Πήγε να ανοίξει τη σαλάτα του και βρήκε... έναν ολοζώντανο βάτραχο - Η απρόσμενη αντιδρασή του

Όταν ο Αυστραλός αγρότης Rhys Smoker φώναξε στους συγκατοίκους του ότι βρήκε έναν ζωντανό βάτραχο μέσα σε μια σακούλα με μαρούλια, εκείνοι πίστεψαν ότι τους έκανε πλάκα.

Ο Smoker ετοίμαζε το δείπνο του Σαββάτου για την παρέα του στην πόλη Έσπερανς της Δυτικής Αυστραλίας. Την ώρα που επεξεργαζόταν τα υλικά, παρατήρησε το αμφίβιο να κινείται ανάμεσα στα πράσινα φύλλα, μέσα στην αεροστεγώς κλεισμένη πλαστική συσκευασία.

Το προϊόν είχε αγοραστεί νωρίτερα την ίδια ημέρα από το τοπικό σούπερ μάρκετ. Η Laura Jones, που μένει στο ίδιο σπίτι, περιέγραψε τη στιγμή της αποκάλυψης σημειώνοντας ότι κανείς δεν τον πίστεψε στην αρχή, καθώς όλοι θεώρησαν ότι επρόκειτο για κάποιου είδους αστείο.

Τον ονόμασαν Γκρέγκ και τον πήγαν σε μια λίμνη

Ο αγρότης μετέφερε τη σακούλα στο σαλόνι για να δείξει το εύρημα στη Jones και τον σύντροφό της, Billy Le Pine. Αφού ξεπέρασαν το αρχικό σοκ, όλοι ξέσπασαν σε γέλια με την παρουσία του απρόσμενου επισκέπτη. Η παρέα αποφάσισε να ονομάσει τον βάτραχο Γκρεγκ. Λίγο αργότερα, τον μετέφεραν σε μια κοντινή λιμνούλα για να τον αφήσουν ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης, ο Le Pine ανέφερε ότι επέλεξαν να του παίξουν ένα αποχαιρετιστήριο τραγούδι, το γνωστό «Crazy Frog», θέλοντας να δώσουν μια πιο διασκεδαστική νότα στο περίεργο περιστατικό. Η Lilli Ashby, σύντροφος του Smoker, ήταν επίσης παρούσα στην αγορά της επίμαχης σαλάτας από το κατάστημα της αλυσίδας Woolworths.

Η απάντηση της εταιρείας και τα προηγούμενα περιστατικά

Η εμφάνιση ζωντανών πλασμάτων σε λαχανικά της συγκεκριμένης χώρας δεν είναι πρωτοφανής. Πριν από πέντε χρόνια, ένας πελάτης ήρθε αντιμέτωπος με έναν μη δηλητηριώδη πύθωνα μήκους τριών μέτρων πάνω σε ράφι καταστήματος Woolworths στο Σίδνεϊ. Την ίδια χρονιά, το 2021, ένας άλλος καταναλωτής βρήκε μια δηλητηριώδη οχιά τυλιγμένη σε πλαστικό μαζί με μαρούλια σε κατάστημα ALDI της ίδιας πόλης. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Woolworths, το τωρινό συμβάν με τον βάτραχο αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, ενώ δεν έχουν αναφερθεί παρόμοιες καταγγελίες. Η διοίκηση της εταιρείας ζήτησε συγγνώμη από τους ενοίκους του σπιτιού, τους αντικατέστησε το προϊόν και ξεκίνησε κατεπείγουσα έρευνα με τους προμηθευτές της για να διαπιστωθεί πώς το ζώο επιβίωσε της διαδικασίας συσκευασίας.

