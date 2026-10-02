Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Αχαΐα
Το ακριβές επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας
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- Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αχαΐα το απόγευμα της Παρασκευής.
- Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας.
- Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 9,3 χιλιόμετρα.
Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Αχαΐα, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Πάτρα.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 9,3 χιλιόμετρα και το ακριβές επίκεντρό της, εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή προβλήματα που να προκλήθηκαν από τον σεισμό.
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