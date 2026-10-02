Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τι κατέθεσαν οι νοσηλεύτριες - Οι χειρισμοί Γάκα και Θεοδωρόπουλου

Snapshot Οι νοσηλεύτριες περιέγραψαν την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Η αναισθησιολόγος που συνεργαζόταν περιστασιακά με το ιατρείο δέχτηκε τηλεφώνημα για την προποφόλη, απάντησε ότι δεν υπάρχει αντίδοτο, αλλά δεν αντιλήφθηκε επείγον περιστατικό και δεν γνώριζε ότι χρησιμοποιούσαν το φάρμακο στο ιατρείο.

Η διασώστρια του ΕΚΑΒ κατέθεσε ότι ο γιατρός στο ιατρείο δεν γνώριζε το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και δήλωσε ότι είναι παθολόγος, ενώ δεν υπήρξε συνοδεία από το ιατρείο κατά τη μεταφορά του ασθενούς.

Η νοσηλεύτρια τόνισε την αμφιβολία για την ασφάλεια του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούνταν.

Η προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης ξεκίνησε πέντε έως δέκα λεπτά μετά την επιδείνωση της κατάστασης, με τη χρήση απινιδωτή και οδηγίες από τον γιατρό. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, λίγο πριν την κατάρρευση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη, περιλαμβάνονται στις καταθέσεις των νοσηλευτριών, της αναισθησιολόγου που είχε συνεργαστεί κατά διαστήματα με το ιατρείο, αλλά και της διασώστριας του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο.

Οι περιγραφές τους φωτίζουν λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις που έγιναν μέσα στον χώρο θεραπείας, την κατάσταση στην οποία βρήκαν τον τραγουδιστή, αλλά και το τηλεφώνημα προς την αναισθησιολόγο για την προποφόλη.

«Ο ασθενής δεν πάει καλά»

Κομβική είναι η κατάθεση της 53χρονης νοσηλεύτριας, η οποία περιέγραψε την εικόνα που επικράτησε στο ιατρείο όταν έγινε αντιληπτό ότι η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη είχε επιδεινωθεί.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, η γιατρός ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένη και πήγε στο γραφείο του γιατρού προκειμένου να τον καλέσει. Όταν εκείνος έφτασε στον χώρο, σύμφωνα με την ίδια, ήταν εμφανώς ταραγμένος. «Η γιατρός ήταν πολύ αναστατωμένη. Πήγε στο γραφείο του γιατρού να τον φωνάξει. Όταν ήρθε ο γιατρός, ήταν πάρα πολύ αναστατωμένος. Πρώτη φορά τον έβλεπα έτσι, συνήθως είναι πολύ συγκρατημένος. Φώναζε ότι ο ασθενής δεν πάει καλά και μας ζητούσε να κάνουμε πράγματα».

Η ίδια περιγράφει και τις ενέργειες που ακολούθησαν, αναφέροντας ότι τους ζητήθηκε να σηκώσουν τα πόδια του ασθενούς, ενώ μία από τις νοσηλεύτριες έφερε οξυγόνο. «Μας φώναξε να σηκώσουμε τα πόδια του Μαζωνάκη. Μία νοσηλεύτρια έφερε οξυγόνο για τον ασθενή. Εγώ πρόσεχα να μην του σπάσει η φλέβα στο δεξί χέρι, γιατί η γιατρός θα του έβαζε φυσιολογικό ορό».

Η νοσηλεύτρια αναφέρθηκε και στην κατάσταση στην οποία αντίκρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας ότι ήταν χλωμός και χωρίς τις αισθήσεις του. «Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο με την νοσηλεύτρια ο Μαζωνάκης ήταν χλωμός και η θεραπεία είχε σταματήσει, γιατί δεν υπήρχε φλεβοκέντηση στο αριστερό χέρι. Δεν είχε τις αισθήσεις του. Από το μηχάνημα δεν ακουγόταν κάποιο alarm».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ασφάλεια του μηχανήματος και στις αντιδράσεις που, όπως είπε, είχε παρατηρήσει σε άλλους ασθενείς. «Δεν θεωρούσα το μηχάνημα ασφαλές για τον ασθενή, ακριβώς γιατί ήταν ιδιαίτερα επεμβατική θεραπεία και γιατί διαρκούσε πάρα πολύ. Λίγες φορές έχει συμβεί μετά τη θεραπεία κάποιοι ασθενείς να έχουν κάνει εμετό. Κάποιοι είχαν ζάλη μετά τη θεραπεία».

«Δεν είχε πια τις αισθήσεις του»

Τη δική της εικόνα για τις κρίσιμες στιγμές έδωσε στον ανακριτή και η 61χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο.

Όπως περιέγραψε, ήταν περίπου τέσσερις το απόγευμα όταν μπήκε μαζί με άλλη νοσηλεύτρια στον χώρο όπου βρισκόταν ο Μαζωνάκης. «Ήταν γύρω στις τέσσερις η ώρα. Έπειτα μπήκαμε πρώτα εγώ και η κα... στο δωμάτιο, είδαμε τον Μαζωνάκη χλωμό και προσπαθήσαμε να του πάρουμε πίεση. Είχε διακοπεί η κυκλοφορία του αίματος και ήταν εκτός μηχανήματος. Υπήρχε μόνο η φλεβοκέντηση στο δεξί του χέρι».

Η ίδια αναφέρθηκε στις πρώτες μετρήσεις της πίεσης, αλλά και στην προσπάθεια να αξιολογηθεί η κατάστασή του με φορητό πιεσόμετρο. «Οι πρώτες ενδείξεις της πίεσης του δεν ήταν χαμηλές, ήταν 1 με 7. Του μετρήσαμε την πίεση στο αριστερό χέρι με φορητό ψηφιακό πιεσόμετρο που έφερα εγώ. Το μόνιτορ έδειχνε ενδείξεις».

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, στο δωμάτιο έφτασε στη συνέχεια και ο γιατρός, ο οποίος έδωσε οδηγίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης. «Αμέσως ήρθε και ο κ…. και μας ζήτησε να του σηκώσουμε τα πόδια, να του βάλουμε οξυγόνο. Μας ζήτησε και φυσιολογικό ορό. Βλέπαμε ότι δεν ανταποκρινόταν σε όλα αυτά. Δεν είχε πια τις αισθήσεις του».

Η εικόνα, όπως περιέγραψε, επιδεινώθηκε περαιτέρω. «Είχε πέσει η πίεση του. Στο τέλος το πιεσόμετρο δεν έβγαζε μέτρηση. Είδαμε ότι είχε επιβαρυνθεί πολύ η εικόνα του». Όταν διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την ίδια, ότι δεν μπορούσε πλέον να καταγραφεί πίεση και υπήρχε διαταραχή του καρδιακού ρυθμού, ξεκίνησε η προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

«Όταν είδε ο γιατρός ότι δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε την πίεση και ότι υπήρχε διαταραχή του καρδιακού του παλμού, ξεκίνησε μαλάξεις. Νομίζω ότι προβλέπεται να ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ με αυτές τις ενδείξεις».

Η 61χρονη προσδιόρισε, μάλιστα, και τον χρόνο που μεσολάβησε από την είσοδο των νοσηλευτριών στον χώρο μέχρι την έναρξη της ΚΑΡΠΑ. «Από την ώρα που μπήκαμε όλοι μέσα στο δωμάτιο θεραπείας μέχρι την ώρα που ξεκίνησε ο γιατρός ΚΑΡΠΑ πέρασαν πέντε με δέκα λεπτά το πολύ».

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, όπως ανέφερε, μία από τις νοσηλεύτριες έφερε τον απινιδωτή, ενώ δόθηκε εντολή να γίνει τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο. «Η κα…, στο ενδιάμεσο πήγε και έφερε τον απινιδωτή και ζήτησε από την.., να πάρει τηλέφωνο την αναισθησιολόγο, που την λένε…. Είπε στη …. να την ρωτήσει ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη».

Το τηλεφώνημα για την προποφόλη – «Δεν διέκρινα κάποια ανησυχία»

Στο συγκεκριμένο τηλεφώνημα αναφέρθηκε στην κατάθεσή της και η αναισθησιολόγος, η οποία είχε συνεργαστεί κατά διαστήματα με το ιατρείο για τη διενέργεια φλεβοκεντήσεων.

Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε από τον τρόπο με τον οποίο της μίλησε η νοσηλεύτρια ότι βρισκόταν σε εξέλιξη κάποιο επείγον περιστατικό. «Την Τετάρτη στις 9/9/26 μου τηλεφώνησε η… (σ.σ. νοσηλεύτρια). Κατάλαβα ποια ήταν από τη φωνή της, με ρώτησε αν η προποφόλη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι όχι δεν έχει και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν τη ρώτησα τίποτα, δεν διέκρινα κάποια ανησυχία ή αγωνία, δεν άκουσα φασαρία, δεν ξαναμιλήσαμε μετά, δεν πέρασε από το μυαλό μου καθόλου γιατί μπορεί να με ρώτησε».

Η αναισθησιολόγος φέρεται να ανέφερε ότι δεν είχε δεχθεί στο παρελθόν αντίστοιχο τηλεφώνημα από το συγκεκριμένο ιατρείο και δεν γνώριζε ότι εκεί χρησιμοποιούνταν προποφόλη.

«Δεν μου έχουν τηλεφωνήσει ξανά από αυτό το ιατρείο να με ρωτήσουν για κάποια αναισθητική ουσία, εγώ είχα την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει αναισθησιολόγος στο ιατρείο, δεν μου είχε αναφέρει ποτέ η ιατρός ούτε κανείς άλλος από το ιατρείο ότι γίνεται χρήση προποφόλης».

Όπως εξήγησε, η προποφόλη είναι «αναισθητικό φάρμακο – υπνωτικό» και χρησιμοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον, μεταξύ άλλων σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Η ίδια είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, αραιή συνεργασία με το ιατρείο, πραγματοποιώντας φλεβοκεντήσεις σε ασθενείς έναντι αμοιβής περίπου 150-200 ευρώ. Η τελευταία συνεργασία της είχε πραγματοποιηθεί τέσσερις με πέντε μήνες πριν από το περιστατικό. Όπως φέρεται να είπε, δεν είχε δει ποτέ ασθενή συνδεδεμένο με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς η δική της δουλειά περιοριζόταν στη φλεβοκέντηση και στη συνέχεια αποχωρούσε.

Το τηλεφώνημα, όπως υποστήριξε, το συνέδεσε με τον Γιώργο Μαζωνάκη μόνο όταν η υπόθεση πήρε δημοσιότητα. «Όταν πήρε μεγάλες διαστάσεις το θέμα, τότε συνέδεσα το τηλεφώνημα της νοσηλεύτριας με το συμβάν».

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν γνώριζε τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου ούτε είχε δεχθεί προηγουμένως παράπονα από ασθενείς για τη συγκεκριμένη θεραπεία. «Δεν θυμάμαι να μου είχε εκφράσει ποτέ κάποιος ασθενείς κατά τη διάρκεια της φλεβοκέντησης ανησυχία για τη διενέργεια της θεραπείας».

Για το τηλεφώνημα ειδικότερα, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει γιατί απευθύνθηκαν σε εκείνη για την προποφόλη, δεδομένου ότι είχε μεσολαβήσει μεγάλο διάστημα από την τελευταία τους επικοινωνία. «Δεν ξέρω γιατί τηλεφώνησαν σε μένα από το ιατρείο για να με ρωτήσουν για την προποφόλη, παρότι είχαμε να μιλήσουμε γύρω στους τρεις με τέσσερις μήνες».

Η διασώστρια του ΕΚΑΒ: «Δεν ήξερε» ο γιατρός για το ιστορικό

Στη δική της κατάθεση, η διασώστρια του ΕΚΑΒ περιέγραψε όσα συνέβησαν κατά την άφιξη του πληρώματος στο ιατρείο και κυρίως την επικοινωνία που είχε με τον γιατρό. Όπως φέρεται να κατέθεσε, προσπάθησε να συγκεντρώσει πληροφορίες για το ιστορικό του ασθενούς, τον λόγο για τον οποίο είχε προσέλθει στο ιατρείο και τυχόν φαρμακευτική αγωγή.

«Ρώτησα τον γιατρό για το τι έγινε και εάν υπάρχει ιστορικό, γιατί πήγε ο ασθενής στο ιατρείο, εάν παίρνει φάρμακα γενικά και εάν του είχαν χορηγηθεί ειδικότερα νωρίτερα φάρμακα, και ο γιατρός μου απάντησε πως δεν ξέρει και θα μας τα πει η γιατρός του».

Η διασώστρια ανέφερε ότι ο γιατρός δεν της υπέδειξε ποια ήταν η γιατρός που είχε αναλάβει τον ασθενή. «Δεν μου υπέδειξε ποτέ ποια είναι η γιατρός. Ήταν μία γυναίκα στο χώρο, αλλά δεν ξέρω εάν ήταν η γιατρός ή ήταν νοσηλεύτρια».

Όπως πρόσθεσε, όταν τον ρώτησε για την ειδικότητά του, εκείνος απάντησε ότι είναι παθολόγος. «Ρώτησα τον γιατρό τι ειδικότητα έχει και μου είπε παθολόγος. Δεν μίλησα με κάποιον άλλο πέραν του γιατρού, από όσο θυμάμαι». Τέλος, αναφέρθηκε και στο εάν κάποιος από το ιατρείο συνόδευσε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. «Δεν μας ζήτησε κανείς από το ιατρείο να έρθει μαζί μας, ούτε εμείς ρωτήσαμε».

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