Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Αχαΐα

Το ακριβές επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Αχαΐα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αχαΐα το απόγευμα της Παρασκευής.
  • Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας.
  • Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 9,3 χιλιόμετρα.
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Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Αχαΐα, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 9,3 χιλιόμετρα και το ακριβές επίκεντρό της, εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή προβλήματα που να προκλήθηκαν από τον σεισμό.

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