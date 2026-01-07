Διαγνώστηκε με καρκίνο ο «μύθος» του αγγλικού ποδοσφαίρου, Κέβιν Κίγκαν

Άσχημα νέα για την ποδοσφαιρική κοινότητα από την Αγγλία. Ο σπουδαίος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής, Κέβιν Κίγκαν, δίνει «μάχη» με τον καρκίνο. Κάτι που έκανε γνωστό η οικογένεια του 74χρονου με ανακοίνωσή της.

Υπήρξε μία απ’ τις εμβληματικότερες μορφές του αγγλικού ποδοσφαίρου, σπουδαίος επιθετικός, ενώ έκανε ακόμη και στον πάγκο των «λιονταριών». Εισήχθη στο νοσοκομείο και είχε εκφραστεί ανησυχία για κοιλιακά συμπτώματα που εμφάνιζε.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, δυστυχώς επιβεβαίωσαν τους φόβους των γιατρών. Άμεσα ο Κίγκαν θα αρχίσει θεραπείες για να καταπολεμήσει την ασθένεια.

Από την πλευρά της οικογένειάς του, ζητήθηκε σεβασμός σε ένα ιδιωτικό σοβαρό θέμα. Επισημαίνοντας προς τους φιλάθλους που λατρεύουν τον Κίγκαν, πως αντιμετωπίζει αυτή τη μάχη με δύναμη και έτοιμος για τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του.

Ο Κέβιν Κίγκαν συνέδεσε το όνομά του με τη Λίβερπουλ και την Νιούκαστλ. Υπήρξε 63 φορές διεθνής, ενώ σημείωσε 21 γκολ με την Εθνική Αγγλίας. Στης οποίας τον πάγκο κάθισε το 1999-00.