Στάσεις εργασίας προκήρυξε η Διδασκαλική Ομοσπονδία από τις 2 έως τις 19 Ιουνίου

Στην κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας για τον μήνα Ιούνιο, προχώρησε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνει: «Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνέχεια της ανακοίνωσής του υπ.αριθμ. 769 με ημερομηνία 21/11/25 και τίτλο “Για τα μεγάλα κενά στα σχολεία και την επιλογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α να “καλυφθούν” με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών”, αποφασίζει την κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας από τις 2/6/2026 έως τις 19/6/2026 για όλους/ες τους/τις συναδέλφους και για τις ώρες αυτές, ανάλογα με το ωράριο του/της κάθε εκπαιδευτικού, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, με στόχο τη συνδικαλιστική τους κάλυψη».

