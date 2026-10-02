Χτίζεται η γιγαντιαία «βραζιλιάνικη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου»: Η καλωδιωτή κατασκευή των 12,4 χλμ.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα οδικών υποδομών στη Βραζιλία προχωρά στην πολιτεία Μπαΐα, καθώς η κατασκευή της γέφυρας που θα συνδέσει το Σαλβαδόρ με το νησί Ιταπαρίκα περνά σε νέα φάση.

Η γέφυρα Salvador–Itaparica θα διασχίζει τον Κόλπο Όλων των Αγίων (Baía de Todos-os-Santos) και θα έχει μήκος περίπου 12,4 χιλιομέτρων πάνω από το νερό. Το συνολικό έργο, ωστόσο, είναι πολύ μεγαλύτερο από τη γέφυρα. Περιλαμβάνει νέους δρόμους, σήραγγες, ανισόπεδους κόμβους, έναν νέο ταχύ δρόμο και τη διαπλάτυνση τμήματος του υπάρχοντος οδικού δικτύου. Η συνολική επένδυση υπολογίζεται σε περίπου 12 δισ. ρεάλ, δηλαδή περίπου 2,2 δισ. δολάρια.

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