Κρίση πανικού ή κρίση άγχους; Πώς να καταλάβετε τι νιώθετε

Σε τι διαφέρει μια κρίση πανικού από μια κρίσης άγχους.

Newsbomb

Κρίση πανικού ή κρίση άγχους; Πώς να καταλάβετε τι νιώθετε
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι κρίσεις πανικού και οι κρίσεις άγχους χρησιμοποιούνται συχνά σαν να σημαίνουν το ίδιο πράγμα, αλλά δεν είναι ίδιες καταστάσεις.

Μια κρίση πανικού είναι μια ξαφνική έκρηξη έντονου φόβου ή δυσφορίας που συνήθως κορυφώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Μια κρίση άγχους δεν είναι μια επίσημη ιατρική διάγνωση, αλλά πολλοί χρησιμοποιούν τη φράση για να περιγράψουν άγχος που συσσωρεύεται σταδιακά γύρω από το στρες, την ανησυχία ή μια συγκεκριμένη κατάσταση.

Και τα δύο μπορεί να τρομάξουν τους πάσχοντες. Η διαφορά είναι συνήθως η ταχύτητα, η ένταση, η ενεργοποίηση και η διάρκεια.

Κρίση πανικού και κρίση άγχους: Οι βασικές διαφορές

ΧαρακτηριστικόΚρίση πανικούΚρίση άγχους
ΈναρξηΞαφνική, συχνά απότομηΑυξάνεται σταδιακά
ΈναυσμαΜπορεί να συμβεί απροσδόκηταΣυνήθως συνδέεται με στρες, ανησυχία ή φόβο
ΈντασηΣυχνά έντονη και συντριπτικήΜπορεί να κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή
ΚορύφωσηΣυνήθως κορυφώνεται μέσα σε λίγα λεπτάΜπορεί να διαρκέσει περισσότερο και να παρουσιάζει διακυμάνσεις
Σωματικά συμπτώματαΤαχυπαλμία, δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος, εφίδρωση, τρέμουλο, ζάληΜυϊκή ένταση, ανησυχία, ναυτία, ταχύτερος καρδιακός παλμός, δυσκολία συγκέντρωσης
Κλινική κατάστασηΑναγνωρίζεται στα διαγνωστικά κριτήριαΚοινή φράση, όχι επίσημη διάγνωση

Μια κρίση πανικού μπορεί να μοιάζει σαν να συμβαίνει κάτι καταστροφικό, ακόμα και όταν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

Το άγχος συνδέεται συχνότερα με συνεχή ανησυχία και προσμονή, όπως φόβο για την υγεία, την εργασία, τις σχέσεις, τα οικονομικά ή ένα αγχωτικό γεγονός.

Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία περιγράφει το άγχος ως μια μελλοντικά προσανατολισμένη αντίδραση που περιλαμβάνει ένταση, ανήσυχες σκέψεις και σωματικές αλλαγές.

Πώς μπορεί να είναι μια κρίση πανικού

Μια κρίση πανικού μπορεί να εκδηλωθεί γρήγορα και να είναι σωματικά έντονη. Τα τυπικά συμπτώματα είναι:

  • Δυνατοί χτύποι ή ταχυπαλμία
  • Δύσπνοια ή αίσθημα πνιγμού
  • Δυσφορία στο στήθος
  • Εφίδρωση ή τρέμουλο
  • Ζάλη ή αίσθημα λιποθυμίας
  • Ναυτία ή δυσφορία στο στομάχι
  • Μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα
  • Ρίγη ή εξάψεις
  • Φόβος απώλειας ελέγχου, θανάτου ή ότι «χάνεις τα λογικά σου»

Επειδή τα συμπτώματα μπορεί να μιμούνται εκείνα μιας καρδιακής προσβολής, οι ασθενείς δεν πρέπει να υποθέτουν αυτόματα ότι ο πόνος στο στήθος ή η δυσκολία στην αναπνοή είναι «απλώς πανικός», ειδικά αν είναι νέος, σοβαρός ή διαφορετικός από προηγούμενα επεισόδια. Οι κρίσεις πανικού μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο στο στήθος, αίσθημα παλμών, δύσπνοια, ζάλη και κοιλιακή δυσφορία.

Τι πιστεύουν πολλοί ότι είναι μια κρίση άγχους

Μια «κρίση άγχους» συνήθως αναφέρεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πάσχοντες δυσκολεύονται να διαχειριστούν το στρες. Μπορεί να συσσωρευτεί σε λεπτά, ώρες ή ακόμα και ημέρες.

Μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Επίμονη ανησυχία
  • Αίσθημα νευρικότητας ή ανυπομονησίας
  • Μυϊκή ένταση
  • Ευερεθιστότητα
  • Δυσκολία στον ύπνο
  • Δυσκολία συγκέντρωσης
  • Ναυτία ή στομαχικές διαταραχές
  • Αίσθηση ότι κάτι «κακό μπορεί να συμβεί»

Σε αντίθεση με μια κρίση πανικού, το άγχος συχνά έχει μια πιο ξεκάθαρη συσσώρευση. Ο παθών συνήθως τον λόγο που ανησυχεί, ακόμα κι αν η αντίδραση είναι πιο έντονη απ’ ό,τι περίμενε.

κριση πανικου

Τι να κάνετε εκείνη τη στιγμή

Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού ή έντονου άγχους, ο πρώτος στόχος είναι να μειώσετε τον φόβο των συμπτωμάτων. Προσπαθήστε να:

  1. επιβραδύνετε την αναπνοή σας αντί να πιέζεστε να πάρετε βαθιές αναπνοές
  2. καθίστε και τοποθετήστε και τα δύο πέλματα στο πάτωμα
  3. ονομάστε δυνατά τι συμβαίνει: «αυτό είναι άγχος ή πανικός. Θα περάσει»
  4. εστιάστε σε ένα αντικείμενο, ήχο ή σωματική αίσθηση
  5. χαλαρώστε τυχόν στενά ρούχα που φοράτε
  6. αποφύγετε την καφεΐνη, τη νικοτίνη ή το αλκοόλ ως «γρήγορες λύσεις»

Εάν τα επεισόδια συμβαίνουν επανειλημμένα, η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει. Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία χρησιμοποιείται συνήθως για τον πανικό και το άγχος, επειδή βοηθά τους ασθενείς να κατανοήσουν τα συμπτώματα και να αντιδρούν διαφορετικά στα σήματα φόβου.

Πότε πρέπει να αναζητήσετε βοήθεια

Η επαγγελματική υποστήριξη είναι σημαντική εάν οι κρίσεις είναι συχνές, προκαλούν αποφυγή, παρεμβαίνουν στην εργασία και τις σχέσεις ή οδηγούν σε φόβο εγκατάλειψης του σπιτιού. Η διαταραχή πανικού περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες απροσδόκητες κρίσεις πανικού και συνεχή ανησυχία για περισσότερες κρίσεις.

Ζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα εάν τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονο πόνο στο στήθος, λιποθυμία, αδυναμία στην μία πλευρά, δυσκολία στην ομιλία, μπλε απόχρωση στα χείλη ή δυσκολία στην αναπνοή, που δεν βελτιώνεται.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το άγχος να μετατραπεί σε κρίση πανικού;

Ναι. Το συνεχιζόμενο άγχος μπορεί μερικές φορές να κλιμακωθεί σε πανικό, ειδικά όταν ο φόβος για τα συμπτώματα αυξάνεται. Ωστόσο, οι κρίσεις πανικού μπορούν επίσης να συμβούν απροσδόκητα.

Πόσο διαρκεί συνήθως μια κρίση πανικού;

Το πιο έντονο μέρος συχνά κορυφώνεται μέσα σε λίγα λεπτά, αν και ορισμένα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο. Τα συμπτώματα άγχους μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο επειδή συχνά συνδέονται με συνεχιζόμενη ανησυχία ή στρες.

Είναι επικίνδυνες οι κρίσεις πανικού;

Οι κρίσεις πανικού φαίνονται επικίνδυνες, αλλά συνήθως δεν είναι σωματικά επιβλαβείς από μόνες τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις και ο φόβος για μελλοντικά επεισόδια, που μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινή ζωή.

Συμπέρασμα

Η κύρια διαφορά είναι ότι μια κρίση πανικού είναι ξαφνική, έντονη και συχνά κορυφώνεται γρήγορα, ενώ η κρίση άγχους είναι ένας μη κλινικός όρος που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για γενικευμένο άγχος σε βάθος χρόνου.

Και τα δύο μπορεί να είναι δυσάρεστα, αλλά και εξίσου θεραπεύσιμα. Εάν τα συμπτώματα είναι συχνά ή είναι δύσκολο να διακριθούν από ιατρικό πρόβλημα, το ασφαλέστερο επόμενο βήμα είναι να μιλήσετε με έναν επαγγελματία υγείας.

Πηγές:
clevelandclinic.org
nih.gov (1)
nih.gov (2)
apa.org
nhs.uk

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο με παράσυρση μαθητή έξω από σχολείο

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ο δικηγόρος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου επιχείρησε να «ξεπλύνει» τον πελάτη του: «Είδα έναν άνθρωπο που είχε δεχθεί επίθεση, είναι ανθρώπινο κουρέλι»

14:17LIFESTYLE

Dua Lipa: Πώς κατάφερε να κρατήσει κρυφό τον γάμο της μέχρι την τελευταία στιγμή

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο σε πατέρα και γιο που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο

14:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κένι Νταλγκλίς: Ο θρύλος της Λίβερπουλ διεγνώσθη με καρκίνο – «Η θεραπεία πηγαίνει καλά»

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας των εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας την Τετάρτη

14:03ΠΑΙΔΕΙΑ

Όταν το Πανεπιστήμιο ακούει τη Γενιά Ζ: Η έρευνα του Α.Π.Θ. που ανατρέπει όσα πιστεύαμε για τους φοιτητές

13:59ΕΥ ΖΗΝ

Κρίση πανικού ή κρίση άγχους; Πώς να καταλάβετε τι νιώθετε

13:49LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον επισημοποίησαν το ειδύλλιό τους με την πρώτη τους κοινή ανάρτηση

13:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το «πάρε τηλέφωνο τον εραστή σου» στο «κυκλοφορώ μ' ένα μωρό»: Αφιέρωμα στα πιο καλτ λαϊκά τραγούδια

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Συναγερμός για 38χρονο κολυμβητή που αγνοείται

13:40ΕΥ ΖΗΝ

Ελληνικό γιαούρτι και κίμτσι: Τα δύο προβιοτικά που προτείνει ειδικός του Χάρβαρντ

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Απέρριψε την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου η εισαγγελέας - Ένταση με Κωνσταντοπούλου - Οι συνεδριάσεις του Ιουλίου

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Στάσεις εργασίας προκήρυξε η Διδασκαλική Ομοσπονδία από τις 2 έως τις 19 Ιουνίου

13:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Μέχρι 30 Ιουνίου η καταβολή των 150 ευρώ - Ποιοι, πώς και πόσα θα λάβουν

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη Πορτάλιου

13:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του γγ του ΟΗΕ Ρεμπέκα Γκρίνσπαν

13:23LIFESTYLE

Διονύσης Σχοινάς για Καίτη Γαρμπή: «Νιώθω ότι έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί»

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λίβανος ανακοίνωσε μερική εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ - Οι επιθέσεις συνεχίζονται

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Άνδρας πέθανε μετά από πτώση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών

11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Κατά τη διάρκεια μεταφοράς ψωμιού η απόδραση του Αλβανού κρατούμενου - Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη Πορτάλιου

13:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το «πάρε τηλέφωνο τον εραστή σου» στο «κυκλοφορώ μ' ένα μωρό»: Αφιέρωμα στα πιο καλτ λαϊκά τραγούδια

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαλύεται η ΚΟ της ΝΕΑΡ: Αποχωρούν 150 στελέχη, μεταξύ τους οι 7 βουλευτές

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λονδίνο: Νοσηλευτές άφησαν αβοήθητη 20χρονη με φρικτούς πόνους στο στομάχι για να δουν ποδόσφαιρο - Λίγες ώρες αργότερα κατέληξε

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ μαινόμενος προς Νετανιάχου: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Όλοι σε μισούν»

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά του ζευγαριού για να διαπιστωθεί αν ήταν ναρκωμένα - Τι ερευνούν οι αρχές

12:35WHAT THE FACT

Βραζιλία: Η στιγμή που ανυποψίαστη γυναίκα πέφτει μέσα σε φρεάτιο στη μέση πεζοδρομίου - Βίντεο

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βασιλιάς Κάρολος θέλει να δει τα εγγόνια του, αλλά θέτει έναν αυστηρό όρο στον Χάρι

12:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Ο μοναχικός καουμπόι του κινηματογράφου ρίχνει αυλαία στη σπουδαία καριέρα του

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η κρίση της τηγανητής πατάτας «χτυπάει» το Βέλγιο: Πέντε εκατ. τόνοι περισσεύουν στην Ευρώπη

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

11:34LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Τι τηλεθέαση έκανε η Λένα Φλυτζάνη στο πρώτο της κεντρικό δελτίο

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή με Αχτσιόλγου: Παραιτείται από βουλευτής, πρώτος επιλαχών ο Δραγασάκης

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Συναγερμός για 38χρονο κολυμβητή που αγνοείται

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο σε πατέρα και γιο που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Φώναζε για «βοήθεια» η 39χρονη - Έφερε τραύματα και στην πλάτη - Τα βίντεο στο TikTok και οι τριβές του ζευγαριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ