Ο Λίβανος ανακοίνωσε μερική εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ - Οι επιθέσεις συνεχίζονται

Ο Λίβανος ανακοίνωσε μερική εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, αλλά οι επιθέσεις συνεχίζονται

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Ο Λίβανος ανακοίνωσε μερική εκεχειρία μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, αλλά οι επιθέσεις συνεχίζονται στην περιοχή.
  • Η συμφωνία καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στη Βηρυτό, ενώ η Χεζμπολάχ θα περιορίσει τις επιθέσεις της στο Ισραήλ.
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο συνεχίζονται παρά την εκεχειρία.
  • Το Ιράν απειλεί να τερματίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω της σύγκρουσης στον Λίβανο.
  • Οι εντάσεις έχουν προκαλέσει αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά 4% λόγω του περιορισμού της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Κόλπο.
Ο Λίβανος ανακοίνωσε τη Δευτέρα (1/6) μερική εκεχειρία μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, σε μία περιορισμένη αποκλιμάκωση μιας σύγκρουσης που έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους και έχει πυροδοτήσει τον ευρύτερο πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Σύμφωνα με την πρεσβεία του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, η συμφωνία δεν θα τερματίσει τη σύγκρουση στη χώρα. Ωστόσο, καλεί το Ισραήλ να μην συνεχίσει τις επιθέσεις στη Βηρυτό και τα προάστιά της που ελέγχονται από τη Χεζμπολάχ, ενώ η οργάνωση, η οποία συνδέεται με το Ιράν, θα σταματήσει τις επιθέσεις της στο Ισραήλ.

Οι εχθροπραξίες στο νότιο Λίβανο, στον οποίο το Ισραήλ εισέβαλε τον Μάρτιο, συνεχίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας. Νωρίς την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι αναχαίτισε δύο βλήματα που πέρασαν από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ και ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρώτος ανακοίνωσε τη συμφωνία , δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ, μέσω μεσαζόντων, είχε δεσμευτεί να μην επιτεθεί στο Ισραήλ. Κανένας πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ, με ή χωρίς μεσάζοντες. Οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει την ομάδα τρομοκρατική οργάνωση.

Υποστηρικτές της Χεζμπολάχ σε συγκέντρωση έξω από την ιρανική πρεσβεία στη Βηρυτό του Λιβάνου, Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025.

AP/Hassan Ammar

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε να αποσύρει τυχόν στρατεύματα που ετοιμάζονται να επιτεθούν στη Βηρυτό. Μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, όπου οι χερσαίες δυνάμεις προωθούνται προς τον ποταμό Ζαχαράνι, στη βαθύτερη εισβολή τους στον Λίβανο εδώ και 25 χρόνια.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλα, δήλωσε ότι η πολιτοφυλακή θα υποστηρίξει μια πλήρη κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρο τον Λίβανο ως προάγγελο της αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων. Δεν διευκρίνισε εάν η οργάνωση θα σταματήσει τις επιθέσεις της σε ισραηλινό έδαφος. Ο Λίβανος δήλωσε ότι θα επιδιώξει να επεκτείνει την εκεχειρία στις συνομιλίες με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη.

Αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες προσπάθειες τερματισμού του τρίμηνου πολέμου που ξεκίνησε με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Η διαδικασία έχει κολλήσει εδώ και εβδομάδες, υπό μια εύθραυστη εκεχειρία, καθώς οι διαπραγματευτές δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε ένα αρχικό πλαίσιο για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο πόλεμος Ισραήλ-Χεζμπολάχ ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου ως μέρος της ευρύτερης σύγκρουσης και έκτοτε είναι συνυφασμένος με αυτόν. Το Ιράν επιμένει στην παύση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι οι δύο συγκρούσεις είναι ξεχωριστές. «Η εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι αναμφισβήτητα μια εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί.

Το Ιράν απειλεί να διακόψει τις συνομιλίες

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη σταματά τις έμμεσες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία που τηρείται σε μεγάλο βαθμό από τις αρχές Απριλίου, επικαλούμενα τον πόλεμο στον Λίβανο.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση των αναφορών από Ιρανούς αξιωματούχους, και ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφο του NBC ότι δεν είχε νέα από το Ιράν. Σε συνέντευξή του στο CNBC τη Δευτέρα, δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες «είχαν αρχίσει να γίνονται πολύ βαρετές» και ότι δεν τον ένοιαζε αν είχαν τελειώσει. «Πραγματικά δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει καθόλου», είπε ο Τραμπ.

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου

Από τα μέσα Μαρτίου, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι κοντά στην υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμη. Παρά την εκεχειρία, το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν ανταλλάξει αεροπορικά πλήγματα αρκετές φορές την τελευταία εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Εσμαΐλ Καάνι, απείλησε να επεκτείνει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ στο Στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, ένα άλλο σημείο συμφόρησης στις εκβολές της Ερυθράς Θάλασσας.

Το Ιράν έχει ήδη περιορίσει τη θαλάσσια κυκλοφορία στον Κόλπο, η οποία πριν από τον πόλεμο παρείχε το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα οι τιμές να ανεβαίνουν απότομα .Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 4% τη Δευτέρα λόγω των αυξημένων εντάσεων.

