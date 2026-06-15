Μπόνι Τάιλερ: Βγήκε από το τεχνητό κώμα – Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Snapshot Η Μπόνι Τάιλερ βγήκε από το κώμα μετά από καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, αλλά παραμένει σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Πορτογαλία.

Η κατάσταση της υγείας της βελτιώνεται αργά και οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για πλήρη ανάρρωση, η οποία όμως θα χρειαστεί χρόνο.

Η τραγουδίστρια υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια επείγουσας χειρουργικής επέμβασης στις 6 Μαΐου.

Όλες οι προγραμματισμένες συναυλίες της έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί μέχρι νεωτέρας.

Η Μπόνι Τάιλερ είναι γνωστή για διεθνείς επιτυχίες της και έχει μια καριέρα που διαρκεί πάνω από πέντε δεκαετίες, με εκατομμύρια δίσκους πωλήσεων παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Βγήκε από το τεχνητό κώμα η Ουαλή τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, έπειτα από έναν περίπου μήνα, δίνοντας αισιοδοξία στους θαυμαστές της για την πορεία της υγείας της.

Παραμένει, ωστόσο, πολύ σοβαρή η κατάσταση της υγείας της και νοσηλεύεται πλέον σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σε νοσοκομείο του Φάρο στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε επίσημα από την οικογένειά της στον επίσημο λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «αν και η κατάστασή της βελτιώνεται, η διαδικασία είναι αργή. Οι γιατροί της παραμένουν αισιόδοξοι ότι θα αναρρώσει πλήρως, αλλά αυτό θα πάρει χρόνο».

Το ιστορικό της υγείας της

Η 75χρονη τραγουδίστρια, υπέστη ρήξη σκωληκοειδούς απόφυσης και νοσηλεύτηκε για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στις 6 Μαΐου, στο Αλγκάρβε στη νότια Πορτογαλία. Κατά την επέμβαση, λόγω διάτρησης εντέρου, έπαθε καρδιακή ανακοπή και μπήκε σε τεχνητό κώμα, προκειμένου οι γιατροί να μπορέσουν να ελέγξουν τη σοβαρή λοίμωξη από την οποία έπασχε.

Η τραγουδίστρια γιόρτασε τα 75α γενέθλιά της στις 8 Ιουνίου ενώ βρισκόταν ακόμη στο νοσοκομείο, με θαυμαστές από όλο τον κόσμο να τιμούν την περίσταση μοιράζοντας μηνύματα, αναμνήσεις και αφιερώματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ομάδα της Μπόνι Τάιλερ είχε δηλώσει ότι η τραγουδίστρια έχει επίγνωση της «τεράστιας έκφρασης αγάπης και υποστήριξης» που έχει λάβει από θαυμαστές σε όλο τον κόσμο και είναι «πολύ ευγνώμων» για τις ευχές τους.

Ακυρώθηκαν όλες οι συναυλίες

Εξαιτίας του σοβαρού προβλήματος στην υγεία της, όλες οι προγραμματισμένες εμφανίσεις ακυρώθηκαν μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ενώ οι προγραμματισμένες της συναυλίες έως το τέλος του χρόνου έχουν αναβληθεί μέχρι νεωτέρας. Η ομάδα της δήλωσε ότι παραμένουν αισιόδοξοι πως οι προγραμματισμένες φθινοπωρινές συναυλίες θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

«Ζητούμε συγγνώμη από όλους τους θαυμαστές της Bonnie και από τους συνεργάτες μας διοργανωτές για την απογοήτευση που αυτό θα προκαλέσει, αλλά ελπίζουμε ότι θα δείξετε κατανόηση και υπομονή απέναντί μας υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες», προσθέτει η ανακοίνωση.

H Bonnie Tyler Facebook

Η Τάιλερ, γνωστή για τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της, απέκτησε διεθνή φήμη στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και τη δεκαετία του 1980 με επιτυχίες όπως τα «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» και «It’s a Heartache».

Σε μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μουσικές καλλιτέχνιδες του Ηνωμένου Βασιλείου.

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