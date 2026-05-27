Πετρέλαιο κίνησης – Παράταση της επιδότησης για το diesel και τον Ιούνιο

Snapshot Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο.

Η επιδότηση ανέρχεται σε 15 λεπτά ανά λίτρο (12 λεπτά προ ΦΠΑ) με δημοσιονομικό κόστος 46 εκατ. ευρώ.

Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης μειώθηκε από 2,122 ευρώ ανά λίτρο στα τέλη Μαρτίου σε 1,818 ευρώ στις 24 Μαΐου.

Η επιδότηση συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των τιμών και η συνέχισή της κρίνεται σημαντική λόγω της αυξημένης κατανάλωσης κατά τη θερινή περίοδο.

Η στήριξη λαμβάνει υπόψη την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης τους επόμενους μήνες. Snapshot powered by AI

Την παράταση για τον μήνα Ιούνιο του μέτρου της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η επιδότηση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο (12 λεπτά προ ΦΠΑ), με το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου να ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ήδη συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία. Ενδεικτικά, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώθηκε στις 24/05 στα 1,818 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,882 ευρώ στις 30/04, ενώ στις 31/03 - πριν από την έναρξη της επιδότησης - είχε φτάσει στα 2,122 ευρώ ανά λίτρο.

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΥΠΕΘΟ, ότι σήμερα η τιμή του diesel είναι περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα των τελών Μαρτίου. Ενώ η συνέχιση της στήριξης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της αυξημένης κατανάλωσης πετρελαίου από τις επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο λαμβάνοντας υπόψη την ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης τους επόμενους μήνες.