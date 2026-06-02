ΟΗΕ: Αναγκαία η συνέχιση της στρατιωτικής παρουσίας στον Λίβανο

Η παραμονή στρατιωτικής παρουσίας του ΟΗΕ στον Λίβανο και μετά την αποχώρηση της σημερινής ειρηνευτικής δύναμης, της UNIFIL, στα τέλη του 2026, θεωρείται «απαραίτητη» από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Αυτό επισημαίνεται σε έκθεση που διαβιβάστηκε τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου. Τον Αύγουστο του 2025, το Συμβούλιο Ασφαλείας, υπό την πίεση των ΗΠΑ, είχε αποφασίσει ότι η εντολή της προσωρινής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Εννέα μήνες αργότερα, και ενώ ο Λίβανος έχει εμπλακεί στον περιφερειακό πόλεμο που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, η έκθεση Γκουτέρες αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο Γενικός Γραμματέας σημειώνει ότι, ανεξαρτήτως της επιλογής που θα προκριθεί, η παρουσία ένστολων του ΟΗΕ θα παραμείνει αναγκαία για την αποκλιμάκωση, τον διάλογο, τον συντονισμό και την υποστήριξη των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων.

Όπως τονίζει, τα Ηνωμένα Έθνη, ως προσωρινός τοποτηρητής της Μπλε Γραμμής —των de facto συνόρων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ— θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιτήρηση και τη διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή, με αμερόληπτο τρόπο.

Η UNIFIL αριθμεί σήμερα περίπου 7.500 κυανόκρανους. Στην έκθεσή του, ο Αντόνιο Γκουτέρες παρουσιάζει τρεις επιλογές για την επόμενη ημέρα, οι οποίες προβλέπουν τη διατήρηση δύναμης από 2.000 έως 5.500 ένστολους, με αποστολή την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τη στήριξη του λιβανικού στρατού.

Η πιο ενισχυμένη εκδοχή, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα, θα επέτρεπε την πιο αξιόπιστη επιτήρηση ολόκληρης της Μπλε Γραμμής, μήκους 120 χιλιομέτρων. Αντιθέτως, η πιο περιορισμένη επιλογή δεν θα επαρκούσε για την πλήρη επιτήρησή της, εφόσον δεν συνοδευόταν από τις απαραίτητες τεχνολογικές δυνατότητες.

Η έκθεση κατατέθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο ισραηλινός στρατός έχει κλιμακώσει σημαντικά τη χερσαία εισβολή του στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολά, φθάνοντας στο μεγαλύτερο βάθος των τελευταίων 26 ετών. Παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, οι εχθροπραξίες δεν σταμάτησαν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πάντως ότι οι εμπόλεμες πλευρές έχουν αποδεχθεί να παύσουν πυρ.