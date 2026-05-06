Μπόνι Τάιλερ: Εσπευσμένα σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Η τραγουδίστρια διαθέτει σπίτι στην Πορτογαλία από τις αρχές της δεκαετίας του 1980

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η Βρετανίδα Bonnie Tyler ερμηνεύει το τραγούδι της «Believe in Me» κατά τη διάρκεια του τελικού του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη Malmo Arena στο Μάλμε της Σουηδίας (2013)

Σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε στην Πορτογαλία η Μπόνι Τάιλερ, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η 74χρονη τραγουδίστρια του «Total Eclipse Of The Heart» νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο στο Φάρο, όπου διαθέτει κατοικία από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.

Πηγές από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι η Μπόνι υπέστη διάτρηση του εντέρου, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά της στο νοσοκομείο, αφού τις τελευταίες ημέρες παρουσίαζε έντονους κοιλιακούς πόνους.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό της η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει.

Η Ουαλή τραγουδίστρια πρόκειται να ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της περιοδεία αργότερα φέτος.

