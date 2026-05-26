ΠΑΣΟΚ για νέα θητεία Στουρνάρα: Να υπάρξουν όρια θητειών σε δημόσιες θέσεις

Τη δική του πολιτική θέση για το θέμα της ανανέωσης της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας, εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ψήφισε παρών στη διαδικασία, με αποτέλεσμα να δέχεται σφοδρές επικρίσεις από την κυβέρνηση για τη στάση του.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει ότι το είναι κόμμα αρχών και επαναλαμβάνει ότι «πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις στο πρότυπο των συνεδριακών μας αποφάσεων για θητείες στους βουλευτές και ευρωβουλευτές».

«Η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, ειδικά όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που τους κακομεταχειρίζεται και προσπαθεί μονίμως να τους χειραγωγήσει. Η θεσμικότητα ενός κόμματος βασίζεται στη συνέπεια λόγων και έργων, κάτι που είναι τελείως ξένο με τη Νέα Δημοκρατία των κυρίων Μητσοτάκη και Γεωργιάδη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρόσφατο συνέδριό του το ΠΑΣΟΚ πράγματι έθεσε χρονικά όρια για την εκλογή των στελεχών του σε δημόσια αξιώματα.

