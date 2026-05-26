Τραμπ: Σπάνια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει μια σπάνια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ στις 27 Μαΐου, όπου η κατάσταση γύρω από το Ιράν θα είναι βασικό θέμα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε μια απομονωμένη προεδρική κατοικία στα βουνά του Μέριλαντ, την οποία ο Τραμπ επισκέπτεται πολύ λιγότερο από τους προκατόχους του. Μια τέτοια επιλογή τόπου εξηγείται από την ευαίσθητη φύση των υπό συζήτηση θεμάτων.

Σύμφωνα με τη New York Post, στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Εκτός από την ιρανική κατεύθυνση, η ατζέντα περιλαμβάνει και οικονομικά θέματα.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είπε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για μια πιθανή συμφωνία είναι κοντά στην ολοκλήρωση, αλλά παραμένουν τεταμένες. Προειδοποίησε επίσης ότι εάν η κατάσταση επιδεινωθεί, τα χτυπήματα σε ιρανικούς στόχους θα μπορούσαν να επαναληφθούν.

Το Καμπ Ντέιβιντ έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για βασικές διπλωματικές συναντήσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στις συμφωνίες του 1978 μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, καθώς και στη σύνοδο κορυφής του 2000 για τη διευθέτηση της Μέσης Ανατολής.

Για τον Τραμπ, αυτή η επίσκεψη θα είναι μόλις η δεύτερη στην κατοικία στην τρέχουσα θητεία. Προηγουμένως, είχε ήδη πραγματοποιήσει κλειστές διαβουλεύσεις εκεί σχετικά με θέματα ασφάλειας και στρατιωτικές επιχειρήσεις.

