ΕΕ: Νέοι κανόνες για επιστροφές μεταναστών – Ανοίγει ο δρόμος για κέντρα σε τρίτες χώρες

Snapshot Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ συμφώνησαν σε νέο κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα νόμιμης παραμονής.

Ο κανονισμός επιτρέπει τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες, που θα λειτουργούν ως τελικοί προορισμοί ή ενδιάμεσα κέντρα μεταφοράς.

Εισάγεται η Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής για την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και εκτέλεση αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Οι αποφάσεις επιστροφής θα έχουν αυστηρότερες υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τους μετανάστες, με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μετά την επίσημη έγκριση και εντάσσεται στο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που αρχίζει από 12 Ιουνίου 2026. Snapshot powered by AI

Σε πολιτική συμφωνία για τον νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών που δεν έχουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν το βράδυ της Δευτέρας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο και για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες, εκτός ευρωπαϊκού εδάφους.

Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, στόχος του νέου πλαισίου είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος. «Η σημερινή συμφωνία ενισχύει την αξιοπιστία της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και συμπληρώνει το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε ο υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νικόλαος Ιωαννίδης.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει αυστηρότερες υποχρεώσεις για όσους έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Μεταξύ άλλων, θα οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και να συμμορφώνονται με τις διαδικασίες αποχώρησης από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται.

Παράλληλα, θεσπίζεται νομικό πλαίσιο που επιτρέπει στα κράτη μέλη να δημιουργούν κόμβους επιστροφής σε τρίτες χώρες. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούν να λειτουργούν είτε ως τελικοί προορισμοί είτε ως ενδιάμεσα κέντρα μεταφοράς, με στόχο τη διευκόλυνση των επιστροφών προς τις χώρες καταγωγής ή προς άλλες τρίτες χώρες. Το κείμενο προβλέπει, σύμφωνα με την ΕΕ, εγγυήσεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η συμφωνία διατηρεί, προς το παρόν, σε προαιρετική βάση την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων επιστροφής μεταξύ των κρατών μελών, με πρόβλεψη επανεξέτασης μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου πλαισίου.

Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής

Εισάγεται επίσης η Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής, ένα ενιαίο έγγραφο στο οποίο θα καταχωρίζονται τα βασικά στοιχεία κάθε απόφασης επιστροφής. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και να επιταχυνθεί η αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος της ΕΕ.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει ακόμη ειδικές προβλέψεις για περιπτώσεις προσώπων που θεωρείται ότι συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια.

Η πολιτική συμφωνία θα πρέπει πλέον να εγκριθεί επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προτού ο κανονισμός τεθεί σε ισχύ. Οι νέοι κανόνες εντάσσονται στο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο αρχίζει να εφαρμόζεται από τις 12 Ιουνίου 2026.