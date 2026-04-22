Diesel: Παρατείνεται η επιδότηση στα 20 λεπτά ανά λίτρο - Ενίσχυση και για λιπάσματα

Επεκτείνεται η επιδότηση του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο - Συνεχίζεται μέχρι και τον Αύγουστο, η επιδότηση των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους

Diesel: Παρατείνεται η επιδότηση στα 20 λεπτά ανά λίτρο - Ενίσχυση και για λιπάσματα
Diesel and other fuel is delivered to a gas station in Frankfurt, Germany, Friday, Jan. 27, 2023. A European ban on imports of diesel fuel and other products made from crude oil in Russian refineries takes effect Feb. 5. The goal is to stop feeding Russia's war chest, but it's not so simple. Diesel prices have already jumped since the war started on Feb. 24, and they could rise again. (AP Photo/Michael Probst)
Παρατείνεται το πλέγμα στήριξης για το αγροτικό πετρέλαιο και τα λιπάσματα, με στόχο να περιοριστεί το αυξημένο κόστος παραγωγής και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις πιέσεις των διεθνών τιμών ενέργειας και πρώτων υλών, όπως επισημάνθηκε κατά την εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο μετά τη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μία ρύθμιση που, προφανώς, ανακουφίζει επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Ειδικότερα, η επιδότηση στο diesel επεκτείνεται και για τον Μάιο, διατηρώντας το ύψος της ενίσχυσης στα 20 λεπτά ανά λίτρο (16 λεπτά χωρίς ΦΠΑ). Το μέτρο συνεπάγεται δημοσιονομική δαπάνη περίπου 55 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στη συγκράτηση του κόστους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, σε ένα περιβάλλον έντονης αστάθειας στις αγορές.

Την ίδια ώρα, παρατείνεται έως τον Αύγουστο και η επιδότηση για τα λιπάσματα, η οποία καλύπτει το 15% της αξίας των σχετικών τιμολογίων. Η ενίσχυση αφορά αγορές που πραγματοποιούνται από τα μέσα Μαρτίου έως και το τέλος του καλοκαιριού.

Τα μέτρα απευθύνονται σε περίπου 250.000 αγρότες και επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα της παραγωγής, σε μια περίοδο που το κόστος παραμένει υψηλό.

Όσον αφορά το δημοσιονομικό αποτύπωμα, η επέκταση της επιδότησης στα λιπάσματα προσθέτει επιπλέον 23 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος του συγκεκριμένου μέτρου στα 41 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι παρεμβάσεις για καύσιμα και αγροεφόδια εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική στήριξης της παραγωγής, με στόχο τη μείωση των επιβαρύνσεων για τους αγρότες και τη διατήρηση ισορροπίας στις τιμές της αγοράς.

