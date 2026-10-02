Πλακιάς σε Φλωρίδη: «Πού είναι η κατεπείγουσα έρευνα για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα Τέμπη»

Ο Νίκος Πλακιάς διερωτάται τι έχει συμβεί με την έρευνα που είχε ζητηθεί πριν από περίπου ενάμιση χρόνο και ζητά να πληροφορηθεί «πού είναι» και «τι απέγινε» η συγκεκριμένη εισαγγελική παραγγελία

Μίλτος Τσεκούρας

Πλακιάς σε Φλωρίδη: «Πού είναι η κατεπείγουσα έρευνα για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα Τέμπη»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Νίκος Πλακιάς ζητά ενημέρωση από τον υπουργό Δικαιοσύνης για την τύχη της κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που διατάχθηκε από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 7 Απριλίου 2025 για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.
  • Η προκαταρκτική εξέταση αγνοείται εδώ και ενάμιση χρόνο, χωρίς να έχει δοθεί επίσημη απάντηση για την ολοκλήρωσή της ή το αν έχει τεθεί στο αρχείο.
  • Ο Νίκος Πλακιάς θέτει ερωτήματα για την προέλευση της αναφοράς σε άγνωστο εύφλεκτο υλικό και την δημιουργία της πυρόσφαιρας στο πόρισμα, καθώς και για πιέσεις που φέρεται να δέχτηκε ο τότε υπουργός Μεταφορών.
  • Υποστηρίζει ότι υπάρχει πιθανή συγκάλυψη και ζητά να διερευνηθούν οι εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων και ο πρώην υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής και φορείς όπως ο ΕΡΑ.
  • Τα ερωτήματα και οι αιτιάσεις που διατυπώνει δεν αποτελούν διαπιστωμένα πραγματικά περιστατικά, αλλά ζητούνται επίσημες απαντήσεις από τον υπουργό Δικαιοσύνης.
Snapshot powered by AI

Νέα παρέμβαση για την τραγωδία των Τεμπών έκανε ο Νίκος Πλακιάς, απευθύνοντας σειρά ερωτημάτων προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με την κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που είχε παραγγείλει η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στις 7 Απριλίου 2025 για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Σε ανάρτησή του, ο Νίκος Πλακιάς διερωτάται τι έχει συμβεί με την έρευνα που είχε ζητηθεί πριν από περίπου ενάμιση χρόνο και ζητά να πληροφορηθεί «πού είναι» και «τι απέγινε» η συγκεκριμένη εισαγγελική παραγγελία.

Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνεται ευθέως στον υπουργό Δικαιοσύνης και ζητά απαντήσεις για την πορεία της έρευνας.

«Από τότε η “κατεπείγουσα” της εισαγγελίας αγνοείται», αναφέρει στην ανάρτησή του, θέτοντας στη συνέχεια μια σειρά από ερωτήματα:

«Γιατί αγνοείται; Πού είναι αρχειοθετημένη;»

Ο Νίκος Πλακιάς ζητά να πληροφορηθεί εάν η συγκεκριμένη εισαγγελική έρευνα έχει ολοκληρωθεί, ποιο ήταν το αποτέλεσμά της και εάν έχει τεθεί στο αρχείο.

Τα ερωτήματα για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Στην ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς επαναφέρει παράλληλα το ζήτημα της αναφοράς σε άγνωστο εύφλεκτο υλικό και της δημιουργίας της πυρόσφαιρας.

Απευθυνόμενος στον Γιώργο Φλωρίδη, θέτει σειρά ερωτημάτων για το πώς προέκυψε η συγκεκριμένη αναφορά στο πόρισμα και ποιος είχε συμμετοχή στη διατύπωσή της.

Μεταξύ άλλων, αναρωτιέται εάν υπήρξαν πιέσεις προς τον τότε υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή και από ποιον, προκειμένου, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, να περιληφθούν στο πόρισμα στοιχεία για άγνωστο πτητικό εύφλεκτο υλικό.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν ερωτήματα και αιτιάσεις που διατυπώνει ο ίδιος ο Νίκος Πλακιάς στην ανάρτησή του και δεν συνιστούν διαπιστωμένα πραγματικά περιστατικά.

«Μήπως τον συνάδελφό σας κ. Σταϊκούρα; Μήπως τον ΕΡΑ;»

Ο Νίκος Πλακιάς επεκτείνει τα ερωτήματά του και σε πρόσωπα και φορείς που, κατά την άποψή του, θα πρέπει να διερευνηθούν στο πλαίσιο της υπόθεσης.

«Ποιον προσπαθείτε να συγκαλύψετε; Μήπως τον συνάδελφό σας τον κύριο Σταϊκούρα, υπουργό Μεταφορών τότε; Μήπως τον ΕΡΑ;», αναφέρει χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στον υπουργό Δικαιοσύνης.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ζητά από τον Γιώργο Φλωρίδη να αναζητήσει την τύχη της εισαγγελικής έρευνας:

«Για ψάξτε το λίγο, κύριε υπουργέ», καταλήγει.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Κύριε υπουργέ Giorgos Floridis, θα ήθελα να μου απαντήσετε σε ένα ερώτημα.

Στις 7 Απριλίου (δηλαδή πριν 1,5 χρόνο), τα ΜΜΕ βγήκαν με τίτλο «κατεπείγουσα έρευνα για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και τον ρόλο του Λακαφώση σε αυτό».

Αυτό διέταξε ο Άρειος Πάγος.

Ζητάνε, δηλαδή, να διερευνηθεί τι ρόλο διαδραμάτισε η ΕΔΑΠΟ, αλλά και ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών, ο κύριος Λακαφώσης, στη διατύπωση του συμπεράσματος για την πυρόσφαιρα και την άγνωστη εύφλεκτη ύλη 2,5 τόνων στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η παραπάνω διερεύνηση κρίνεται αναγκαία μετά τη διάψευση των πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας ότι ουδέποτε είχαν συμμετοχή σε αυτό το πόρισμα.

Από τότε η «κατεπείγουσα» της Εισαγγελίας αγνοείται. ALERT δηλαδή.

Γιατί αγνοείται;

Πού είναι αρχειοθετημένη; Ποιον προσπαθείτε να συγκαλύψετε;

Μήπως τον συνάδελφό σας, τον κύριο Σταϊκούρα, υπουργό Μεταφορών τότε; Μήπως τον ΕΡΑ;

Τι πιέσεις δέχτηκε ο υπουργός Μεταφορών και από ποιον, για να βάλει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ψεύτικα στοιχεία για άγνωστο πτητικό εύφλεκτο υλικό;

Τι βόλευε τότε το Υπουργείο και μετά, με την εύρεση της αλήθειας ότι δεν υπήρχε τίποτα μεμπτό στο τρένο, εξαφανίστηκε η «κατεπείγουσα»;

Εδώ έχει πάλι ΜΠΑΖΩΜΑ!!!

Πάλι συγκάλυψη;

Για ψάξτε το λίγο, κύριε υπουργέ.»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:00ΕΥ ΖΗΝ

Σπόροι κολοκύθας (παστέμπος): Οφέλη και τι αλλάζει διατροφικά ανάλογα με το αν έχουν ή όχι το τσόφλι

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έκρηξη οργής για τα ενοίκια - Στους δρόμους οι πολίτες και σενάρια για πρόωρες εκλογές

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο ΙΣΑ - Θα ζητήσει δίωξη της Γάκα

19:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Χειροδικούν και δεν τους ακουμπάει κανείς, είναι στο απυρόβλητο»

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και 4 ακόμη αδικήματα κατηγορείται ο 32χρονος

19:35ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Υπόθεση Στυλιανού: «Τον έβαζε να βλέπει να σφάζουν κατσίκια» - Τι κατέθεσε η δασκάλα του

19:27ΥΓΕΙΑ

Πότε πρέπει να κλείσετε ραντεβού με καρδιολόγο - Πέντε «καμπανάκια» που λένε ότι ήρθε η ώρα

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Αλμυρό Βόλου - 71χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη

19:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναταράξεις στις αγορές - Ξεπέρασε το 1% το περιθώριο των ελληνικών ομολόγων

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Κρήτη: Προληπτική απομάκρυνση δύο παιδιών από σπίτι στα Ζωνιανά

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Αντέδρασα ακαριαία» λέει η Γάκα στην απολογία της– «Δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός για να πάω στο νοσοκομείο» υποστηρίζει Θεοδωρόπουλος

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Φλωρίδη: «Πού είναι η κατεπείγουσα έρευνα για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα Τέμπη»

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Σε «κόκκινο» συναγερμό όλη η Κρήτη: Ήχησε το 112 - «Αποφύγετε τις μετακινήσεις» - Νεροποντή έως τα ξημερώματα Σαββάτου στα ορεινά

18:35LIFESTYLE

«Οι κόρες της Αρετής»: Αναλυτικά το πρώτο επεισόδιο πριν την πρεμιέρα

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Αχαΐα

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Το μόνιτορ έδειχνε ασυστολία», υποστηρίζει ο Θεοδωρόπουλος - Τι είπε για τη σύζυγό του

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων - Τραυματισμένος ανασύρθηκε ο οδηγός

18:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Αγιασμός τη Δευτέρα για την έναρξη των εργασιών της 4ης Συνόδου

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τι κατέθεσαν οι νοσηλεύτριες της Καρνεάδου - Οι χειρισμοί Γάκα και Θεοδωρόπουλου, «Μας φώναξε να του σηκώσουμε τα πόδια, έφεραν οξυγόνο, πρόσεχα μην του σπάσει η φλέβα στο δεξί χέρι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε φωτογραφίες: Ο Μητσοτάκης έκανε πεζοπορία στον Όλυμπο και κατέληξε στην Ιερά Μονή Αγίου Διονύσιου - Το «ευχαριστώ» του Μητροπολίτης Κίτρους

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Αλμυρό Βόλου - 71χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: «Μάχη» με τα κύματα έδωσε το Blue Star Naxos για να δέσει στο λιμάνι με ριπές έως 100 χλμ

13:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Αχαΐα

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Σε «κόκκινο» συναγερμό όλη η Κρήτη: Ήχησε το 112 - «Αποφύγετε τις μετακινήσεις» - Νεροποντή έως τα ξημερώματα Σαββάτου στα ορεινά

16:57LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη ημέρα στην Ιατρική Σχολή με τον μπαμπά της στο πλευρό της - Το μήνυμα του Τραϊανού

18:35LIFESTYLE

«Οι κόρες της Αρετής»: Αναλυτικά το πρώτο επεισόδιο πριν την πρεμιέρα

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφικό ατόπημα αν κάνετε αυτό όταν ανοίγετε μια κονσέρβα σαρδέλες

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Έξι 17χρονοι μαθητές με συμπτώματα – Είχαν φάει σάντουιτς με κοτόπουλο στο Λιτόχωρο

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τραυματίστηκε και ο σύζυγος της 58χρονης τουρίστριας που σκοτώθηκε από κεραυνό

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Γαλλία: Κλειστά εκατοντάδες σχολεία, 40 διευθυντές τραυματίες – Χτυπήθηκε άγρια αστυνομικός

19:27ΥΓΕΙΑ

Πότε πρέπει να κλείσετε ραντεβού με καρδιολόγο - Πέντε «καμπανάκια» που λένε ότι ήρθε η ώρα

09:47WHAT THE FACT

Χτίζεται η γιγαντιαία «βραζιλιάνικη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου»: Η καλωδιωτή κατασκευή των 12,4 χλμ.

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τι κατέθεσαν οι νοσηλεύτριες της Καρνεάδου - Οι χειρισμοί Γάκα και Θεοδωρόπουλου, «Μας φώναξε να του σηκώσουμε τα πόδια, έφεραν οξυγόνο, πρόσεχα μην του σπάσει η φλέβα στο δεξί χέρι»

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Με κουζινομάχαιρο μαχαίρωσε την πρώην του και τον σύντροφό της - Την κυνήγησε και την ξανακάρφωσε στο πεζοδρόμιο -Δεν πρόλαβε να πατήσει το panic button

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας - Χειμερινή: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Έντονη βροχόπτωση και πολύ μεγάλα ύψη νερού αναμένονται και σήμερα στην Κρήτη», προειδοποιεί ο Λέκκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ