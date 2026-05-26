Μυστήριο με την υγεία του Τραμπ: Νέο απρογραμμάτιστο τσεκ απ λίγο πριν κλείσει τα 80

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάλλεται σε νέο ιατρικό έλεγχο στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, λίγες εβδομάδες πριν κλείσει τα 80 χρόνια του.

Τον τελευταίο χρόνο έχει κάνει τρεις ιατρικές εξετάσεις, κάτι ασυνήθιστο για πρόεδρο των ΗΠΑ, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για την υγεία του.

Ο Λευκός Οίκος παραδέχεται ότι ο Τραμπ έχει χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, ενώ εμφανίζει πρησμένους αστραγάλους και μώλωπες στα χέρια.

Ο γιατρός του πρώην αντιπροέδρου Ντικ Τσένι και άλλοι ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για την ειλικρίνεια του Λευκού Οίκου σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Τραμπ.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι λιγότερο από το μισό του αμερικανικού πληθυσμού πιστεύει ότι ο Τραμπ διαθέτει επαρκή σωματική και ψυχική υγεία για να είναι αποτελεσματικός πρόεδρος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επιστρέψει σήμερα (26/5) στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, για το τρίτο τσεκ απ μέσα σε 13 μήνες. Παρά τον ισχυρισμό του ότι αισθάνεται «κυριολεκτικά το ίδιο» όπως στα 30 του, η επιστροφή του στο Walter Reed αναζωπυρώνει τους φόβους και τις συζητήσεις για την υγεία του. Ο ίδιος ο Τραμπ υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. «Νιώθω όπως ένιωθα πριν από 50 χρόνια. Δεν είμαι ηλικιωμένος. Είμαι πολύ νεότερος από ηλικιωμένος», δήλωσε στις 4 Μαΐου σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο. Την ίδια στιγμή όμως εθεάθη να κοιμάται σε βασικές συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου, ενώ εμφανίστηκε με μώλωπες στα χέρια και πρησμένους αστραγάλους σε αρκετές περιστάσεις.

Συνήθως, ένας πρόεδρος υποβάλλεται σε μία κλινική εξέταση τον χρόνο, γεγονός που καθιστά τις τρεις εξετάσεις του Τραμπ σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο ακόμη πιο αξιοσημείωτες. Μια πιθανή εξήγηση είναι ίσως η ηλικία του, καθώς ο Τραμπ πρόκειται να γράψει ιστορία σε λίγες ημέρες. Στις 14 Ιουνίου θα γίνει 80 ετών, εδραιώνοντας τη θέση του ως ο γηραιότερος πρόεδρος που ορκίστηκε ποτέ στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι πρόεδροι συνήθως κάνουν ένα ταξίδι στο Γουόλτερ Ριντ τον χρόνο, αλλά ο Τραμπ έσπασε την παράδοση, κάνοντας δύο επισκέψεις το 2025, μία τον Απρίλιο και μία τον Οκτώβριο, η οποία περιελάμβανε ενισχυμένη απεικόνιση. Αρχικά, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, σε μεταγενέστερη συνέντευξη όμως στην Wall Street Journal διευκρίνισε ότι στην πραγματικότητα είχε υποβληθεί σε αξονική τομογραφία.

Ο Τραμπ υποβλήθηκε επίσης σε ιατρική εξέταση τον περασμένο Ιούλιο λόγω πρηξίματος στα κάτω άκρα και τους αστραγάλους του, καθώς και μώλωπες στα χέρια του. Ο Λευκός Οίκος είχε παραδεχτεί προηγουμένως ότι είχε διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια μακροχρόνια πάθηση συχνή σε ηλικιωμένους ενήλικες. Πρόκειται για μια ήπια, σχετιζόμενη με την ηλικία πάθηση που προκαλεί δυσκολία στις φλέβες να επιστρέψουν το αίμα στην καρδιά, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση αίματος στο κάτω μέρος των ποδιών και την εμφάνιση πρηξίματος.

Οι μώλωπες που εντοπίστηκαν στο πίσω μέρος των χεριών του αντιμετωπίστηκαν επίσης από τον γιατρό του, Δρ. Σον Μπαρμαμπέλα, ο οποίος τις απέδωσε σε «μικρό ερεθισμό των μαλακών ιστών από συχνές χειραψίες και τη χρήση ασπιρίνης». Ο Τραμπ αργότερα αποκάλυψε ότι στην πραγματικότητα παίρνει πολύ περισσότερη ασπιρίνη από ό,τι συνήθως συστήνουν οι γιατροί του, κάτι που θα μπορούσε να συμβάλλει στον εύκολο σχηματισμό μωλώπων, που είναι μια γνωστή παρενέργεια του φαρμάκου.

«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για την αραίωση του αίματος και δεν θέλω να κυλάει παχύ αίμα στην καρδιά μου», είπε. «Θέλω ωραίο, αραιό αίμα να κυλάει στην καρδιά μου. Βγάζει νόημα αυτό;»

Το επερχόμενο ιατρικό ραντεβού του Τραμπ δεν κάνει πολλά για να φιμώσει την ανησυχία για την υγεία του, ιδιαίτερα μετά τις αναφορές λίγο πριν το Πάσχα ότι είχε νοσηλευτεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε δημόσια αυτούς τους ισχυρισμούς, όπως ακριβώς απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συνεδριάσεων στο Οβάλ Γραφείο.

Αντίθετα, ισχυρίζεται ότι χαίρει άκρας υγείας, σχολιάζοντας μάλιστα πρόσφατα ότι νιώθει το ίδιο τώρα όπως και στα 30 του. «Νιώθω κυριολεκτικά το ίδιο», είπε. «Δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι επειδή τρώω τα καλύτερα φαγητά».

Την ίδια στιγμή ο γιατρός του πρώην αντιπροέδρου Ντικ Τσένι εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την υγεία του 79χρονου προέδρου, ο οποίος πρόκειται να υποβληθεί στην τέταρτη ιατρική αξιολόγηση της δεύτερης θητείας του.

«Αυτός ο Λευκός Οίκος απλά δεν φαίνεται να θέλει να αναγνωρίσει οποιαδήποτε σωματική πάθηση, αλλά οι ηλικιωμένοι αναπτύσσουν ιατρικά προβλήματα και ο πρόεδρος είναι σχεδόν 80 ετών», δήλωσε στην Washington Post ο κορυφαίος καρδιολόγος Τζόναθαν Ράινερ . «Φαίνεται να υπάρχει έλλειψη ειλικρίνειας από τον Λευκό Οίκο».

Ο Ράινερ είναι καθηγητής ιατρικής και διευθυντής του εργαστηρίου καρδιακού καθετηριασμού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσινγκτον. Είπε ότι ανησυχεί για το γεγονός ότι τα πόδια του Τραμπ πρήζονταν αισθητά. Σε μια ασυνήθιστα ειλικρινή ομολογία τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ, ο οποίος γίνεται 80 ετών τον επόμενο μήνα, έπασχε από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.

Η εφημερίδα Post αναφέρει ότι ο Ράινερ είπε ότι θεώρησε σημαντικό το γεγονός ότι η ιατρική του έκθεση του Απριλίου 2025 δεν έκανε καμία αναφορά στην πάθηση. Είπε ότι εάν η πάθηση αναπτύχθηκε μετά την έκθεση του Απριλίου, τότε θα μπορούσε να υποδηλώνει μια πάθηση που ονομάζεται οξύ οίδημα, η οποία «συνήθως απαιτεί μια εις βάθος αξιολόγηση για να βεβαιωθεί ότι δεν έχει παθήσεις όπως η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια».

Δεν υπήρξε επίσης καμία αναφορά στην πάθησή του κατά την ιατρική του έκθεση τον Οκτώβριο, ανέφερε η Post. Ο Τραμπ εμφανίστηκε με πρησμένους αστραγάλους και στην Κίνα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος καθόταν με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής του αυτόν τον μήνα, σε μια στιγμή που καταγράφηκε από το CNN.

Οι πρησμένοι αστράγαλοί του προεξείχαν από τα παπούτσια του καθώς μιλούσε με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Μπόργκε Μπρέντε.

Οι εξηγήσεις του Λευκού Οίκου και του Τραμπ δεν πείθουν τον Ράινερ. «Αν κάποιος παίρνει υπερβολική δόση ασπιρίνης, πιθανότατα θα έπαιρνε λιγότερη. Επομένως, αυτή η εξήγηση δεν μου φαίνεται και πολύ λογική. Έχουμε δει παρόμοιο μώλωπα κατά καιρούς στο αριστερό του χέρι και αμφιβάλλω ότι κάνει χειραψία με το αριστερό του χέρι».

Μια δημοσκόπηση των Washington Post-ABC News-Ipsos που διεξήχθη τον Απρίλιο διαπίστωσε ότι μόνο το 40% των Αμερικανών πίστευε ότι είχε αρκετά καλή ψυχική υγεία για να είναι ένας αποτελεσματικός πρόεδρος, ενώ μόνο το 44% πίστευε ότι είχε επαρκή σωματική υγεία. Αυτά τα ποσοστά μειώθηκαν από 47% και 54% τον Σεπτέμβριο, αντίστοιχα.

Ο Τραμπ έχει επίσης προκαλέσει αντιδράσεις με την επιμονή του να υποβάλλεται σε πολύπλοκα γνωστικά τεστ και έχει καταγραφεί στην κάμερα να αγωνίζεται να περπατήσει σε ευθεία γραμμή ή να κατέβει τις σκάλες από το Air Force One. Είχε επίσης μια αιφνιδιαστική ιατρική επίσκεψη τον Μάιο. Αποκαλύφθηκε ότι είχε κάνει αυτό που η ομάδα Τύπου του Λευκού Οίκου ονόμασε «προγραμματισμένο οδοντιατρικό ραντεβού» στον τοπικό οδοντίατρό του στη Φλόριντα.

