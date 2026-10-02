Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

Κατερίνα Καινούργιου, ή «Αταίριαστοι» βρέθηκαν στην πρώτη θέση;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;
LIFESTYLE
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  • Η εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κατέγραψε την υψηλότερη τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη με 20,2% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό.
  • Η «Super Κατερίνα» της Κατερίνας Καινούργιου σημείωσε 12,6% στο σύνολο και 15,9% στο δυναμικό κοινό.
  • Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 είχε 13,8% στο σύνολο και 12,2% στο δυναμικό κοινό.
  • Η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» του MEGA κατέγραψε 8,3% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό.
  • Οι «Αταίριαστοι» ξεπέρασαν το 20% στο σύνολο, διατηρώντας την πρώτη θέση στην πρωινή ενημερωτική ζώνη.
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Μία ακόμη εβδομάδα με σκληρό ανταγωνισμό ολοκληρώνεται στην πρωινή ζώνη, με την πίτα να μοιράζεται και λίγες εκπομπές να κάνουν τη διαφορά.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, χθες Πέμπτη, η «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου κατέγραψε 12,6% στο σύνολο και 15,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό», στον ΑΝΤ1, συγκέντρωσε 13,8% στο σύνολο και 12,2% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του MEGA, το «Χαμογέλα και πάλι!», με τη Σίσσυ Χρηστίδου, σημείωσε 8,3% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR, η Ζήνα Κουτσελίνη με την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» κράτησε παρέα στο 4,9% του συνόλου και στο 5,2% του δυναμικού κοινού.

Στον ενημερωτικό τομέα, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ «χτύπησαν» 20,2% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, έκανε 16,2% στο σύνολο και 9,1% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το «10 Παντού» κατέγραψε 9,4% στο σύνολο και 3,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Newsroom» του ERTNEWS έκανε 2,1% και 0,8% αντίστοιχα.

Κατερίνα Καινούργιου και «Αταίριαστοι» συνεχίζουν να κρατούν τις πρωτιές, με το ενημερωτικό δίδυμο να «σπάει» μάλιστα το φράγμα του 20%.

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