Σταύρος Φλώρος: Νέα 10ωρη επέμβαση για τον 22χρονο μετά τον ακρωτηριασμό στο Survivor

Ο 22χρονος θα υποβληθεί σε ένα ακόμη πολύωρο χειρουργείο

  • Ο Σταύρος Φλώρος υποβάλλεται σε συνεχείς πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις μετά τον ακρωτηριασμό του στο Survivor.
  • Το προηγούμενο χειρουργείο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ακολουθεί νέα επέμβαση διάρκειας 6 έως 10 ωρών για τοποθέτηση μοσχεύματος δέρματος.
  • Ο πατέρας του Σταύρου εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του γιου του.
  • Η ψυχολογία του Σταύρου βελτιώνεται συνεχώς παρά τις δυσκολίες της αποκατάστασης.
  • Ο Σταύρος επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στον Μάνο Μαλλιαρό με χρηματικό ποσό για τη στήριξή του.
Αισιόδοξα φαίνεται να εξελίσσεται η πορεία αποκατάστασης του Σταύρου Φλώρου, μετά τον σοβαρό τραυματισμό και τον ακρωτηριασμό που υπέστη κατά τη διάρκεια γυρισμάτων του Survivor. Ο 22χρονος συνεχίζει να δίνει δύσκολη μάχη, υποβαλλόμενος σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Το μήνυμα του Σταύρου πριν το χειρουργείο

Ο ίδιος, μέσα από ανάρτησή του στα social media, ενημέρωσε πως το προηγούμενο χειρουργείο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ αποκάλυψε ότι θα ακολουθήσει ακόμη μία πολύωρη και απαιτητική επέμβαση.

«Σήμερα θα κάνω ένα ακόμη δύσκολο πολύωρο χειρουργείο, θα ήθελα να προσευχηθείτε για εμένα, να κάνετε τον σταυρό σας. Διαβάζω όλα σας τα μηνύματα και σας ευχαριστώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/reel/DYwi_URxIeX/

Οι δηλώσεις του πατέρα του

Ο πατέρας του 22χρονου μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1 και εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την κατάσταση της υγείας του γιου του.

«Έφυγε ακόμη ένα μέλος της οικογένειας από τα αδέλφια και πήγε κοντά στον Σταύρο. Χθες ένας γιατρός του είπε πως οι επεμβάσεις που έκανε τις προηγούμενες ημέρες ήταν σημαντικές και πήγαν πολύ καλά».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο Σταύρος θα υποβληθεί σήμερα (26/5) σε νέα πολύωρη επέμβαση διάρκειας 6 έως 10 ωρών.

«Σήμερα έχει και μία επέμβαση διάρκειας 6-10 ώρες, πολύ σημαντική, ώστε να τοποθετήσουν μόσχευμα δέρματος στο σημείο που χρειάζεται. Η ψυχολογία του βελτιώνεται συνεχώς».

«Θέλει να του δώσει ένα χρηματικό ποσό»

Ο πατέρας του 22χρονου αναφέρθηκε και στη στήριξη που λαμβάνει η οικογένεια από τον κόσμο, λέγοντας:

«Όλη η οικογένεια βρίσκεται στο πλευρό του και θα συνεχίζει να τον στηρίζει σε όλη του τη ζωή. Ο Σταύρος νιώθοντας μεγάλη ευγνωμοσύνη απέναντι στον Μάνο (Μαλλιαρό), θέλει να του δώσει ένα χρηματικό ποσό ως ένδειξη ευχαριστίας αν και ακόμη δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι θα γίνει».

