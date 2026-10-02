Θεσσαλονίκη: Νέο πανελλήνιο ρεκόρ ΚΑΡΠΑ επιχειρούν μαθητές από όλη την Ελλάδα

Νέο πανελλήνιο ρεκόρ ταυτόχρονης Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) επιχειρεί να καταγράψει o οργανισμός εθελοντισμού «Kids Save Lives - Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές», με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Το περσινό ρεκόρ, που καταγράφηκε στο πλαίσιο της ίδιας δράσης, ήταν η συμμετοχή 60.650 μαθητών από 555 σχολεία.

Η φετινή προσπάθεια θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 11:00 στο Περίπτερο 12 της ΔΕΘ, με μαθητές από τη Θεσσαλονίκη και σχολεία από άλλες περιοχές της χώρας, οι οποίοι θα συνδεθούν ζωντανά μέσω διαδικτύου. Οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν ταυτόχρονα δύο λεπτά ΚΑΡΠΑ σε εκπαιδευτικά προπλάσματα.

Η δράση εντάσσεται στην Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς και έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση των μαθητών στην ΚΑΡΠΑ, στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή και στην έγκαιρη αντίδραση σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με το Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Kids Save Lives και την πιλοτική εφαρμογή της εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ σε σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας. Η συμμετοχή των σχολείων στη δράση είναι δωρεάν.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Αντιπεριφέρειας Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας και τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.