Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Αχαΐα

Snapshot Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αχαΐα το απόγευμα της Παρασκευής.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 9,3 χιλιόμετρα. Snapshot powered by AI

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Αχαΐα, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 9,3 χιλιόμετρα και το ακριβές επίκεντρό της, εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή προβλήματα που να προκλήθηκαν από τον σεισμό.

Διαβάστε επίσης