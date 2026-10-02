Τραμπ: Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστιες ποσότητες από τα υψηλά αποθέματά σε ντίζελ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει μεγάλες ποσότητες από τα αποθέματα ντίζελ της, λόγω αύξησης των τιμών.

Ο Τραμπ υποστήριξε την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ για μείωση των τιμών στην αμερικανική αγορά.

Ο οικονομολόγος Άνχελ Ταλαβέρα προειδοποίησε ότι η απαγόρευση θα αυξήσει τις τιμές ντίζελ στην Ευρώπη κατά 40%-50%, με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές.

Η ΕΕ απορρίπτει πλήρως την πρόταση απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ και θεωρεί ότι ένα τέτοιο μέτρο θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ.

Η μέση τιμή του λίτρου ντίζελ στη Βρετανία έχει αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει «τεράστιες ποσότητες» από τα αποθέματα πετρελαίου ντίζελ, καθώς η τιμή του καυσίμου αυξάνεται σταθερά ενόψει των αμερικανικών εκλογών του Νοεμβρίου.

«Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστιες ποσότητες από τα ιδιαίτερα υψηλά αποθέματά της σε πετρέλαιο ντίζελ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Καταστροφικές συνέπειες» από ενδεχόμενη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ

Ο Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε υπέρ της απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές στην αμερικανική αγορά.

Οικονομολόγος προειδοποίησε, ωστόσο, ότι μια τέτοια απαγόρευση θα είχε «καταστροφικές συνέπειες» για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις γειτονικές του χώρες.

Ο Άνχελ Ταλαβέρα, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ευρώπη στην Oxford Economics, δήλωσε:

«Εάν εφαρμοζόταν, μια πλήρης απαγόρευση θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη κατά 40% έως 50%, γεγονός που θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν ήδη δει τις τιμές στα πρατήρια να αυξάνονται κατά 40% από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν».

Η μέση τιμή ενός λίτρου ντίζελ είναι πλέον κατά 57,6 πένες υψηλότερη σε σχέση με την έναρξη της σύγκρουσης, στις 28 Φεβρουαρίου, όταν διαμορφωνόταν στις 142,38 πένες, σύμφωνα με τη βρετανική RAC.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε νωρίτερα ότι η ΕΕ απορρίπτει πλήρως οποιαδήποτε πρόταση για απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ, προσθέτοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο «θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη μας στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αξιόπιστο εταίρο».

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