Πήγε να ανοίξει τη σαλάτα του και βρήκε... έναν ολοζώντανο βάτραχο - Η απρόσμενη αντιδρασή του

Την ώρα που επεξεργαζόταν τα υλικά, παρατήρησε το αμφίβιο να κινείται ανάμεσα στα πράσινα φύλλα, μέσα στην αεροστεγώς κλεισμένη πλαστική συσκευασία.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πήγε να ανοίξει τη σαλάτα του και βρήκε... έναν ολοζώντανο βάτραχο - Η απρόσμενη αντιδρασή του
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όταν ο Αυστραλός αγρότης Rhys Smoker φώναξε στους συγκατοίκους του ότι βρήκε έναν ζωντανό βάτραχο μέσα σε μια σακούλα με μαρούλια, εκείνοι πίστεψαν ότι τους έκανε πλάκα.

Ο Smoker ετοίμαζε το δείπνο του Σαββάτου για την παρέα του στην πόλη Έσπερανς της Δυτικής Αυστραλίας. Την ώρα που επεξεργαζόταν τα υλικά, παρατήρησε το αμφίβιο να κινείται ανάμεσα στα πράσινα φύλλα, μέσα στην αεροστεγώς κλεισμένη πλαστική συσκευασία.

Το προϊόν είχε αγοραστεί νωρίτερα την ίδια ημέρα από το τοπικό σούπερ μάρκετ. Η Laura Jones, που μένει στο ίδιο σπίτι, περιέγραψε τη στιγμή της αποκάλυψης σημειώνοντας ότι κανείς δεν τον πίστεψε στην αρχή, καθώς όλοι θεώρησαν ότι επρόκειτο για κάποιου είδους αστείο.

Τον ονόμασαν Γκρέγκ και τον πήγαν σε μια λίμνη

Ο αγρότης μετέφερε τη σακούλα στο σαλόνι για να δείξει το εύρημα στη Jones και τον σύντροφό της, Billy Le Pine. Αφού ξεπέρασαν το αρχικό σοκ, όλοι ξέσπασαν σε γέλια με την παρουσία του απρόσμενου επισκέπτη. Η παρέα αποφάσισε να ονομάσει τον βάτραχο Γκρεγκ. Λίγο αργότερα, τον μετέφεραν σε μια κοντινή λιμνούλα για να τον αφήσουν ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης, ο Le Pine ανέφερε ότι επέλεξαν να του παίξουν ένα αποχαιρετιστήριο τραγούδι, το γνωστό «Crazy Frog», θέλοντας να δώσουν μια πιο διασκεδαστική νότα στο περίεργο περιστατικό. Η Lilli Ashby, σύντροφος του Smoker, ήταν επίσης παρούσα στην αγορά της επίμαχης σαλάτας από το κατάστημα της αλυσίδας Woolworths.

Η απάντηση της εταιρείας και τα προηγούμενα περιστατικά

Η εμφάνιση ζωντανών πλασμάτων σε λαχανικά της συγκεκριμένης χώρας δεν είναι πρωτοφανής. Πριν από πέντε χρόνια, ένας πελάτης ήρθε αντιμέτωπος με έναν μη δηλητηριώδη πύθωνα μήκους τριών μέτρων πάνω σε ράφι καταστήματος Woolworths στο Σίδνεϊ. Την ίδια χρονιά, το 2021, ένας άλλος καταναλωτής βρήκε μια δηλητηριώδη οχιά τυλιγμένη σε πλαστικό μαζί με μαρούλια σε κατάστημα ALDI της ίδιας πόλης. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Woolworths, το τωρινό συμβάν με τον βάτραχο αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, ενώ δεν έχουν αναφερθεί παρόμοιες καταγγελίες. Η διοίκηση της εταιρείας ζήτησε συγγνώμη από τους ενοίκους του σπιτιού, τους αντικατέστησε το προϊόν και ξεκίνησε κατεπείγουσα έρευνα με τους προμηθευτές της για να διαπιστωθεί πώς το ζώο επιβίωσε της διαδικασίας συσκευασίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Μαΐου

04:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 27 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ