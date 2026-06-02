Axios: Οργισμένη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου για τον Λίβανο – «Τι στο καλό κάνεις;»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό λόγω κινδύνου κλιμάκωσης και επίδρασης στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν.

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου ήταν έντονη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκφράζει οργή και να κατηγορεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για αχαριστία και υπερβολική κλιμάκωση.

Η Ουάσινγκτον ανησυχεί ότι ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάρρευση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Το Ισραήλ δεν σχεδιάζει πλέον πλήγματα στη Βηρυτό, ενώ ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο και θα πλήξει στόχους στη Βηρυτό μόνο αν η Χεζμπολάχ συνεχίσει τις επιθέσεις.

Μετά τη συνομιλία, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν προχωρούν με ταχύ ρυθμό. Snapshot powered by AI

Έντονη τηλεφωνική επικοινωνία είχαν τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με αφορμή την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και τρίτη πηγή που ενημερώθηκε για την κλήση ανέφεραν ότι ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα οργισμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι η στάση του απειλεί να τινάξει στον αέρα τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος πίεσε τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό, προειδοποιώντας ότι ένα τέτοιο πλήγμα θα απομόνωνε ακόμη περισσότερο το Ισραήλ διεθνώς.

«Τι στο καλό κάνεις;»

Σύμφωνα με το Axios, η συνομιλία έγινε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Αμερικανός αξιωματούχος που περιέγραψε την τοποθέτηση Τραμπ προς τον Νετανιάχου ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ του είπε πως «είναι τρελός» και ότι τον κατηγόρησε για αχαριστία.

Άλλη πηγή που ενημερώθηκε για την κλήση ανέφερε ότι ο Τραμπ φώναξε στον Νετανιάχου: «Τι στο καλό κάνεις;».

Κατά το ρεπορτάζ, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η Χεζμπολάχ επιτίθεται στο Ισραήλ και ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί, ωστόσο θεωρεί πως τις τελευταίες ημέρες ο Νετανιάχου κλιμακώνει δυσανάλογα την κατάσταση.

Η Ουάσιγκτον φέρεται να ανησυχεί ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο ισραηλινών πληγμάτων στη Βηρυτό, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει κατάρρευση των επαφών με την Τεχεράνη.

Φρένο σε χτύπημα στη Βηρυτό

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι το Ισραήλ δεν σχεδιάζει πλέον πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ ουσιαστικά «επέβαλε» τη θέση του στον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Μετά την κλήση, ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται «με ταχύ ρυθμό».

Λίγο αργότερα, σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε απευθείας επαφές τόσο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να περιορίσουν τις εχθροπραξίες.

«Είχα σήμερα συνομιλία με τον Μπίμπι (σ.σ. Μπέντζαμιν) Νετανιάχου και του ζήτησα να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό. Γύρισε πίσω τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ, Μπίμπι!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι είχε συνομιλία με εκπροσώπους της ηγεσίας της Χεζμπολάχ και ότι το σιιτικό κίνημα συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των ισραηλινών στρατευμάτων.

«Αντίστοιχα, το Ισραήλ συμφώνησε να σταματήσει να πυροβολεί εναντίον τους», πρόσθεσε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη διάρκεια της αποκλιμάκωσης, σημειώνοντας: «Θα δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό — ας ελπίσουμε ότι θα είναι για την αιωνιότητα».

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου ανέφερε σε δήλωσή του ότι είπε στον Τραμπ πως το Ισραήλ θα πλήξει στόχους στη Βηρυτό εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις, ενώ στο μεταξύ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

«Η θέση μας παραμένει η ίδια», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.