Πλακιάς σε Φλωρίδη: «Πού είναι η κατεπείγουσα έρευνα για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα Τέμπη»

Snapshot Ο Νίκος Πλακιάς ζητά ενημέρωση από τον υπουργό Δικαιοσύνης για την τύχη της κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που διατάχθηκε από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 7 Απριλίου 2025 για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η προκαταρκτική εξέταση αγνοείται εδώ και ενάμιση χρόνο, χωρίς να έχει δοθεί επίσημη απάντηση για την ολοκλήρωσή της ή το αν έχει τεθεί στο αρχείο.

Ο Νίκος Πλακιάς θέτει ερωτήματα για την προέλευση της αναφοράς σε άγνωστο εύφλεκτο υλικό και την δημιουργία της πυρόσφαιρας στο πόρισμα, καθώς και για πιέσεις που φέρεται να δέχτηκε ο τότε υπουργός Μεταφορών.

Υποστηρίζει ότι υπάρχει πιθανή συγκάλυψη και ζητά να διερευνηθούν οι εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων και ο πρώην υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής και φορείς όπως ο ΕΡΑ.

Τα ερωτήματα και οι αιτιάσεις που διατυπώνει δεν αποτελούν διαπιστωμένα πραγματικά περιστατικά, αλλά ζητούνται επίσημες απαντήσεις από τον υπουργό Δικαιοσύνης. Snapshot powered by AI

Νέα παρέμβαση για την τραγωδία των Τεμπών έκανε ο Νίκος Πλακιάς, απευθύνοντας σειρά ερωτημάτων προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με την κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που είχε παραγγείλει η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στις 7 Απριλίου 2025 για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Σε ανάρτησή του, ο Νίκος Πλακιάς διερωτάται τι έχει συμβεί με την έρευνα που είχε ζητηθεί πριν από περίπου ενάμιση χρόνο και ζητά να πληροφορηθεί «πού είναι» και «τι απέγινε» η συγκεκριμένη εισαγγελική παραγγελία.

Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνεται ευθέως στον υπουργό Δικαιοσύνης και ζητά απαντήσεις για την πορεία της έρευνας.

«Από τότε η “κατεπείγουσα” της εισαγγελίας αγνοείται», αναφέρει στην ανάρτησή του, θέτοντας στη συνέχεια μια σειρά από ερωτήματα:

«Γιατί αγνοείται; Πού είναι αρχειοθετημένη;»

Ο Νίκος Πλακιάς ζητά να πληροφορηθεί εάν η συγκεκριμένη εισαγγελική έρευνα έχει ολοκληρωθεί, ποιο ήταν το αποτέλεσμά της και εάν έχει τεθεί στο αρχείο.

Τα ερωτήματα για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Στην ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς επαναφέρει παράλληλα το ζήτημα της αναφοράς σε άγνωστο εύφλεκτο υλικό και της δημιουργίας της πυρόσφαιρας.

Απευθυνόμενος στον Γιώργο Φλωρίδη, θέτει σειρά ερωτημάτων για το πώς προέκυψε η συγκεκριμένη αναφορά στο πόρισμα και ποιος είχε συμμετοχή στη διατύπωσή της.

Μεταξύ άλλων, αναρωτιέται εάν υπήρξαν πιέσεις προς τον τότε υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή και από ποιον, προκειμένου, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, να περιληφθούν στο πόρισμα στοιχεία για άγνωστο πτητικό εύφλεκτο υλικό.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν ερωτήματα και αιτιάσεις που διατυπώνει ο ίδιος ο Νίκος Πλακιάς στην ανάρτησή του και δεν συνιστούν διαπιστωμένα πραγματικά περιστατικά.

«Μήπως τον συνάδελφό σας κ. Σταϊκούρα; Μήπως τον ΕΡΑ;»

Ο Νίκος Πλακιάς επεκτείνει τα ερωτήματά του και σε πρόσωπα και φορείς που, κατά την άποψή του, θα πρέπει να διερευνηθούν στο πλαίσιο της υπόθεσης.

«Ποιον προσπαθείτε να συγκαλύψετε; Μήπως τον συνάδελφό σας τον κύριο Σταϊκούρα, υπουργό Μεταφορών τότε; Μήπως τον ΕΡΑ;», αναφέρει χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στον υπουργό Δικαιοσύνης.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ζητά από τον Γιώργο Φλωρίδη να αναζητήσει την τύχη της εισαγγελικής έρευνας:

«Για ψάξτε το λίγο, κύριε υπουργέ», καταλήγει.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Κύριε υπουργέ Giorgos Floridis, θα ήθελα να μου απαντήσετε σε ένα ερώτημα.

Στις 7 Απριλίου (δηλαδή πριν 1,5 χρόνο), τα ΜΜΕ βγήκαν με τίτλο «κατεπείγουσα έρευνα για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και τον ρόλο του Λακαφώση σε αυτό».

Αυτό διέταξε ο Άρειος Πάγος.

Ζητάνε, δηλαδή, να διερευνηθεί τι ρόλο διαδραμάτισε η ΕΔΑΠΟ, αλλά και ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών, ο κύριος Λακαφώσης, στη διατύπωση του συμπεράσματος για την πυρόσφαιρα και την άγνωστη εύφλεκτη ύλη 2,5 τόνων στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η παραπάνω διερεύνηση κρίνεται αναγκαία μετά τη διάψευση των πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας ότι ουδέποτε είχαν συμμετοχή σε αυτό το πόρισμα.

Από τότε η «κατεπείγουσα» της Εισαγγελίας αγνοείται. ALERT δηλαδή.

Γιατί αγνοείται;

Πού είναι αρχειοθετημένη; Ποιον προσπαθείτε να συγκαλύψετε;

Μήπως τον συνάδελφό σας, τον κύριο Σταϊκούρα, υπουργό Μεταφορών τότε; Μήπως τον ΕΡΑ;

Τι πιέσεις δέχτηκε ο υπουργός Μεταφορών και από ποιον, για να βάλει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ψεύτικα στοιχεία για άγνωστο πτητικό εύφλεκτο υλικό;

Τι βόλευε τότε το Υπουργείο και μετά, με την εύρεση της αλήθειας ότι δεν υπήρχε τίποτα μεμπτό στο τρένο, εξαφανίστηκε η «κατεπείγουσα»;

Εδώ έχει πάλι ΜΠΑΖΩΜΑ!!!

Πάλι συγκάλυψη;

Για ψάξτε το λίγο, κύριε υπουργέ.»

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