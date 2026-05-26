Επιδότηση στο diesel με 15 λεπτά και για Ιούνιο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο

Την παράταση της επιδότησης στο diesel κατά 15 λεπτά και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Εμείς στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση και τις ανατιμήσεις που πυροδοτεί η σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, υπογραμμίζοντας ότι με την κρατική παρέμβαση η τελική τιμή παραμένει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα του Μαρτίου.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανακούφισης από το αυξημένο κόστος ζωής.

Η κυβέρνηση, από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την εκτίναξη των διεθνών τιμών της ενέργειας, έχει προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων με στόχο τη συγκράτηση των επιβαρύνσεων στην οικονομία και την απορρόφηση μέρους των αυξήσεων στα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια.

Μεταξύ άλλων, έχουν εφαρμοστεί επιδοτήσεις στα καύσιμα, ενισχύσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, αυξημένα κονδύλια για ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς και μέτρα στήριξης για αγρότες και επαγγελματίες που επηρεάζονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ταυτόχρονα, η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς η ένταση στον Περσικό Κόλπο και ο κίνδυνος διατάραξης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ προκαλούν ανησυχία για νέες ανατιμήσεις.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, βασική επιδίωξη είναι να αποφευχθεί ένα νέο κύμα ακρίβειας που θα πιέσει περαιτέρω τα ελληνικά νοικοκυριά, ενώ παράλληλα να διατηρηθεί η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

