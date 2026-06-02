ΕΕ: Νέοι κανόνες για επιστροφές μεταναστών – Ανοίγει ο δρόμος για κέντρα σε τρίτες χώρες

Συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γιάννης Φιλιππάκος

ΕΕ: Νέοι κανόνες για επιστροφές μεταναστών – Ανοίγει ο δρόμος για κέντρα σε τρίτες χώρες

Φωτ. Αρχείου 

AP Photo
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ συμφώνησαν σε νέο κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα νόμιμης παραμονής.
  • Ο κανονισμός επιτρέπει τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες, που θα λειτουργούν ως τελικοί προορισμοί ή ενδιάμεσα κέντρα μεταφοράς.
  • Εισάγεται η Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής για την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και εκτέλεση αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών.
  • Οι αποφάσεις επιστροφής θα έχουν αυστηρότερες υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τους μετανάστες, με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα.
  • Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μετά την επίσημη έγκριση και εντάσσεται στο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που αρχίζει από 12 Ιουνίου 2026.
Snapshot powered by AI

Σε πολιτική συμφωνία για τον νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών που δεν έχουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν το βράδυ της Δευτέρας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο και για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες, εκτός ευρωπαϊκού εδάφους.

Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, στόχος του νέου πλαισίου είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος. «Η σημερινή συμφωνία ενισχύει την αξιοπιστία της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και συμπληρώνει το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε ο υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νικόλαος Ιωαννίδης.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει αυστηρότερες υποχρεώσεις για όσους έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Μεταξύ άλλων, θα οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και να συμμορφώνονται με τις διαδικασίες αποχώρησης από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται.

Παράλληλα, θεσπίζεται νομικό πλαίσιο που επιτρέπει στα κράτη μέλη να δημιουργούν κόμβους επιστροφής σε τρίτες χώρες. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούν να λειτουργούν είτε ως τελικοί προορισμοί είτε ως ενδιάμεσα κέντρα μεταφοράς, με στόχο τη διευκόλυνση των επιστροφών προς τις χώρες καταγωγής ή προς άλλες τρίτες χώρες. Το κείμενο προβλέπει, σύμφωνα με την ΕΕ, εγγυήσεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η συμφωνία διατηρεί, προς το παρόν, σε προαιρετική βάση την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων επιστροφής μεταξύ των κρατών μελών, με πρόβλεψη επανεξέτασης μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου πλαισίου.

Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής

Εισάγεται επίσης η Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής, ένα ενιαίο έγγραφο στο οποίο θα καταχωρίζονται τα βασικά στοιχεία κάθε απόφασης επιστροφής. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και να επιταχυνθεί η αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος της ΕΕ.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει ακόμη ειδικές προβλέψεις για περιπτώσεις προσώπων που θεωρείται ότι συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια.

Η πολιτική συμφωνία θα πρέπει πλέον να εγκριθεί επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προτού ο κανονισμός τεθεί σε ισχύ. Οι νέοι κανόνες εντάσσονται στο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο αρχίζει να εφαρμόζεται από τις 12 Ιουνίου 2026.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 478 προσλήψεις στο ΕΣΥ (επιλαχόντες ΤΕ)

02:02ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νετανιάχου και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε αποκλιμάκωση – «Ας κρατήσει για την αιωνιότητα»

01:38ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Νέοι κανόνες για επιστροφές μεταναστών – Ανοίγει ο δρόμος για κέντρα σε τρίτες χώρες

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 6,2 Ρίχτερ στη Νότια Ιταλία – Σε περιοχή της Καλαβρίας το επίκεντρο – Αισθητός και στα νησιά του Ιονίου

00:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο αυτόφωρο γνωστός μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ – Κατηγορείται για απείθεια και απειλή κατά αστυνομικών

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Κωνσταντινούπολη για τον Τράβις Σκοτ: Εμφανίστηκε στη σκηνή για μόλις 20 λεπτά

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ντάκος: Από το καθημερινό γεύμα των Κρητικών, στο θρόνο της μεσογειακής διατροφής

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή βρέθηκε η πρώτη αγνοούμενη από την ομάδα επιστημόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες – Αγνοείτο επί 1 χρόνο

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο : Χιλιάδες πιστοί ανέβηκαν στον Κρυονερίτη για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χώρο εργοστασίου στο Μενίδι – Οριοθετήθηκε άμεσα από την Πυροσβεστική

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Πώς οι αναρτήσεις fitspiration στα social media βλάπτουν την υγεία των νεαρών ενηλίκων

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά η αδερφή του Νικήτα Γεμιστού: Ο αδερφός μου δολοφονήθηκε από το χέρι ενός μανιακού

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Λετίθια: Λάμψη στα λευκά και κοσμήματα που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις – Δείτε εικόνες

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κογκαλίδης

22:47LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Στην αρχή ένιωθα ενοχές που άφηνα το παιδί»

22:43ΕΘΝΙΚΑ

Άγρια επεισόδια στην Αλβανία: «Σκοπός τους ήταν να με αποτελειώσουν εκεί για παραδειγματισμό», λέει ο Έλληνας τραυματίας

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Καλοκαίρι με γεμάτες παραλίες και «αλμυρές» τιμές - Έρχεται και νέα άνοδος της θερμοκρασίας

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Τα ψέματα του Έντι Ράμα για την ελληνική Σβέρνιτσα - Η ιστορική αλήθεια, η γλώσσα και η θρησκεία

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο άνδρας που ζούσε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη

22:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:14ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 6,2 Ρίχτερ στη Νότια Ιταλία – Σε περιοχή της Καλαβρίας το επίκεντρο – Αισθητός και στα νησιά του Ιονίου

00:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο αυτόφωρο γνωστός μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ – Κατηγορείται για απείθεια και απειλή κατά αστυνομικών

21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή βρέθηκε η πρώτη αγνοούμενη από την ομάδα επιστημόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες – Αγνοείτο επί 1 χρόνο

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένες Πολιτείες: Πολλαπλά κρούσματα θανατηφόρου «σαρκοφάγου» βακτηρίου – Συναγερμός εν όψει καλοκαιριού

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά η αδερφή του Νικήτα Γεμιστού: Ο αδερφός μου δολοφονήθηκε από το χέρι ενός μανιακού

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Κωνσταντινούπολη για τον Τράβις Σκοτ: Εμφανίστηκε στη σκηνή για μόλις 20 λεπτά

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Τα ψέματα του Έντι Ράμα για την ελληνική Σβέρνιτσα - Η ιστορική αλήθεια, η γλώσσα και η θρησκεία

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Λετίθια: Λάμψη στα λευκά και κοσμήματα που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις – Δείτε εικόνες

19:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερότητα ζητούν οι πολίτες και όχι διαμαρτυρία- Προβάδισμα ΝΔ με 12,6% - Ποια η δυναμική Τσίπρα και Καρυστιανού

21:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λάβρος ο Μητροπολίτης Κοζάνης: «Έχουν τα παιδιά μάνα σήμερα;» - Τι είπε για Όσκαρ, τεχνητή νοημοσύνη και... γίγαντες

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της - «Ακούγονταν φωνές τελευταία», λένε γείτονες

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κογκαλίδης

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο άνδρας που ζούσε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Μάριος Οικονόμου: Πού επικεντρώνεται η έρευνα των Αρχών για το τροχαίο δυστύχημα - Αύριο η νεκροψία - νεκροτομή

15:14LIFESTYLE

«Porto Leone»: Καθηλωτικό το φινάλε της σειράς – Τι θα δούμε στα τελευταία επεισόδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ