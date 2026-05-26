Ηχηρό μήνυμα Καραμανλή κατά της «Γαλάζιας Πατρίδας» και προειδοποίηση αφύπνισης προς Δύση

Ψύχραιμη και γεμάτη με μηνύματα στρατηγικού ρεαλισμού ήταν η παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή στην ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής αφορούσε αναμφίβολα την Τουρκία και τη στρατηγική διαχείρισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να τοποθετηθεί με τρόπο σαφή, και χωρίς διπλωματικές περιστροφές απέναντι στη λογική των «ήρεμων νερών», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ελληνική πλευρά κινδυνεύει να εκληφθεί ως παθητική ή υποχωρητική.

Ο κ. Καραμανλής χαρακτήρισε «εξωφρενικό» τον υπό διαμόρφωση τουρκικό νόμο που επιχειρεί να θεσμοποιήσει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα δεν περιορίζεται πλέον σε ρητορικές εξάρσεις εσωτερικής κατανάλωσης, αλλά μετατρέπει τον αναθεωρητισμό της σε επίσημη κρατική στρατηγική διαρκείας.

Με ιδιαίτερη έμφαση προειδοποίησε ότι η Τουρκία «μεθοδικά και συστηματικά» δημιουργεί συνθήκες επιβολής τετελεσμένων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ εξέφρασε ανοιχτά τον προβληματισμό του για το αν η πολιτική αποκλιμάκωσης αποδίδει ή τελικά ενθαρρύνει την τουρκική επιθετικότητα.

Η φράση του ότι η αποφυγή εντάσεων δεν πρέπει να παρερμηνεύεται ως «υποχωρητικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας» ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τους ευρωπαίους εταίρους ότι η Αθήνα δεν μπορεί να συνεχίσει επ’ αόριστον μια πολιτική χαμηλών τόνων χωρίς ανταλλάγματα και χωρίς ουσιαστική αλλαγή της τουρκικής στάσης.

Ο Κώστας Καραμανλής / Eurokinissi

«Η Ελλάδα και η Κύπρος φυλάνε τα σύνορα της Ευρώπης»

Ο πρώην πρωθυπουργός επανέφερε με ένταση το επιχείρημα ότι Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν τον πραγματικό γεωπολιτικό προμαχώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα νοτιοανατολικά σύνορά της, απέναντι όχι μόνο στην τουρκική επεκτατικότητα αλλά και στη συνολική αστάθεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Στην ουσία, κατηγόρησε την Ευρώπη για στρατηγική υποκρισία: από τη μία εμφανίζεται άτεγκτη απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και από την άλλη αντιμετωπίζει την Τουρκία ως «πολύτιμο εταίρο», παρά τις απειλές πολέμου προς κράτος-μέλος της ΕΕ και την επί δεκαετίες κατοχή της Κύπρου.

Η αναφορά του στις «αντιφάσεις» της Δύσης και της ΕΕ δεν ήταν τυπική διπλωματική επισήμανση. Ήταν ουσιαστικά μια πολιτική αποδόμηση της ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στην Άγκυρα, με το επιχείρημα ότι η επιλεκτική εφαρμογή αρχών και διεθνούς δικαίου υπονομεύει συνολικά το ηθικό πλεονέκτημα της Δύσης.

«Η νέα παγκόσμια τάξη είναι στην πραγματικότητα αταξία»

Το δεύτερο μεγάλο σκέλος της παρέμβασης Καραμανλή αφορούσε τη συνολική γεωπολιτική μετάβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε έναν κόσμο που εγκαταλείπει οριστικά τη μεταπολεμική ισορροπία και εισέρχεται σε περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας, κατακερματισμού και ανταγωνισμού ισχύος.

Κατά την ανάλυσή του, τόσο η εποχή του Ψυχρού Πολέμου όσο και η περίοδος της αμερικανικής μονοκρατορίας παρείχαν ένα στοιχειώδες πλαίσιο σταθερότητας. Σήμερα όμως, όπως είπε, το διεθνές σύστημα διολισθαίνει σε ένα μοντέλο «σφαιρών επιρροής», όπου το διεθνές δίκαιο και οι θεσμοί υποχωρούν μπροστά στη στρατιωτική ισχύ και στη γεωπολιτική επιβολή.

Η πιο χαρακτηριστική ίσως αποστροφή της ομιλίας ήταν η διαπίστωση ότι η λεγόμενη «νέα παγκόσμια τάξη» είναι στην πραγματικότητα μια νέα μορφή διεθνούς αταξίας.

Αποδυναμωμένη Δύση και ευρωπαϊκή αμηχανία

Ο Κώστας Καραμανλής εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην εικόνα της σημερινής Δύσης. Περιέγραψε τις ΗΠΑ ως δύναμη που παραμένει στρατιωτικά κυρίαρχη αλλά δυσκολεύεται πλέον να επιβάλει τη βούλησή της, ενώ χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Ένωση αδύναμη να λειτουργήσει ως αυτόνομος στρατηγικός παίκτης.

Μίλησε για «κατάρρευση της παραδοσιακής συνοχής της Δύσης», σημειώνοντας ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης περνούν πλέον φάση βαθιάς απόκλισης. Η Ευρώπη, σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, παραμένει εγκλωβισμένη σε θεσμικές αδυναμίες, έλλειψη ηγεσίας και αδυναμία λήψης γρήγορων αποφάσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η θέση του ότι η ΕΕ πρέπει να εγκαταλείψει οριστικά την ψευδαίσθηση πως μπορεί να βασίζεται επ’ αόριστον στην αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας. Ουσιαστικά ζήτησε μια πραγματικά αυτόνομη ευρωπαϊκή άμυνα, χωρίς εξαρτήσεις ούτε από το ΝΑΤΟ ούτε από «ομοϊδεάτες εταίρους» εκτός Ένωσης.

Ο Αντώνης Σαμαράς με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή / Eurokinissi

Η άνοδος της Κίνας και η επιστροφή της γεωπολιτικής ισχύος

Ο πρώην πρωθυπουργός αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του στην ανάδυση της Κίνας ως παγκόσμιας υπερδύναμης. Υποστήριξε ότι το Πεκίνο οικοδομεί μεθοδικά την επιρροή του μέσω οικονομικής διπλωματίας, επενδύσεων και περιφερειακών συμμαχιών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπερκεράσει μακροπρόθεσμα ακόμη και τις ΗΠΑ.

Η αναφορά του στην «παγίδα του Θουκυδίδη» μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο κ. Καραμανλής ουσιαστικά προειδοποίησε ότι η μετάβαση από την αμερικανική στην πολυπολική εποχή μπορεί να συνοδευτεί από συγκρούσεις μεγάλης κλίμακας, καθώς οι παλιές και οι ανερχόμενες δυνάμεις συγκρούονται για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δυνάμεις όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία αξιοποιούν τη δυτική αδυναμία για να αυξήσουν την επιρροή τους και να αμφισβητήσουν ανοιχτά τη μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και ο τρόπος με τον οποίο ο Καραμανλής προσέγγισε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν και χαρακτήρισε ξεκάθαρα άδικη και παράνομη τη ρωσική εισβολή, ταυτόχρονα υποστήριξε ότι η στάση της Δύσης πριν από τον πόλεμο δεν ήταν «αναμάρτητη», καθώς – όπως είπε – επιχείρησε να εντάξει την Ουκρανία στο δυτικό στρατόπεδο.

Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε μια πιο σύνθετη και ρεαλιστική ανάγνωση της σύγκρουσης, μακριά από τα απολύτως μονοδιάστατα σχήματα της περιόδου 2022-2024.

Εξίσου αποκαλυπτική ήταν η αναφορά του στη μεταστροφή της αμερικανικής στάσης μετά την αλλαγή κυβέρνησης στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι έμειναν «αποσβολωμένοι στα κρύα του λουτρού» όταν η Ουάσιγκτον άρχισε να προσεγγίζει τη Μόσχα και να πιέζει το Κίεβο για επώδυνο συμβιβασμό.

Δημοκρατία, ανισότητες και «καθοδηγούμενες ανώνυμες πένες»

Ο Καραμανλής δεν περιορίστηκε στη γεωπολιτική. Άγγιξε και ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας των δυτικών δημοκρατιών, με αιχμές που αποκτούν ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον.

Μίλησε για κοινωνικές ανισότητες, κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, χειραγώγηση της ενημέρωσης και παρακολουθήσεις, ενώ υποστήριξε ότι όλο και περισσότεροι πολίτες πιστεύουν πως ακόμη και η Δικαιοσύνη χειραγωγείται.

Ξεχώρισε επίσης η αναφορά του σε «καθοδηγούμενες αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου» που επιχειρούν να συκοφαντήσουν όσους αμφισβητούν το κυρίαρχο αφήγημα. Μια αποστροφή που ερμηνεύεται και ως έμμεσο πολιτικό σχόλιο για το εσωτερικό κλίμα πόλωσης και τις μεθόδους πολιτικής αντιπαράθεσης.

Συνολικά, η ομιλία Καραμανλή συνιστά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στρατηγικού ρεαλισμού με σαφείς αποστάσεις από εύκολες βεβαιότητες της δυτικής πολιτικής των τελευταίων ετών.

Ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε έναν κόσμο όπου οι σταθερές καταρρέουν, οι συμμαχίες γίνονται πιο ρευστές και οι χώρες καλούνται να κινηθούν με μεγαλύτερη αυτονομία και επίγνωση των πραγματικών συσχετισμών ισχύος.

Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το βασικό του μήνυμα προς την Αθήνα ήταν σαφές: η Ελλάδα δεν μπορεί να επαναπαύεται ούτε σε ευρωπαϊκές διαβεβαιώσεις ούτε σε αμερικανικές σταθερές. Οφείλει να αναδείξει πιο επιθετικά τις τουρκικές διεκδικήσεις, να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ και να διαβάσει εγκαίρως τη μετάβαση προς τον νέο πολυπολικό κόσμο.

Διαβάστε επίσης