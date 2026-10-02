Αναταράξεις στις αγορές - Ξεπέρασε το 1% το περιθώριο των ελληνικών ομολόγων

Snapshot Το περιθώριο των ελληνικών δεκαετών ομολόγων έναντι των γερμανικών ξεπέρασε το 1% και έφτασε τις 110 μονάδες βάσης.

Η αύξηση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο στο 3,8% ενίσχυσε τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η πτώση της απόδοσης των γερμανικών ομολόγων ήταν ο βασικός παράγοντας για το διευρυμένο spread των ελληνικών ομολόγων.

Οι δημοσιονομικές ανησυχίες στη Γαλλία και η ασθενέστερη αγορά εργασίας στις ΗΠΑ προκάλεσαν μετακινήσεις κεφαλαίων προς ασφαλέστερους τίτλους.

Οι επενδυτές αυξάνουν την επιλεκτικότητα μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, τιμολογώντας ξανά τους πληθωριστικούς, νομισματικούς και δημοσιονομικούς κινδύνους. Snapshot powered by AI

Οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ομολόγων έφθασαν και στην Αθήνα καθώς το περιθώριο των ελληνικών κρατικών ομολόγων ξεπέρασε το 1% (100 μονάδες βάσης).

Η ευρωπαική αγορά και σήμερα χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα και ισχυρές αντίρροπες δυνάμεις καθώς η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού ενίσχυσε τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική, ενώ οι δημοσιονομικές ανησυχίες στη Γαλλία και η ασθενέστερη αγορά εργασίας των ΗΠΑ οδήγησαν παράλληλα κεφάλαια προς τους ασφαλέστερους τίτλους.

Στην ΗΔΑΤ σήμερα, το περιθώριο του ελληνικού δεκαετούς έναντι του γερμανικού διευρύνθηκε περίπου στις 110 μονάδες βάσης, έναντι σχεδόν 101 μονάδων την Πέμπτη. Η διεύρυνση δεν προήλθε τόσο από έντονη πίεση στους ελληνικούς τίτλους, όσο από τη μεγάλη πτώση της απόδοσης του Bund.

Συγκεκριμένα, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 4,54% έναντι 3,44 % (από 3,52% χθες) του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου.

Η εικόνα αυτή είναι ευνοϊκότερη από εκείνη της Γαλλίας, όπου το δεκαετές spread έναντι της Γερμανίας άγγιξε τις 150 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από το 2012. Η απόδοση του ιταλικού δεκαετούς παρέμενε κοντά στο 4,69% και του ισπανικού υποχωρούσε στο 4,11%.

Καθοριστικός παράγοντας ήταν η προκαταρκτική μέτρηση της Eurostat: ο πληθωρισμός της ευρωζώνης αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο στο 3,8%, από 3,2% τον Αύγουστο, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη για 3,6%. Ο δομικός δείκτης επιταχύνθηκε στο 2,5%, ενώ η ενεργειακή συνιστώσα εκτινάχθηκε στο 18,8%. Τα στοιχεία διατήρησαν τις πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για νέα αύξηση επιτοκίων. Αργότερα, η σαφώς ασθενέστερη δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, έφερε αγορές αμερικανικών και ευρωπαϊκών τίτλων, περιορίζοντας μέρος των αρχικών απωλειών.

Από την αρχή της εβδομάδας, το ελληνικό δεκαετές ανέβηκε από 4,443% τη Δευτέρα στο 4,55%, δηλαδή περίπου ένδεκα μονάδες βάσης. Το γερμανικό, αντιθέτως, υποχώρησε από 3,643% κοντά στο 3,42%. Έτσι, το ελληνικό spread, που τη Δευτέρα βρισκόταν περίπου στις 80 μονάδες βάσης, διευρύνθηκε κατά περισσότερες από 30 μονάδες. Η εβδομαδιαία κίνηση επιβεβαιώνει ότι οι επενδυτές τιμολογούν ξανά τον πληθωριστικό, νομισματικό και δημοσιονομικό κίνδυνο, με αυξημένη επιλεκτικότητα μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

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