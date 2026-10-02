Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

Snapshot Η εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κατέγραψε την υψηλότερη τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη με 20,2% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό.

Η «Super Κατερίνα» της Κατερίνας Καινούργιου σημείωσε 12,6% στο σύνολο και 15,9% στο δυναμικό κοινό.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 είχε 13,8% στο σύνολο και 12,2% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» του MEGA κατέγραψε 8,3% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό.

Οι «Αταίριαστοι» ξεπέρασαν το 20% στο σύνολο, διατηρώντας την πρώτη θέση στην πρωινή ενημερωτική ζώνη. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη εβδομάδα με σκληρό ανταγωνισμό ολοκληρώνεται στην πρωινή ζώνη, με την πίτα να μοιράζεται και λίγες εκπομπές να κάνουν τη διαφορά.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, χθες Πέμπτη, η «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου κατέγραψε 12,6% στο σύνολο και 15,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό», στον ΑΝΤ1, συγκέντρωσε 13,8% στο σύνολο και 12,2% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του MEGA, το «Χαμογέλα και πάλι!», με τη Σίσσυ Χρηστίδου, σημείωσε 8,3% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR, η Ζήνα Κουτσελίνη με την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» κράτησε παρέα στο 4,9% του συνόλου και στο 5,2% του δυναμικού κοινού.

Στον ενημερωτικό τομέα, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ «χτύπησαν» 20,2% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, έκανε 16,2% στο σύνολο και 9,1% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το «10 Παντού» κατέγραψε 9,4% στο σύνολο και 3,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Newsroom» του ERTNEWS έκανε 2,1% και 0,8% αντίστοιχα.

Κατερίνα Καινούργιου και «Αταίριαστοι» συνεχίζουν να κρατούν τις πρωτιές, με το ενημερωτικό δίδυμο να «σπάει» μάλιστα το φράγμα του 20%.

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