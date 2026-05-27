Σαν σήμερα 27 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1703 - Ο Μέγας Πέτρος ιδρύει την Αγία Πετρούπολη και την ανακηρύσσει πρωτεύουσα της Ρωσίας.
- 1821 – Η Ναυμαχία της Ερεσσού. Ο ψαριανός πυρπολητής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσσού στη Μυτιλήνη. Οι Έλληνες, που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνιση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους.
- 1835 - Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποφυλακίζεται από τον Όθωνα.
- 1905 - Ο ρωσικός στόλος καταστρέφεται από τον ιαπωνικό στην Ναυμαχία της Τσουσίμα.
- 1941 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Το γερμανικό θωρηκτό «Βίσμαρκ» βυθίζεται στον βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό.
- 1942 - Δολοφονείται από Τσέχους αντιστασιακούς στην Πράγα ο Ράινχαρντ Χάιντριχ, υψηλόβαθμο στέλεχος των SS.
- 1963 - Πεθαίνει ο Γρηγόρης Λαμπράκης
- 2006 - Σεισμός 6,2 ρίχτερ στην Ιάβα της Ινδονησίας, με 6.600 νεκρούς.
