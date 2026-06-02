Ο Βασιλιάς Κάρολος θέλει να δει τα εγγόνια του, αλλά θέτει έναν αυστηρό όρο στον Χάρι

  • Ο βασιλιάς Κάρολος επιθυμεί να αναπτύξει πιο στενή σχέση με τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ, που ζουν στην Καλιφόρνια.
  • Μία συνάντηση με τα εγγόνια του θα μπορούσε να γίνει στο βασιλικό κτήμα Μπαλμόραλ στη Σκωτία, όπου ο Κάρολος έχει τον χρόνο και τις δυνατότητες φιλοξενίας.
  • Ο μονάρχης θέτει αυστηρούς όρους για τη συνάντηση, δίνοντας έμφαση στην οργάνωση και τη διακριτικότητα, αποφεύγοντας την παρουσία άλλων ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας.
  • Ο Άρτσι και η Λίλιμπετ έχουν περιορισμένη επαφή με τη βασιλική οικογένεια και η τελευταία τους συνάντηση ήταν το 2022 κατά τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου.
Την ώρα που στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ φέρεται να γίνονται νέες προσπάθειες για την αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα στον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον Χάρι, ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται να επιδιώκει και μία πιο προσωπική επαφή με τα δύο μικρότερα εγγόνια του, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η πολυαναμενόμενη συνάντηση δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο βασιλιάς φέρεται να θέλει να αναπτύξει πιο στενή σχέση με τα δύο παιδιά, τα οποία ζουν μόνιμα στην Καλιφόρνια με τον Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ και έχουν περιορισμένη επαφή με τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Μία πιθανή επίσκεψη του Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τα παιδιά του θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για συνάντηση με τον μονάρχη, με το βασιλικό κτήμα του Μπαλμόραλ στη Σκωτία να θεωρείται το πιθανότερο σημείο, όπως γράφει η Mirror.

Ωστόσο, ο Κάρολος θα δεχόταν μία τέτοια συνάντηση μόνο υπό συγκεκριμένους όρους, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην οργάνωση και τη διακριτικότητα του όλου εγχειρήματος, όπως αναφέρουν βασιλικές πηγές.

Η βασιλική βιογράφος, Ίνγκριντ Σιούαρντ, σημείωσε ότι το Μπαλμόραλ αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική ρεαλιστική επιλογή για μία τέτοια επαφή, καθώς εκεί ο βασιλιάς διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο και δυνατότητες φιλοξενίας της οικογένειας.

Παράλληλα, αναφέρεται πως θα γινόταν προσπάθεια να αποφευχθεί η ταυτόχρονη παρουσία άλλων ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας, προκειμένου να διατηρηθεί ένα πιο ήρεμο και ιδιωτικό κλίμα.

Ο Άρτσι και η Λίλιμπετ έχουν δει ελάχιστα τους βασιλικούς συγγενείς τους τα τελευταία χρόνια, καθώς μεγαλώνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μακριά από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η τελευταία τους επαφή με τη βασιλική οικογένεια ήταν το 2022, κατά τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ.

