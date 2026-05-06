Μπόνι Τάιλερ: Εσπευσμένα σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
Η τραγουδίστρια διαθέτει σπίτι στην Πορτογαλία από τις αρχές της δεκαετίας του 1980
Σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε στην Πορτογαλία η Μπόνι Τάιλερ, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Η 74χρονη τραγουδίστρια του «Total Eclipse Of The Heart» νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο στο Φάρο, όπου διαθέτει κατοικία από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.
Πηγές από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι η Μπόνι υπέστη διάτρηση του εντέρου, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά της στο νοσοκομείο, αφού τις τελευταίες ημέρες παρουσίαζε έντονους κοιλιακούς πόνους.
Σύμφωνα με εκπρόσωπό της η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει.
Η Ουαλή τραγουδίστρια πρόκειται να ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της περιοδεία αργότερα φέτος.