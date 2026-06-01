Ο σπουδαίος Κέβιν Κίγκαν αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο στο τελικό στάδιο

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου τόνισε ότι «είμαι ακόμη εδώ και παλεύω»

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

AP.
  • Ο Κέβιν Κίγκαν αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο στο τελικό στάδιο.
  • Η διάγνωση έγινε τυχαία κατά τη διάρκεια εξετάσεων έπειτα από τροχαίο και χειρουργική επέμβαση.
  • Ο Κίγκαν υποβάλλεται σε θεραπεία και παραμένει ενεργός στη μάχη κατά της ασθένειας.
  • Η οικογένειά του είχε ανακοινώσει το πρόβλημα υγείας από τον Ιανουάριο.
  • Ο Κίγκαν είναι μία εμβληματική μορφή του αγγλικού ποδοσφαίρου, γνωστός για την καριέρα του ως παίκτης και προπονητής.
Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας και προπονητής, Κέβιν Κίγκαν, αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο στο τελικό στάδιο, τη σοβαρότερη μορφή της νόσου, κατά την οποία έχει εξαπλωθεί σε άλλα σημεία του σώματος.

Η οικογένειά του είχε γνωστοποιήσει τον Ιανουάριο ότι ο «θρύλος» της Λίβερπουλ και της Νιούκαστλ αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, έπειτα από περαιτέρω εξετάσεις για επίμονα κοιλιακά συμπτώματα, ενώ, τους τελευταίους μήνες υποβάλλεται σε θεραπεία.

Σε μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις μετά τη διάγνωση, ο Κίγκαν καταχειροκροτήθηκε συγκινημένος κατά την επιστροφή στο Νιούκαστλ για εκδήλωση στο Tyne Theatre and Opera House, όπου περιέγραψε πώς η διάγνωση προέκυψε τυχαία μέσα από εξετάσεις που έγιναν έπειτα από ένα τροχαίο και χειρουργική επέμβαση.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι γιατροί εντόπισαν τον καρκίνο και τού πρότειναν εξειδικευμένο ιατρό με εμπειρία στη συγκεκριμένη μορφή της νόσου, με εκείνον να σημειώνει με χιούμορ ότι «είχε ποσοστό επιτυχίας 33%», τονίζοντας ωστόσο ότι βρίσκεται ακόμη σε θεραπεία και παραμένει ενεργός στη μάχη του.

Ο Κίγκαν, με σημαντική καριέρα ως ποδοσφαιριστής σε συλλόγους όπως η Λίβερπουλ, το Αμβούργο, η Σαουθάμπτον και η Νιούκαστλ, αλλά και ως προπονητής των Νιούκαστλ, Φούλαμ, Μάντσεστερ Σίτι και της εθνικής Αγγλίας, θεωρείται μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η επιρροή του στη Νιούκαστλ είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνδέθηκε με την περίοδο των Entertainers τη δεκαετία του ’90, όταν η ομάδα διεκδικούσε τον τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ.

Ο σπουδαίος Κέβιν Κίγκαν αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο στο τελικό στάδιο

Ο σπουδαίος Κέβιν Κίγκαν αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο στο τελικό στάδιο

