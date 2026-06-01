Βασίλισσα Λετίθια: Λάμψη στα λευκά και κοσμήματα που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις – Δείτε εικόνες

Για ακόμη μία φορά, η βασίλισσα Λετίθια επιβεβαίωσε τη φήμη ως μία από τις πλέον καλοντυμένες γαλαζοαίματες της Ευρώπης, πραγματοποιώντας μία εμφάνιση που συνδύασε τη διαχρονική κομψότητα με τις σύγχρονες τάσεις της μόδας.

Κατά τη διάρκεια της ιστορικής συνάντησης των βασιλικών οίκων της Ισπανίας και του Μονακό στον Βασιλικό Βοτανικό Κήπο της Μαδρίτης, η Λετίθια επέλεξε ένα λευκό φόρεμα σε μινιμαλιστική γραμμή, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακή με τις πιο περίτεχνες δημιουργίες.

Η Ισπανίδα βασίλισσα επένδυσε σε μία καθαρή και αέρινη σιλουέτα, ιδανική για τη θερινή περίοδο, αφήνοντας τα αξεσουάρ να αναδείξουν τον χαρακτήρα της εντυπωσιακής της εμφάνισης. Το φόρεμα, δημιουργία του ιταλικού οίκου Mantù, ξεχώρισε για την ανεπιτήδευτη φινέτσα του, ενώ, τα oversized κοσμήματα της Suma Cruz προσέθεσαν μία δόση δυναμισμού και πολυτέλειας στο σύνολο.

Η επιλογή των εντυπωσιακών κοσμημάτων λειτούργησε ως το απόλυτο fashion statement, δημιουργώντας μία ενδιαφέρουσα αντίθεση με τη λιτή αισθητική του φορέματος. Το αποτέλεσμα ήταν ένα άψογα ισορροπημένο look, που απέπνεε αυτοπεποίθηση, θηλυκότητα και βασιλική κομψότητα.

Στο πλευρό της, η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό επέλεξε μία εξίσου εκλεπτυσμένη εμφάνιση, φορώντας ένα γαλάζιο δαντελένιο φόρεμα του οίκου Oscar de la Renta. Η απαλή απόχρωση και οι ρομαντικές λεπτομέρειες της δημιουργίας συνέθεσαν μία αριστοκρατική εικόνα που ταίριαζε απόλυτα με το επίσημο αλλά και καλοκαιρινό κλίμα της εκδήλωσης.