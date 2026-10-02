Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Η «Ραπουνζέλ» του Χόλιγουντ με γκρίζα μαλλιά - Η εμφάνιση που εντυπωσίασε

Η τεχνική «gray blending» που αναδεικνύει τα φυσικά γκρίζα μαλλιά της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Η «Ραπουνζέλ» του Χόλιγουντ με γκρίζα μαλλιά - Η εμφάνιση που εντυπωσίασε
LIFESTYLE
3'
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Snapshot
  • Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ εντυπωσίασε στο New York City Ballet Fall Fashion Gala με ένα ρομαντικό φόρεμα της Simone Rocha και ένα ιδιαίτερο μακρύ updo χτένισμα, εμπνευσμένο από τη Ραπουνζέλ.
  • Το χτένισμα της περιλάμβανε extensions που έφταναν σχεδόν μέχρι τα γόνατα και μια ροζ κορδέλα πλεγμένη στα μαλλιά, ταιριαστή με τις κορδέλες του φορέματος.
  • Η ηθοποιός υιοθέτησε την τεχνική «gray blending» για να αναδείξει τα φυσικά γκρίζα μαλλιά της, συνδυάζοντας φωτεινές ανταύγειες με τις φυσικές γκρίζες τρίχες για ένα ομοιόμορφο, φυσικό αποτέλεσμα.
  • Η επιλογή να αφήσει τα γκρίζα μαλλιά της να φαίνονται αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση στη showbiz για φυσική εμφάνιση και ενσωμάτωση του γκρι στα μαλλιά.
  • Το gala αποτέλεσε ευκαιρία για την Πάρκερ να συνδυάσει το γκρίζο χρώμα με ένα από τα πιο θεατρικά και ρομαντικά looks της τα τελευταία χρόνια.
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Μια εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο New York City Ballet Fall Fashion Gala στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Μάθιου Μπρόντερικ, και τραβώντας τα βλέμματα όχι μόνο με το ρομαντικό φόρεμά της, αλλά και με το ιδιαίτερο χτένισμά της.

Η ηθοποιός, που είναι ιδρυτικό μέλος του συγκεκριμένου gala, επέλεξε για την περίσταση μια διάφανη, floral δημιουργία της Simone Rocha, την οποία συνδύασε με ένα εντυπωσιακό χτένισμα που παρέπεμπε σε παραμύθι.

Το χτένισμα που έκλεψε την παράσταση

Τα μακριά μαλλιά της Πάρκερ, τα οποία συνήθως εμφανίζεται να φορά σε χαλαρούς κυματισμούς, αυτή τη φορά ήταν τραβηγμένα ψηλά σε ένα ιδιαίτερα μακρύ updo.

Με τη βοήθεια extensions, το μήκος των μαλλιών της έφτανε σχεδόν μέχρι τα γόνατά της, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θύμιζε Ραπουνζέλ. Η λεπτομέρεια που ολοκλήρωσε το look ήταν μια ροζ κορδέλα, πλεγμένη μέσα στα μαλλιά της και απόλυτα ταιριαστή με τις κορδέλες που υπήρχαν και στο φόρεμά της.

https://www.instagram.com/reel/Dd-Ag2ihXfm/

Η εμφάνιση ήταν σχεδιασμένη ώστε τα μαλλιά και το φόρεμα να αποτελούν ουσιαστικά ένα ενιαίο σύνολο, με τη ρομαντική αισθητική να κυριαρχεί.

Το γκρίζο στα μαλλιά της γίνεται μέρος του look

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε, ωστόσο, και το χρώμα των μαλλιών της. Η επί χρόνια colorist της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Gina Gilbert του Benjamin Salon, έχει ακολουθήσει μαζί της τα τελευταία χρόνια μια διαφορετική προσέγγιση, καθώς η ηθοποιός έχει επιλέξει να αφήσει τα φυσικά γκρίζα μαλλιά της να φαίνονται.

Η τεχνική που χρησιμοποιείται ονομάζεται «gray blending» και βασίζεται στον συνδυασμό φωτεινών ανταυγειών με τις φυσικές γκρίζες τρίχες, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ομοιόμορφο και φυσικό, χωρίς μια έντονη γραμμή ανάμεσα στη βαφή και τη νέα, γκρίζα ρίζα.

Έτσι, το ξανθό χρώμα της Πάρκερ έχει σταδιακά μετατραπεί σε μια πιο φυσική απόχρωση, στην οποία τα γκρίζα μαλλιά αποτελούν πλέον μέρος της συνολικής εικόνας της.

Η επιλογή αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία όλο και περισσότερες γυναίκες της showbiz επιλέγουν να αναδεικνύουν τα φυσικά γκρίζα μαλλιά τους αντί να τα καλύπτουν πλήρως με βαφή.

Μάλιστα, παρόμοια επιλογή έκανε πρόσφατα και η ηθοποιός Ολίβια Κόλμαν, η οποία εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης αναδεικνύοντας τα ασημένια μαλλιά της.

Για τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, πάντως, το γκρίζο έχει πλέον ενσωματωθεί πλήρως στην προσωπική της αισθητική, ενώ το συγκεκριμένο gala της έδωσε την ευκαιρία να το συνδυάσει με ένα από τα πιο θεατρικά και ρομαντικά looks που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια.

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