Κρίση πανικού ή κρίση άγχους; Πώς να καταλάβετε τι νιώθετε

Οι κρίσεις πανικού και οι κρίσεις άγχους χρησιμοποιούνται συχνά σαν να σημαίνουν το ίδιο πράγμα, αλλά δεν είναι ίδιες καταστάσεις.

Μια κρίση πανικού είναι μια ξαφνική έκρηξη έντονου φόβου ή δυσφορίας που συνήθως κορυφώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Μια κρίση άγχους δεν είναι μια επίσημη ιατρική διάγνωση, αλλά πολλοί χρησιμοποιούν τη φράση για να περιγράψουν άγχος που συσσωρεύεται σταδιακά γύρω από το στρες, την ανησυχία ή μια συγκεκριμένη κατάσταση.

Και τα δύο μπορεί να τρομάξουν τους πάσχοντες. Η διαφορά είναι συνήθως η ταχύτητα, η ένταση, η ενεργοποίηση και η διάρκεια.

Κρίση πανικού και κρίση άγχους: Οι βασικές διαφορές

Χαρακτηριστικό Κρίση πανικού Κρίση άγχους Έναρξη Ξαφνική, συχνά απότομη Αυξάνεται σταδιακά Έναυσμα Μπορεί να συμβεί απροσδόκητα Συνήθως συνδέεται με στρες, ανησυχία ή φόβο Ένταση Συχνά έντονη και συντριπτική Μπορεί να κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή Κορύφωση Συνήθως κορυφώνεται μέσα σε λίγα λεπτά Μπορεί να διαρκέσει περισσότερο και να παρουσιάζει διακυμάνσεις Σωματικά συμπτώματα Ταχυπαλμία, δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος, εφίδρωση, τρέμουλο, ζάλη Μυϊκή ένταση, ανησυχία, ναυτία, ταχύτερος καρδιακός παλμός, δυσκολία συγκέντρωσης Κλινική κατάσταση Αναγνωρίζεται στα διαγνωστικά κριτήρια Κοινή φράση, όχι επίσημη διάγνωση

Μια κρίση πανικού μπορεί να μοιάζει σαν να συμβαίνει κάτι καταστροφικό, ακόμα και όταν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

Το άγχος συνδέεται συχνότερα με συνεχή ανησυχία και προσμονή, όπως φόβο για την υγεία, την εργασία, τις σχέσεις, τα οικονομικά ή ένα αγχωτικό γεγονός.

Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία περιγράφει το άγχος ως μια μελλοντικά προσανατολισμένη αντίδραση που περιλαμβάνει ένταση, ανήσυχες σκέψεις και σωματικές αλλαγές.

Πώς μπορεί να είναι μια κρίση πανικού

Μια κρίση πανικού μπορεί να εκδηλωθεί γρήγορα και να είναι σωματικά έντονη. Τα τυπικά συμπτώματα είναι:

Δυνατοί χτύποι ή ταχυπαλμία

Δύσπνοια ή αίσθημα πνιγμού

Δυσφορία στο στήθος

Εφίδρωση ή τρέμουλο

Ζάλη ή αίσθημα λιποθυμίας

Ναυτία ή δυσφορία στο στομάχι

Μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα

Ρίγη ή εξάψεις

Φόβος απώλειας ελέγχου, θανάτου ή ότι «χάνεις τα λογικά σου»

Επειδή τα συμπτώματα μπορεί να μιμούνται εκείνα μιας καρδιακής προσβολής, οι ασθενείς δεν πρέπει να υποθέτουν αυτόματα ότι ο πόνος στο στήθος ή η δυσκολία στην αναπνοή είναι «απλώς πανικός», ειδικά αν είναι νέος, σοβαρός ή διαφορετικός από προηγούμενα επεισόδια. Οι κρίσεις πανικού μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο στο στήθος, αίσθημα παλμών, δύσπνοια, ζάλη και κοιλιακή δυσφορία.

Τι πιστεύουν πολλοί ότι είναι μια κρίση άγχους

Μια «κρίση άγχους» συνήθως αναφέρεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πάσχοντες δυσκολεύονται να διαχειριστούν το στρες. Μπορεί να συσσωρευτεί σε λεπτά, ώρες ή ακόμα και ημέρες.

Μπορεί να περιλαμβάνει:

Επίμονη ανησυχία

Αίσθημα νευρικότητας ή ανυπομονησίας

Μυϊκή ένταση

Ευερεθιστότητα

Δυσκολία στον ύπνο

Δυσκολία συγκέντρωσης

Ναυτία ή στομαχικές διαταραχές

Αίσθηση ότι κάτι «κακό μπορεί να συμβεί»

Σε αντίθεση με μια κρίση πανικού, το άγχος συχνά έχει μια πιο ξεκάθαρη συσσώρευση. Ο παθών συνήθως τον λόγο που ανησυχεί, ακόμα κι αν η αντίδραση είναι πιο έντονη απ’ ό,τι περίμενε.

Τι να κάνετε εκείνη τη στιγμή

Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού ή έντονου άγχους, ο πρώτος στόχος είναι να μειώσετε τον φόβο των συμπτωμάτων. Προσπαθήστε να:

επιβραδύνετε την αναπνοή σας αντί να πιέζεστε να πάρετε βαθιές αναπνοές καθίστε και τοποθετήστε και τα δύο πέλματα στο πάτωμα ονομάστε δυνατά τι συμβαίνει: «αυτό είναι άγχος ή πανικός. Θα περάσει» εστιάστε σε ένα αντικείμενο, ήχο ή σωματική αίσθηση χαλαρώστε τυχόν στενά ρούχα που φοράτε αποφύγετε την καφεΐνη, τη νικοτίνη ή το αλκοόλ ως «γρήγορες λύσεις»

Εάν τα επεισόδια συμβαίνουν επανειλημμένα, η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει. Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία χρησιμοποιείται συνήθως για τον πανικό και το άγχος, επειδή βοηθά τους ασθενείς να κατανοήσουν τα συμπτώματα και να αντιδρούν διαφορετικά στα σήματα φόβου.

Πότε πρέπει να αναζητήσετε βοήθεια

Η επαγγελματική υποστήριξη είναι σημαντική εάν οι κρίσεις είναι συχνές, προκαλούν αποφυγή, παρεμβαίνουν στην εργασία και τις σχέσεις ή οδηγούν σε φόβο εγκατάλειψης του σπιτιού. Η διαταραχή πανικού περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες απροσδόκητες κρίσεις πανικού και συνεχή ανησυχία για περισσότερες κρίσεις.

Ζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα εάν τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονο πόνο στο στήθος, λιποθυμία, αδυναμία στην μία πλευρά, δυσκολία στην ομιλία, μπλε απόχρωση στα χείλη ή δυσκολία στην αναπνοή, που δεν βελτιώνεται.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το άγχος να μετατραπεί σε κρίση πανικού;

Ναι. Το συνεχιζόμενο άγχος μπορεί μερικές φορές να κλιμακωθεί σε πανικό, ειδικά όταν ο φόβος για τα συμπτώματα αυξάνεται. Ωστόσο, οι κρίσεις πανικού μπορούν επίσης να συμβούν απροσδόκητα.

Πόσο διαρκεί συνήθως μια κρίση πανικού;

Το πιο έντονο μέρος συχνά κορυφώνεται μέσα σε λίγα λεπτά, αν και ορισμένα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο. Τα συμπτώματα άγχους μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο επειδή συχνά συνδέονται με συνεχιζόμενη ανησυχία ή στρες.

Είναι επικίνδυνες οι κρίσεις πανικού;

Οι κρίσεις πανικού φαίνονται επικίνδυνες, αλλά συνήθως δεν είναι σωματικά επιβλαβείς από μόνες τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις και ο φόβος για μελλοντικά επεισόδια, που μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινή ζωή.

Συμπέρασμα

Η κύρια διαφορά είναι ότι μια κρίση πανικού είναι ξαφνική, έντονη και συχνά κορυφώνεται γρήγορα, ενώ η κρίση άγχους είναι ένας μη κλινικός όρος που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για γενικευμένο άγχος σε βάθος χρόνου.

Και τα δύο μπορεί να είναι δυσάρεστα, αλλά και εξίσου θεραπεύσιμα. Εάν τα συμπτώματα είναι συχνά ή είναι δύσκολο να διακριθούν από ιατρικό πρόβλημα, το ασφαλέστερο επόμενο βήμα είναι να μιλήσετε με έναν επαγγελματία υγείας.

