Συνταγματική αναθεώρηση: Καταθέτει την πρότασή της στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία

«Συνεπής στις δεσμεύσεις της, η Νέα Δημοκρατία καταθέτει, σήμερα, στη Βουλή την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση» αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε στη Βουλή πρόταση για Συνταγματική Αναθεώρηση με στόχο τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και του πολιτικού συστήματος.
  • Η πρόταση περιλαμβάνει αλλαγές όπως η τροποποίηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών και η ανάδειξη της ηγεσίας της Δικαιοσύνης με εμπλοκή των δικαστών.
  • Προβλέπονται μέτρα για την προστασία από πτώχευση, την προστασία πολιτών από αναδρομικούς φόρους, και τη σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με αξιολόγηση υπαλλήλων.
  • Η αναθεώρηση περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, επέκταση της Επιστολικής Ψήφου, μέτρα για την κλιματική κρίση, και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • Ο στόχος είναι έως το 2030 να υπάρχει ένας σύγχρονος Καταστατικός Χάρτης, με κάλεσμα προς τις πολιτικές δυνάμεις και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία.
Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει πρόταση για Συνταγματική Αναθεώρηση στη Βουλή, όπως προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως τονίζει σχετικά ο πρωθυπουργός η κυβέρνηση καταθέτει «έναν Οδικό Χάρτη που εκσυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγοντας και τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας στον 21ο αιώνα».

Ολόκληρη η ανάρτηση Μητσοτάκη

Συνεπής στις δεσμεύσεις της, η Νέα Δημοκρατία καταθέτει, σήμερα, στη Βουλή την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Έναν Οδικό Χάρτη που εκσυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγοντας και τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας στον 21ο αιώνα.

Η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία: από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της Δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης, μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων.

Και ακόμη, τη σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του.

Ταυτόχρονα, προβλέπει ρυθμίσεις ώριμες στην κοινωνία, όπως η δυνατότητα ίδρυσης και ιδιωτικών πανεπιστημίων και η επέκταση της Επιστολικής Ψήφου σ’ όλους τους εκλογείς. Ενώ μεριμνά για το μέλλον και λαμβάνει μέτρα για την κλιματική κρίση, ενισχύοντας την προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας την προσιτή στέγη ως υποχρέωση της Πολιτείας. Και θέτοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της ατομικής και της κοινωνικής ευημερίας.

Στόχος μας είναι το 2030 -χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας- να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντας για πυξίδα έναν σύγχρονο Καταστατικό Χάρτη. Γι’ αυτό και καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απέχουν όπως σήμερα. Αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να ενημερωθούν για αυτήν τη θεσμική αλλαγή που αφορά, τελικά, την καθημερινότητα όλων μας.

