας Γάκα, καθώς εκείνη δεν φαίνεται να του αποδίδει ευθύνη ή να τον κατηγορεί. Snapshot powered by AI

Τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο ιατρείο τις κρίσιμες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δίνει στην απολογία του ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, επιχειρώντας να αποστασιοποιηθεί από τη διαδικασία που προηγήθηκε της κατάρρευσης του τραγουδιστή.

Μέσα από τους ισχυρισμούς του, όπως παρουσιάστηκαν από το MEGA και την εκπομπή «Live News», ο 58χρονος επιμένει ότι δεν φέρει ευθύνη για τον θάνατο του καλλιτέχνη, ενώ την ίδια ώρα κάνει επανειλημμένες αναφορές στη σύζυγό του, Ιωάννα Γάκα, σχετικά με τον εξοπλισμό και τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά το γεγονός πως πρόκειται για τη σύζυγό του, σχεδόν σε ολόκληρη την απολογία του δεν την αποκαλεί «σύζυγό μου», αλλά «κυρία Γάκα», χρησιμοποιώντας μια σαφώς πιο τυπική και αποστασιοποιημένη διατύπωση.

Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε συνδυασμό με το περιεχόμενο των ισχυρισμών του, καθώς ο Θεοδωρόπουλος παρουσιάζει τη δική του εμπλοκή ως περιορισμένη και αποδίδει στην κυρία Γάκα την ευθύνη για κρίσιμα στοιχεία της διαδικασίας και του εξοπλισμού.

«Χάθηκε ένας άνθρωπος στο ιατρείο μου – Δεν φέρω ευθύνη»

Ο 58χρονος εμφανίζεται στην απολογία του ιδιαίτερα φορτισμένος, απορρίπτοντας ωστόσο κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη.

«Εγώ είμαι επαγγελματίας, είμαι συντετριμμένος. Χάθηκε ένας άνθρωπος στο ιατρείο μου. Δεν φέρω ευθύνη, όμως. Με λένε απατεώνα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί καν ο έλεγχος», φέρεται να υποστηρίζει.

Με αυτή τη θέση επιχειρεί να υπερασπιστεί τόσο την επαγγελματική του υπόσταση όσο και τον ρόλο του στα γεγονότα, τονίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ότι, κατά τον ίδιο, δεν μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα πριν ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι.

Η κρίσιμη ώρα των 16:15

Στην απολογία του περιγράφει και τη στιγμή κατά την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, πληροφορήθηκε ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«16:15 μπήκε στο γραφείο μου η 61χρονη νοσηλεύτρια και μου είπε να πάω στον χώρο που γινόταν η πλασμαφαίρεση στον Μαζωνάκη», αναφέρει.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποστηρίζει δηλαδή ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο γραφείο του και ότι ήταν η νοσηλεύτρια εκείνη που τον ειδοποίησε να μεταβεί άμεσα στον χώρο της διαδικασίας.

Στη συνέχεια περιγράφει την εικόνα που, όπως λέει, αντίκρισε: «Αντίκρισα τον ασθενή χωρίς συνείδηση, ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Το μόνιτορ έδειχνε ασυστολία, οι κόρες αντιδρούσαν στο φως, οπότε δεν είχαμε ακόμη εγκεφαλικό θάνατο».

Πρόκειται για ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία της κατάθεσής του, καθώς περιγράφει την κλινική εικόνα του τραγουδιστή τη στιγμή που ο ίδιος υποστηρίζει ότι έφτασε κοντά του.

«Του είπα “καλησπέρα”, δεν μου απάντησε καν»

Ο 58χρονος αναφέρεται και σε όσα είχαν προηγηθεί μέσα στην ημέρα, λέγοντας ότι είχε δει νωρίτερα τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Την Τετάρτη τού είπα “καλησπέρα”, αλλά δεν μου απάντησε καν», αναφέρει, ενώ σε άλλο σημείο σημειώνει ότι «επέστρεψα στο ιατρείο μου μετά τις 15:00 και επικρατούσε ησυχία».

Οι χρόνοι που περιγράφει στην απολογία του βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τι συνέβη από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι τη στιγμή που διαπιστώθηκε η δραματική επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή.

Η «κυρία Γάκα» και τα δύο μηχανήματα

Εκεί, ωστόσο, που η απολογία του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι στις αναφορές του στη 56χρονη γιατρό και σύζυγό του.

Ο Θεοδωρόπουλος φέρεται να υποστηρίζει ότι τα δύο μηχανήματα ήταν δικά της, ενώ για τον εξοπλισμό κάνει, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, αναφορές που μεταφέρουν το βάρος της ευθύνης για τη χρήση και την κατάσταση των μηχανημάτων προς τη δική της πλευρά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι φέρεται να αναφέρει πως πρόκειται για «μηχάνημα της 56χρονης γιατρού», καθώς και ότι «δικά της είναι και τα δύο».

Έτσι, σε αντίθεση με μια απολογία στην οποία θα περίμενε κανείς συχνές αναφορές στη «σύζυγό μου», ο 58χρονος επιλέγει σχεδόν συστηματικά την έκφραση «κυρία Γάκα», διατηρώντας μία εμφανή λεκτική απόσταση.

Δεν πρόκειται απλώς για μια γλωσσική λεπτομέρεια. Σε συνδυασμό με τους ισχυρισμούς του γύρω από την κυριότητα των μηχανημάτων και τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η απολογία του αποτυπώνει μια σαφή προσπάθεια διαχωρισμού των δικών του ενεργειών και αρμοδιοτήτων από εκείνες της 56χρονης γιατρού.

Η αντίθεση με τη δική της απολογία

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα όταν οι δύο απολογίες τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα.

Ενώ ο Θεοδωρόπουλος, μέσα από τους ισχυρισμούς του, επανειλημμένα διαχωρίζει τη θέση του από εκείνη της κυρίας Γάκα και παραπέμπει στη δική της ευθύνη ως προς τον εξοπλισμό και τη διαδικασία, από όσα έχουν έως τώρα δημοσιοποιηθεί από την απολογία της 56χρονης γιατρού δεν προκύπτει αντίστοιχη προσπάθεια να του καταλογίσει ευθύνη ή να στραφεί εναντίον του.

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