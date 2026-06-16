Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μεταμορφώνεται σε Κάρι Μπράντσο για τη νέα καμπάνια της Fendi

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ εξασφάλισε τη διαφημιστική καμπάνια που θα ήταν το απόλυτο όνειρο της Κάρι Μπράντσο.

Η ηθοποιός, που για χρόνια φόρεσε –κυριολεκτικά και μεταφορικά– τα (αμέτρητα) παπούτσια της τηλεοπτικής της ηρωίδας στο «Sex and the City» του HBO, είναι πλέον το νέο πρόσωπο της καμπάνιας της Fendi για την εμβληματική τσάντα Baguette.

Στο βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο ιταλικός οίκος μόδας στο Instagram, η Πάρκερ εμφανίζεται με μια πράσινη ολόσωμη φόρμα σε utility αισθητική, κρατώντας μια ιδιαίτερη εκδοχή της εμβληματικής Baguette, διακοσμημένη με χάντρες και zebra print.

https://www.instagram.com/p/DZo5ukCq2-S/

Πέρα από την τεράστια συλλογή της από γόβες Manolo Blahnik, η τηλεοπτική Κάρι Μπράντσο ήταν εκείνη που καθιέρωσε ως fashion icon τη shoulder bag Fendi Baguette στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

«Αυτή δεν είναι μια τσάντα, είναι μια Baguette», είχε πει χαρακτηριστικά όταν ένας ληστής επιχείρησε να της αρπάξει την τσάντα της στον τρίτο κύκλο του «Sex and the City».

Η συγκεκριμένη δημιουργία ήταν τόσο συνυφασμένη με τη ζωή της Κάρι Μπράντσο, ώστε η μωβ Baguette με τις παγιέτες επέστρεψε και στη συνέχεια της σειράς, «And Just Like That…».

Η ατάκα αυτή έχει πλέον γίνει εμβληματική και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ τη χρησιμοποιεί ως σλόγκαν στη νέα καμπάνια της Fendi.

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