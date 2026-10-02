Κακοκαιρία: Δύσκολες οι επόμενες ώρες για την Κρήτη - Πού αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα

Snapshot Η κακοκαιρία στην Κρήτη έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, με έναν νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο και εκτεταμένες ζημιές, κυρίως στο Οροπέδιο Λασιθίου όπου καταστράφηκαν περίπου 3.000 τόνοι πατάτας και κηπευτικών.

Η ΕΜΥ προβλέπει έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους 8 με 9 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο, ιδιαίτερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με βελτίωση από το βράδυ του Σαββάτου.

Η ύδρευση σε περιοχές του Ηρακλείου, όπως η Φορτέτσα και η Αγία Τριάδα, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω βλαβών σε αγωγούς και γεωτρήσεις, επιδεινωμένων από διακοπές ρεύματος.

Το κέντρο του Ηρακλείου έχει πλημμυρίσει, αποκαλύπτοντας προβλήματα στη διαχείριση των όμβριων υδάτων και αμφιβολίες για την επάρκεια των υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και καλεί τους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας έναντι των έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων, θυελλωδών ανέμων και κεραυνών. Snapshot powered by AI

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας βρίσκεται από χθες, Πέμπτη, η Κρήτη, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουν προκαλέσει πλήθος προβλημάτων, σε αρκετές περιοχές του νησιού. Τραγικός απολογισμός έως τώρα, ο θάνατος ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, υπερχειλίσεις, κατολισθήσεις και φερτά υλικά έχουν κινητοποιήσει τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας σε ολόκληρο το νησί, ενώ οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται.

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, Παρασκευή (02-10-2026), και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, ενώ τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από σήμερα, Παρασκευή (02-10-2026), έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026), σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα, Παρασκευή, και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

Στα Δωδεκάνησα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι του Σαββάτου έως και το μεσημέρι της Κυριακής.

Παράλληλα, τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα, Παρασκευή, και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Καταστράφηκαν σχεδόν 3.000 τόνοι πατάτας και κηπευτικών στο Λασίθι

Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή που προκλήθηκε στο Οροπέδιο Λασιθίου από την κακοκαιρία.

Ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, ενώ η παραγωγή πατάτας και κηπευτικών έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά.

Την ίδια ώρα, μεγάλο μέρος του Οροπεδίου, όλη η βόρεια πλευρά, παραμένει στο σκοτάδι. Ανάμεσα τους και το ίδιο το δημαρχείο, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να καταβάλλουν από χθες έναν τιτάνιο αγώνα για να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να επανέλθει η ηλεκτροδότηση.

Τεράστιοι όγκοι νερού προς το φράγμα Αποσελέμη - Άνοιξε η δικλίδα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαχείριση των μεγάλων ποσοτήτων νερού που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του Οροπεδίου. Η δικλίδα στο φράγμα Αποσελέμη έχει πλέον ανοίξει, ενώ ο Χαυγάς κατεβάζει περίπου 700.000 κυβικά μέτρα νερού, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Η συσσώρευση τόσο μεγάλου όγκου νερού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά από τους αρμόδιους φορείς.

Μέχρι στιγμής, το ύψος της βροχής έχει φτάσει τα 250 χιλιοστά, ενώ στο Τζερμιάδο το συνολικό ύψος βροχόπτωσης για το 2026 έχει ανέλθει στα 1.280 χιλιοστά, αποτυπώνοντας την ένταση των φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Βλάβες σε αγωγούς και γεωτρήσεις στο Ηράκλειο

Συσσωρευμένα προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ημέρες η Φορτέτσα και η Αγία Τριάδα, με τις διαδοχικές βλάβες σε αγωγούς και γεωτρήσεις, αλλά και τις επανειλημμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, να δυσχεραίνουν την ομαλή υδροδότηση των περιοχών.

Μιλώντας στο Cretalive, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης εξηγεί ότι στη Φορτέτσα η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί σημαντικά μέσα στην τελευταία εβδομάδα, καθώς η μία βλάβη διαδέχεται την άλλη.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αφορά τον κεντρικό αγωγό που μεταφέρει νερό από το Θραψανό, ο οποίος έχει υποστεί ζημιά. Παράλληλα, προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στις γεωτρήσεις της περιοχής, περιορίζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες νερού.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι από τις τρεις γεωτρήσεις στο Θραψανό αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο η μία. Την ίδια ώρα, οι διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν χθες και σήμερα έχουν επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, επηρεάζοντας τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και δυσκολεύοντας τις προσπάθειες αποκατάστασης της υδροδότησης.

Προκειμένου να ενισχυθεί η παροχή νερού προς τη Φορτέτσα, η ΔΕΥΑΗ επιχειρεί να διοχετεύσει νερό από τις Βασιλειές, ώστε να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν τα προβλήματα και η ταλαιπωρία των κατοίκων.

«Έχουμε συνεχόμενες βλάβες και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν», σημειώνει ο κ. Βουρεξάκης, περιγράφοντας τις δυσκολίες που δημιουργεί ο συνδυασμός των ζημιών στο δίκτυο και των διακοπών ηλεκτροδότησης.

Πρόβλημα έχει προκύψει και στην Αγία Τριάδα, όπου έχει εντοπιστεί σπάσιμο αγωγού. Συνεργεία της ΔΕΥΑΗ έχουν ήδη ξεκινήσει τις εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ, σήμερα η περιοχή είχε νερό, ωστόσο η παροχή γινόταν με χαμηλή πίεση, καθώς η βλάβη στον αγωγό επηρεάζει την ομαλή υδροδότηση.

Οι προσπάθειες των συνεργείων συνεχίζονται, με στόχο την αποκατάσταση των βλαβών και την επαναφορά της υδροδότησης σε κανονικά επίπεδα στις δύο περιοχές.

Η βροχή δημιούργησε… λίμνες στο κέντρο του Ηρακλείου

Πλημμύρισε το κέντρο του Ηρακλείου, καθώς όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το Cretalive.gr δημιουργήθηκαν μικρές… λίμνες στην άκρη του οδοστρώματος, στην είσοδο του πάρκου Γεωργιάδη.

«Οι εικόνες αποτυπώνουν ένα σοβαρό πρόβλημα στη διαχείριση των όμβριων υδάτων στην πόλη. Όπως φαίνεται, μεγάλο τμήμα του δρόμου έχει καλυφθεί από νερό, με σταθμευμένα αυτοκίνητα και δίκυκλα να βρίσκονται μέσα στα νερά και την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων να δυσχεραίνεται» επισήμανε πολίτης στο τοπικό μέσο, θέτοντας ευθέως το ερώτημα για το εάν «οι υπάρχουσες υποδομές απορροής και τα αντιπλημμυρικά μέτρα είναι επαρκή, για την προστασία πολιτών και περιουσιών».

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

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