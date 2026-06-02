Συνταγματική Αναθεώρηση: Από τα πανεπιστήμια στους 200 βουλευτές – Οι 30 αλλαγές που προτείνει η ΝΔ

Snapshot Η ΝΔ προτείνει 30 αλλαγές σε άρθρα του Συντάγματος που αφορούν την παιδεία, τη δικαιοσύνη, το πολιτικό σύστημα, τη δημόσια διοίκηση και τα κοινωνικά δικαιώματα.

Προτείνεται η αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Η κυβέρνηση προτείνει αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με έμφαση στην αξιολόγηση και τη λογοδοσία.

Μεταξύ των προτάσεων είναι η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200 και η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς.

Προτείνεται επίσης η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και η κατάργηση της δυνατότητας διάλυσης της Βουλής λόγω «εθνικού θέματος εξαιρετικής σημασίας» για θεσμική σταθερότητα. Snapshot powered by AI

Η κατάθεση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας από τις σημαντικότερες θεσμικές συζητήσεις των τελευταίων ετών. Η κυβέρνηση επιχειρεί να θέσει στο τραπέζι ένα ευρύ πακέτο αλλαγών που αγγίζει σχεδόν κάθε πτυχή της λειτουργίας του κράτους: από την Παιδεία και τη Δικαιοσύνη μέχρι το πολιτικό σύστημα, τη δημόσια διοίκηση και τα κοινωνικά δικαιώματα.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με έντονο πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, καθώς αρκετές από τις προτεινόμενες αλλαγές αποτελούν πάγιες θέσεις της κεντροδεξιάς παράταξης εδώ και δεκαετίες. Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγουν μέτωπα με την αντιπολίτευση, η οποία ήδη προαναγγέλλει σκληρή σύγκρουση σε κομβικά ζητήματα όπως το άρθρο 16 για τα πανεπιστήμια, η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και οι αλλαγές στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.

Το στοίχημα των μεγάλων θεσμικών αλλαγών

Στο Μέγαρο Μαξίμου υποστηρίζουν ότι η χώρα χρειάζεται ένα πιο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και να αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών.

Η κυβερνητική επιχειρηματολογία στηρίζεται στην ανάγκη ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του κράτους, της λογοδοσίας στη δημόσια διοίκηση, της σταθερότητας του πολιτικού συστήματος και της προσαρμογής του Συντάγματος στις νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Απέναντι σε αυτή τη λογική, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκφράζουν φόβους ότι ορισμένες προτάσεις επιχειρούν να μεταβάλουν θεμελιώδεις ισορροπίες του μεταπολιτευτικού πολιτεύματος.

Το άρθρο 16 και η μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Η πιο εμβληματική ίσως πρόταση αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 16, το οποίο απαγορεύει τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει συνταγματική βάση στη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη.

Για τη ΝΔ η αλλαγή αυτή συνδέεται με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ανώτατης εκπαίδευσης και την ανάσχεση του κύματος χιλιάδων Ελλήνων φοιτητών που σπουδάζουν κάθε χρόνο στο εξωτερικό.

Η αντιπολίτευση, ωστόσο, θεωρεί ότι πρόκειται για ένα βήμα ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης και προαναγγέλλει σφοδρή αντίδραση.

Μονιμότητα στο Δημόσιο: το πιο ευαίσθητο κοινωνικό μέτωπο

Εξίσου έντονη αναμένεται να είναι η αντιπαράθεση για το άρθρο 103 που αφορά το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η μονιμότητα δεν μπορεί να λειτουργεί αποκομμένη από την αξιολόγηση και τη λογοδοσία και επιδιώκει να ανοίξει τον δρόμο για βαθύτερες μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση.

Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όμως, η συζήτηση αυτή κρύβει τον κίνδυνο αποδυνάμωσης των εργασιακών εγγυήσεων στο Δημόσιο και δημιουργίας ενός πιο ευάλωτου συστήματος στις πολιτικές παρεμβάσεις.

Η ευθύνη υπουργών και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης

Στο πακέτο των αλλαγών περιλαμβάνεται και νέα παρέμβαση στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

Παρά τις προηγούμενες αναθεωρήσεις, η κυβέρνηση θεωρεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» που δημιουργούν την αίσθηση προνομιακής μεταχείρισης των πολιτικών προσώπων.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνία εμφανίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητη σε ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Από τους 300 στους 200 βουλευτές

Ανάμεσα στις προτάσεις που αναμένεται να βρουν σημαντική απήχηση στην κοινή γνώμη βρίσκεται και η μείωση του αριθμού των βουλευτών από 300 σε 200.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ένα μικρότερο κοινοβούλιο μπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Οι επικριτές της πρότασης αντιτείνουν ότι η μείωση των εδρών ενδέχεται να περιορίσει την αντιπροσωπευτικότητα του πολιτικού συστήματος, ιδιαίτερα για μικρότερα κόμματα και περιφέρειες με μικρό πληθυσμό.

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μία από τις αλλαγές που συγκεντρώνει διαχρονικά θετικές γνώμες στην κοινωνία και αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό σημείο της δημόσιας συζήτησης.

Επιστολική ψήφος και νέοι κανόνες για τις εκλογές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην πρόθεση συνταγματικής κατοχύρωσης της επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η διευκόλυνση της συμμετοχής στις εκλογές αποτελεί στοιχείο εκσυγχρονισμού της δημοκρατίας, ενώ συνδέει την πρόταση με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες.

Παράλληλα προτείνεται η συνταγματική θωράκιση βασικών αρχών του εκλογικού συστήματος, με έμφαση στη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας και της πολιτικής σταθερότητας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι πρόωρες εκλογές

Η ΝΔ προτείνει επίσης αλλαγές που αφορούν τη λειτουργία του πολιτεύματος.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η πρόταση για εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και η κατάργηση της δυνατότητας διάλυσης της Βουλής λόγω «εθνικού θέματος εξαιρετικής σημασίας», διάταξη που στο παρελθόν αξιοποιήθηκε για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Στόχος, σύμφωνα με την κυβερνητική πλευρά, είναι η ενίσχυση της θεσμικής σταθερότητας και η αποσύνδεση κρίσιμων θεσμών από τις εκάστοτε πολιτικές σκοπιμότητες.

Παρότι η κατάθεση της πρότασης αποτελεί το πρώτο βήμα, η πραγματική μάχη τώρα αρχίζει. Η αναθεώρηση του Συντάγματος απαιτεί ευρύτερες κοινοβουλευτικές συναινέσεις και αυξημένες πλειοψηφίες, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον διάλογο μεταξύ των κομμάτων.

Το επόμενο διάστημα θα φανεί ποια από τα προτεινόμενα άρθρα μπορούν να συγκεντρώσουν τη στήριξη της Βουλής και ποια θα σκοντάψουν στις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η συζήτηση που ανοίγει δεν αφορά απλώς τεχνικές αλλαγές σε συνταγματικές διατάξεις. Αφορά το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, τη λειτουργία των θεσμών και την εικόνα της Ελλάδας για τις επόμενες δεκαετίες.

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