Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το όνομα του νέου του κόμματος - «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ»

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική με το νέο κόμμα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛ.Α.Σ.).

Το νέο κόμμα χρησιμοποίησε τα χρώματα μπλε και κόκκινο, συμβολίζοντας την πατρίδα και τους αγώνες αντίστοιχα.

Η παρουσίαση του κόμματος πραγματοποιήθηκε στο Θησείο, με τους ηθοποιούς Μαριάννα Τουμασάτου και Αιμίλιο Χειλάκη.

Ο Τσίπρας στοχεύει να συσπειρώσει τον προοδευτικό κόσμο και να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο του κυβερνώντος κόμματος στις επόμενες εκλογές. Snapshot powered by AI

Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε και επίσημα στην ενεργό πολιτική σκηνή της χώρας, με την ανακοίνωση που έκανε σήμερα από το Θησείο για το νέο του κόμμα.

Και το όνομα αυτού... Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το ακρωνύμιο ΕΛ.Α.Σ.

Με χρώματα το κόκκινο και το μπλε που, όπως είπε και ο ίδιος, προσομοιάζουν στην Μπαρτσελόνα, ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε, κάτω από την Ακρόπολη, τον πολιτικό φορέα που θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, φιλοδοξώντας να συσπειρώσει τον προοδευτικό κόσμο και να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο του κυβερνώντος κόμματος.

Επί του πολιτικού, ωστόσο, με την επιλογή των χρωμάτων, ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε να ενώσει το μπλε της πατρίδας με το κόκκινο των αγώνων, όπως είχε πει και ο ίδιος.

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Μετά την ομιλία του, προβλήθηκε βίντεο για την ανακοίνωση του ονόματος, το οποίο τελείωσε με το πλάνο ενός μικρού κοριτσιού, το οποίο εμφανίστηκε και στη σκηνή στο Θησείο, παραδίδοντας στον Αλέξη Τσίπρα ένα χαρτί, το οποίο έγραφε και το όνομα του κόμματος.

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Ανοίγοντάς το, ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε το όνομα και έκλεισε την εκδήλωση, προτρέποντας παρευρισκόμενους και υποστηρικτές να «γράψουμε ιστορία».

Τουμασάτου και Χειλάκης παρουσιάζουν την εκδήλωση για το νέο κόμμα

Η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης ήταν τα πρόσωπα που ανέλαβαν να προλογίσουν τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος στο Θησείο.

Πρόκειται για δύο ηθοποιούς που έχουν εκφράσει ουκ ολίγες φορές την υποστήριξή τους προς το πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού, ενώ ο Αιμίλιος Χειλάκης ήταν και η φωνή της «Ιθάκης» στην ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου του.

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Οι δύο καλλιτέχνες έκαναν μία σύντομη εισαγωγή στο τι θα παρακολουθήσουμε σήμερα κάτω από την Πνύκα, για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, κάνοντας και μια αιχμηρή αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού, η οποία επίσης πριν μερικές ημέρες ανακοίνωση την ίδρυση του δικού της πολιτικού φορέα.

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Αναφέρθηκαν σε περιστέρια, όπως η κ. Καρυστιανού είχε συμπεριλάβει σε βίντεο πριν την ανακοίνωση του κόμματός της, ενώ η Μαριάννα Τουμασάτου διερωτήθηκε ρητορικά: «Σκέφτομαι μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε».

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, συνεχίζοντας την μνεία στη Μαρία Καρυστιανού, έκανε λόγο για «πρωτοεμφανιζόμενους» και «πρωτοεμφανιζόμενες», από «άλλη πολιτική κατεύθυνση».

Στη συνέχεια, μιλώντας για αναγκαιότητα να μπει τέλος στην «Οδύσσεια», καλωσόρισαν στη σκηνή τον πρωταγωνιστή της σημερινής βραδιάς.

Δείτε ολόκληρη την εκδήλωση

«Πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα, η ιδρυτική διακήρυξη»

Κρατώντας στα χέρια του την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως αυτή συνιστά την «Πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα».

«Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου είναι η δική μας Πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πυξίδα προς ένα νέο όραμα», κάνοντας λόγο για «ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα, προς την Ηθική Επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Κι έναν νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Έναν πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία τη εξουσίας και της κοινωνίας».

Στη συνέχεια κατέθεσε 7 βασικές δεσμεύσεις της ιδρυτικής διακήρυξης:

«Πρώτον: Δεσμευόμαστε για Ζωή με Αξιοπρέπεια

Δεύτερον: Δεσμευόμαστε για ισχυρή Δημοκρατία χωρίς Ασυλίες Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος.

Τρίτον: Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Οικονομία Δίκαιης Ανάπτυξης και ΑξιοπρέπειαςΓια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.

Τέταρτον: Δεσμευόμαστε για Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία.Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός.

Πέμπτον: Δεσμευόμαστε για μια Ανθεκτική Ελλάδα σε έναν Κόσμο Διαρκών ΚρίσεωνΓια προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Έκτον: Δεσμευόμαστε για Ψηφιακή Δημοκρατία και Κυριαρχία.Για Εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας.

Έβδομον: Δεσμευόμαστε για μια Ισχυρή Ελλάδα που Θωρακίζει τα Δικαιώματά της και Χτίζει Γέφυρες Ειρήνης.Για Νέα Εθνική Πυξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική».

Το ιδεολογικό στίγμα

Αναφερόμενος στην ιδεολογική τοποθέτηση του νέου κόμματος, ο κ. Τσίπρας σημείωσε: «Η σημερινή μας Διακήρυξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία μιας μεγάλης Προοδευτικής Συμπαράταξης. Τη σύγκλιση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου που αποτελούν έκφραση της σύγχρονης Αριστεράς: Της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας, και της Πολιτικής Οικολογίας. Αυτή είναι η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής».

Ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε κάλεσμα προς τους πολίτες για να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος: «Καλούμε σήμερα όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη Διακήρυξή μας. Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν τον τόπο τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική δίκαιη δημιουργική και σύγχρονη. Καλούμε τον κόσμο της Αριστεράς της Δημοκρατίας και της Προόδου όλες και όλους όσοι βαδίσαμε μαζί σε δύσκολους δρόμους αλλά και όσους δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα να συμπαραταχθούν μαζί μας».

«ΕΑΜ, Εθνική Αντίσταση, ΕΔΑ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς Αριστερά»

Ο κ. Τσίπρας τόνισε πως «βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος: του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της Αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πρώτης Φοράς Αριστερά».

Ο κ. Τσίπρας κάλεσε, «κάθε πολίτη που ζει στην Ελλάδα κάθε Έλληνα και Ελληνίδα της διασποράς να κάνει το βήμα της Συμπαράταξης με το όραμα τις αξίες και τους αγώνες μας. Να γίνει μέρος αυτής της προσπάθειας. Γιατί τίποτα δεν αλλάζει χωρίς τη συμμετοχή μας. Γιατί δεν χρειαζόμαστε απλώς πολιτική αλλαγή αλλά αλλαγή πολιτικής. Κι αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω. Θα έρθει από την κοινωνία. Από τους ανθρώπους που δουλεύουν δημιουργούν αγωνίζονται και επιμένουν να ελπίζουν. στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα».

«Η μεγάλη μέρα έφτασε»

«Η μεγάλη μέρα έφτασε Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μας έλεγαν το ίδιο πράγμα: “Κάντε κάτι”! ”Προχωρήστε”! “Βγείτε μπροστά να πιστέψουμε ξανά ότι κάτι μπορεί να αλλάξει” “Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί κι άλλο”. “Ανακοίνωσέ το επιτέλους”»,είπε στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Τσίπρας.

«Σήμερα είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα, όχι από κάποια φιλοδοξία, αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτοχοι μια κοινωνία να ασφυκτιά και μια πατρίδα να χάνει διαρκώς κύρος», συνέχισε και πρόσθεσε:

«Σήμερα, λοιπόν κάνουμε το πρώτο βήμα. Για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Για να επιστρέψει η πολιτική στους ανθρώπους που εργάζονται δημιουργούν και αγωνίζονται. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής».

Στιγμιότυπο από την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα Eurokinissi

«Δεν κάνουμε τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία»

Ο κ. Τσίπρας, σημείωσε πως «δεν θέλουμε να συνηθίσουμε έναν κόσμο της αδικίας των πολεμικών συγκρούσεων της βίας. Έναν κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυραύλων», είπε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας αναφορά τόσο στον πόλεμο στην Ουκρανία, όσο και στο Παλαιστινιακό, και τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο:

«Δεν κάνουμε τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο και την επιβολή διά της βίας των δικών του όρων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Δεν θεωρούμε “Διεθνή τάξη” τις παράνομες και καταστροφικές στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν».

Ο Αλέξης Τσίπρας κατά την εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος Eurokinissi

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε πως «όσα κερδίσαμε μετά από δεκαετίες αγώνων, αποδομούνται από τον έλεγχο της τεχνολογικής εξέλιξης από λίγους ισχυρούς και στο όνομα μιας δήθεν ελεύθερης οικονομίας της αγοράς. Μιας αγοράς χωρίς κανόνες και ουσιαστικές εγγυήσεις για τους εργαζόμενους. Με εξαντλητικά ωράρια ελαστικές σχέσεις εργασίας και ανεπαρκείς κανόνες ασφάλειας».

Ο Αλέξης Τσίπρας Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

«Που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων ένα διαρκές τρέξιμο χωρίς σταθερότητα χωρίς χρόνο για ζωή χωρίς πραγματική ασφάλεια γεμάτο πίεση και αβεβαιότητα. Με αυτούς τους ανθρώπους συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

«Αυτών των ανθρώπων τις αγωνίες αφουγκράστηκα. Κι αν κάποτε στον Δυτικό κόσμο τουλάχιστον η σκληρή δουλειά σήμαινε μια πιο αξιοπρεπή ζωή μια κάποια ασφάλεια και προστασία λίγες εβδομάδες διακοπών σήμερα ακόμη και αυτές οι κατακτήσεις περιορίζονται και αμφισβητούνται. Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι γίνονται ολοένα και πιο μόνοι αδύναμοι και ανασφαλείς αξίζει να θυμηθούμε τα επίκαιρα λόγια του Μακρυγιάννη: Να βρεθούμε ξανά στο “εμείς”», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση

Σε αυτό το πλαίσιο, στρέφοντας το βλέμμα στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση σημειώνοντας πως στην Ελλάδα «οπισθοχωρεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο», επεξηγώντας:

«Μέσα σ’ αυτό το επικίνδυνο παγκόσμιο περιβάλλον μισό αιώνα από τη Μεταπολίτευση η χώρα μας ολοένα οπισθοχωρεί και αποκλίνει από αυτό που ονομάστηκε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι υποκλοπές η διαφθορά τα Τέμπη η συγκάλυψη η περιφρόνηση του κράτους δικαίου η χειραγώγηση των θεσμών και της Δικαιοσύνης».

Ο Αλέξης Τσίπρας με τη Μαριάννα Τουμασάτου και τον Αιμίλιο Χειλάκη Eurokinissi

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για «διεθνή εξευτελισμό», υπογραμμίζοντας: «Ο διεθνής εξευτελισμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Η καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής. Όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν δεν είναι ούτε κανονικότητα ούτε σταθερότητα. Αποτυπώνουν όμως το ύφος αλλά και το ήθος, της σημερινής διακυβέρνησης».

«Μας εξουσιάζουν εκείνοι που μας βούλιαξαν»

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του, ο Αλέξης Τσίπρας, σημείωσε πως 16 χρόνια μετά τη χρεωκοπία, «μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν. Και είναι αμετανόητοι. Με τις ίδιες νοοτροπίες, και συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Οι συλλογικές κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης ανατρέπονται εγκαταλείπονται συνειδητά αργοσβήνουν. Η κερδοσκοπία η διαφθορά η διαπλοκή είναι ο κανόνας πλουτισμού και εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα. Η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι υπό διωγμό. Και η δημοκρατία υπό περιορισμό».

Έκανε αναφορά στο στεγαστικό, σημειώνοντας πως «η στέγη τελευταίο καταφύγιο κάθε οικογένειας έχει γίνει μακρινό και απλησίαστο όνειρο. Ένα όργιο κερδοσκοπίας στις τιμές αγοράς και στα ενοίκια εμποδίζει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν το σπιτικό τους να κάνουν και να μεγαλώσουν παιδιά να ζήσουν με στοιχειώδη ασφάλεια. Ενώ όσοι απέκτησαν στέγη τη περίοδο της κρίσης με δάνεια από τις τράπεζες καλούνται σήμερα να τα ξεπληρώσουν στο πολλαπλάσιο προς όφελος των ξένων funds που λεηλατούνε την ελληνική οικονομία. Και όλα αυτά σε μια εποχή που το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί υπαρξιακή απειλή για τη χώρα μας».

«Το κράτος έπεσε στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σα λάφυρο»

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο. Σπαταλούν για ίδιον όφελος και για τα συμφέροντα μιας άπληστης ολιγαρχίας δισεκατομμύρια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια όπως τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα δημόσια ταμεία γεμίζουν με δισεκατομμύρια από την υπερφορολόγηση των πολλών για να γίνουνε λεία των λίγων. Και από το περίσσευμα της ληστείας διανέμουν κάποια επιδόματα φιλανθρωπίας και κάποια pass στους πιο αδύναμους».

Ο Αλέξης Τσίπρας, σημείωσε πως «την ίδια στιγμή η διαφθορά διαβρώνει όλα τα πεδία άσκησης της εξουσίας. Εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων επηρεάζουν ή και ελέγχουν ακόμα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις». Και εξαπολύοντας βέλη τόσο στο ΠΑΣΟΚ, όσο και στη Νέα Δημοκρατία, είπε:

«Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους τη μια με το ένα την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές».

«Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική πυξίδα»

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτικής, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως «η Ελλάδα διολισθαίνει σε επικίνδυνες πολεμικές εμπλοκές που αφορούν επιδιώξεις ξένες με τα εθνικά μας συμφέροντα», και συνέχισε:

«Η αποστασιοποίησή μας από τη σθεναρή και διαρκή υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου για κάθε διεθνή σύγκρουση και ιδιαίτερα για όσες αφορούν τη γειτονιά μας αποδυναμώνει τη χώρα μας έναντι των παράνομων διεκδικήσεων της Τουρκίας».

Ο Αλέξης Τσίπρας Eurokinissi

«Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως Νέα Εθνική πυξίδα και μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που θα εδραιώνει το ρόλο της ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας απέναντι στη λογική του δεδομένου συμμάχου που θέτει τη χώρα σε κίνδυνο», συνέχισε.

«Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου είναι η δική μας Πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πυξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Προς την Ηθική Επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Κι έναν νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Έναν πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία τη εξουσίας και της κοινωνίας».

Πλάνο από drone αποτυπώνει την προσέλευση του κόσμου στην εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Ποιοι δίνουν το παρών

Στο Θησείο βρίσκονται ανάμεσα σε άλλους, ο Αντώνης Σαουλίδης, που παραιτήθηκε απο το ΠΑΣΟΚ, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μάριος Κάτσης, η πρώην βουλευτής και πρώην μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη Αυλωνίτου, ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Βασιλειάδης, ο Νίκος Μπίστης, ο πρώην υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά και διδάκτωρ του ΕΜΠ Νίκος Μπελαβίλας, ο Νίκος Μανιός, ο Πέτρος Σαρακιώτης, ο Χρήστος Στάικος, ο Πέτρος Δαμιανός, ο Γιάννης Μαπλάφας, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, η Αθηνά Λινού, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής Eurokinissi

Η Αθηνά Λινού στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα INTIME NEWS

Ο Ανδρέας Νεφελούδης Eurokinissi

Στο Θησείο βρίσκονται επίσης οι Θύμιος Γεωργοπουλος, ο ηθοποιός και πρώην υποψήφιος βουλευτής Μάριος Αθανασίου, ο Διονύσης Τεμπονέρας, η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη και ο παραιτηθείς βουλευτής της Νέας Αριστεράς Φερχάτ Οζγκιούρ.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας INTIME NEWS

Ο Μάριος Αθανασίου INTIME NEWS

Η Δώρα Αυγέρη INTIME NEWS

Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Intime Live INTIME NEWS

Ο Αντώνης Σαουλίδης INTIME NEWS

Ο Νίκος Μπελαβίλας Eurokinissi

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Διαβάστε επίσης