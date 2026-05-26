Αλέξης Τσίπρας: Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος στο Θησείο

Snapshot Στις 20:00 θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου.

Στην εκδήλωση παρευρίσκονται στενοί συνεργάτες και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και άλλοι πολιτικοί όπως ο Αντώνης Σαουλίδης και ο Νίκος Μπελαβίλας.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα, το έμβλημα και το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματος.

Το πρόγραμμα θα εστιάζει στη μείωση φόρων για τους μισθωτούς, στην επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, στην προστασία από την ακρίβεια και στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Τα χρώματα του κόμματος είναι αυτά της ομάδας Μπαρτσελόνα.

Ποιοι δίνουν το παρών

Στο Θησείο βρίσκονται ανάμεσα σε άλλους, ο Αντώνης Σαουλίδης, που παραιτήθηκε απο το ΠΑΣΟΚ, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μάριος Κάτσης, η πρώην βουλευτής και πρώην μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη Αυλωνίτου, ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Βασιλειάδης, ο Νίκος Μπίστης, ο πρώην υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά και διδάκτωρ του ΕΜΠ Νίκος Μπελαβίλας, ο Νίκος Μανιός, ο Πέτρος Σαρακιώτης, ο Χρήστος Στάικος, ο Πέτρος Δαμιανός, ο Γιάννης Μαπλάφας και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος.

Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Όπως έγραψε νωρίτερα το newsbomb.gr, στην πολυαναμενόμενη ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτονόητο ότι θα παρουσιάσει το όνομα και το έμβλημα του κόμματος, καθώς τα χρώματα έχουν ήδη αποκαλυφθεί και είναι αυτά της αγαπημένης του ομάδας, της Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο το κύριο μέρος της ομιλίας θα είναι πολιτικό και θα επιχειρήσει να δείξει ότι το κόμμα του, αν και νέο, έχει ήδη επεξεργασμένες και διαμορφωμένες προτάσεις για τα κρίσιμα ζητήματα της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία του προγράμματος, ενώ σε σχέση με τους δύο πυλώνες που έχει ήδη αναπτύξει σε προγενέστερο χρόνο, η εκπρόσωπός του Θεώνη Κουφονικολάκου ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξη ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να δώσει έμφαση στα θέματα της μείωσης του φόρου των μισθωτών, της επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους, της προστασίας από την ακρίβεια, και της ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηματικότητας.

