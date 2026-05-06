Χανταϊός: Αυξήθηκαν σε πέντε τα κρούσματα

Σε πέντε αυξήθηκαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτό επιβεβαιώθηκε από εργαστηριακές εξετάσεις και περιλαμβάνει δύο επιβάτες του πλοίου που εκκενώθηκαν σήμερα.

Προηγουμένως, γνωρίζαμε ότι υπήρχαν τρία επιβεβαιωμένα και πέντε ύποπτα κρούσματα. Συνολικά τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον ιό. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων και ύποπτων κρουσμάτων, που φτάνει τα οκτώ, εκτιμάται ότι δεν έχει αλλάξει.

Ζευγάρι ευθύνεται για τη διασπορά στο κρουαζιερόπλοιο;

Ο θανατηφόρος ιός που μεταδίδεται από αρουραίους και έχει προκαλέσει το θάνατο τριών ατόμων σε κρουαζιερόπλοιο ενδέχεται να μεταφέρθηκε στο πλοίο από ένα ζευγάρι που παρατηρούσε πουλιά.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών, το οποίο αργότερα επιβιβάστηκε στο MV Hondius, επισκέφθηκε μια χωματερή για να φωτογραφίσει πουλιά στην πόλη Ουσουάια και ενδέχεται να εκτέθηκε σε τρωκτικά που ήταν φορείς της θανατηφόρας λοίμωξης.

Αυτό συμβαίνει καθώς περισσότεροι από 20 Βρετανοί που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο θα επαναπατριστούν το συντομότερο δυνατόν και αντιμετωπίζουν την προοπτική να τεθούν σε καραντίνα για έως και οκτώ εβδομάδες.

Το πλοίο «Hondius» θα φτάσει στις Καναρίους Νήσους το Σάββατο, αφού ο πρωθυπουργός της Ισπανίας αντέκρουσε την απόφαση των τοπικών αρχών και διέταξε να επιτραπεί η πρόσδεση του πλοίου, ώστε οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος να εξεταστούν από ιατρικό προσωπικό.

Οι αρχές των Καναρίων Νήσων προσπάθησαν να αρνηθούν τις εντολές της Ισπανίας, φοβούμενες ότι οποιοσδήποτε επιβάτης του πλοίου θα μπορούσε να μεταφέρει τον θανατηφόρο ιό στο έδαφός τους.

Οι φόβοι τους εντάθηκαν ακόμη περισσότερο όταν έγινε γνωστό σήμερα ότι η ασθένεια είχε εξαπλωθεί στην Ελβετία, αφού ένας επιβάτης – ο οποίος αποχώρησε από την κρουαζιέρα πριν από την εκδήλωση της επιδημίας – παρουσίασε συμπτώματα κατά την άφιξή του στην πατρίδα του και τώρα νοσηλεύεται στη Ζυρίχη.

Ο άνδρας βρίσκεται σε μονάδα απομόνωσης και ενδέχεται να τεθεί σε καραντίνα για έως και 45 ημέρες, προκειμένου «να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους άλλους ασθενείς», όπως δήλωσε ο επικεφαλής ιατρός του νοσοκομείου της Ζυρίχης.

Η ασθένεια έχει περίοδο επώασης έως και οκτώ εβδομάδων. Οι 21 Βρετανοί επιβάτες ενδέχεται να παραμείνουν σε καραντίνα για αυτό το διάστημα, εάν η βρετανική κυβέρνηση αποφασίσει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ισπανίας.

