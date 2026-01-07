Διαγνώστηκε με καρκίνο ο «μύθος» του αγγλικού ποδοσφαίρου, Κέβιν Κίγκαν

Η οικογένεια του παλαίμαχου επιθετικού και πρώην προπονητή της Εθνικής Αγγλίας, ανακοίνωσε τη «μάχη» που δίνει ο 74χρονος.

Newsbomb

Διαγνώστηκε με καρκίνο ο «μύθος» του αγγλικού ποδοσφαίρου, Κέβιν Κίγκαν
EPA
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άσχημα νέα για την ποδοσφαιρική κοινότητα από την Αγγλία. Ο σπουδαίος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής, Κέβιν Κίγκαν, δίνει «μάχη» με τον καρκίνο. Κάτι που έκανε γνωστό η οικογένεια του 74χρονου με ανακοίνωσή της.

Υπήρξε μία απ’ τις εμβληματικότερες μορφές του αγγλικού ποδοσφαίρου, σπουδαίος επιθετικός, ενώ έκανε ακόμη και στον πάγκο των «λιονταριών». Εισήχθη στο νοσοκομείο και είχε εκφραστεί ανησυχία για κοιλιακά συμπτώματα που εμφάνιζε.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, δυστυχώς επιβεβαίωσαν τους φόβους των γιατρών. Άμεσα ο Κίγκαν θα αρχίσει θεραπείες για να καταπολεμήσει την ασθένεια.

Από την πλευρά της οικογένειάς του, ζητήθηκε σεβασμός σε ένα ιδιωτικό σοβαρό θέμα. Επισημαίνοντας προς τους φιλάθλους που λατρεύουν τον Κίγκαν, πως αντιμετωπίζει αυτή τη μάχη με δύναμη και έτοιμος για τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του.

Ο Κέβιν Κίγκαν συνέδεσε το όνομά του με τη Λίβερπουλ και την Νιούκαστλ. Υπήρξε 63 φορές διεθνής, ενώ σημείωσε 21 γκολ με την Εθνική Αγγλίας. Στης οποίας τον πάγκο κάθισε το 1999-00.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:46ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που πράκτορας της ICE πυροβολεί και σκοτώνει γυναίκα οδηγό - Σκληρό βίντεο

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Διήμεροι αποκλεισμοί στα σύνορα: Κλιμάκωση αποφάσισαν τα μπλόκα των αγροτών στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: 48ωρος αποκλεισμός στα διόδια Μαλγάρων - «Δεν ικανοποιήθηκε κανένα αίτημά μας»

21:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην Τότεναμ: «Έφυγε» από τη ζωή ο Μάρτιν Τσίβερς

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ» - Δείτε βίντεο

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεαρός κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη influencer πέθανε μετά από αισθητική επέμβαση αυξητικής γλουτών

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Ήχησε το 112 - «Προσοχή στις μετακινήσεις»

20:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διαγνώστηκε με καρκίνο ο «μύθος» του αγγλικού ποδοσφαίρου, Κέβιν Κίγκαν

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για μπλόκα: «Ο πρωθυπουργός θα δεχθεί αντιπροσωπεία αγροτών μόνο αν εκπροσωπεί το σύνολο»

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: 48ωρο «μπλακ άουτ» στην Ιόνια Οδό αποφάσισαν στο μπλόκο Αγγελόκαστρου στην Αιτωλοακαρνανία

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή της πτήσης Αθήνα - Ιωάννινα λόγω ισχυρής καταιγίδας

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Οι ΗΠΑ συζητούν να προσφέρουν στη Γροιλανδία μια συμφωνία «Cofa»

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου στη Μιχαλακοπούλου - Χρειάστηκε απεγκλωβισμός του οδηγού

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Ελπιδοφόρος: Κορυφαία στιγμή για την Ομογένεια ο εορτασμός των 120 χρόνων στο Τάρπον Σπρινγκς

20:34LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μία γυναίκα ανάμεσα σε Κουράκο και Αριάδνη

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: 14 μπλόκα ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από τον Άλιμο

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ λένε ότι θα συζητήσουν την κυριότητα της Γροιλανδίας με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:46LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ» - Δείτε βίντεο

19:49ΕΛΛΑΔΑ

«Κόβεται στα δύο» η χώρα - 48ωρο αποκλεισμό στα Τέμπη αποφάσισαν οι αγρότες

20:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διαγνώστηκε με καρκίνο ο «μύθος» του αγγλικού ποδοσφαίρου, Κέβιν Κίγκαν

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Το βαρύ ποινικό παρελθόν του δράστη - «Τα παιδιά μεγάλωναν μόνα τους, με λίγη βοήθεια από τους παππούδες», λέει συγγενής του 16χρονης

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Ήχησε το 112 - «Προσοχή στις μετακινήσεις»

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Λαϊκές αγορές: Αναστέλλεται η απεργία των παραγωγών - Θα λειτουργήσουν κανονικά από Παρασκευή

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για το κόμμα Καρυστιανού: «Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που γυναίκα αστυνομικός πυροβολεί στον αέρα σε γλέντι - Ερευνούν το περιστατικό οι Αρχές

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η πρώτη αντίδραση για την κατάσχεση του ρωσικού δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεαρός κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη influencer πέθανε μετά από αισθητική επέμβαση αυξητικής γλουτών

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι γνωρίζουμε για τα δύο τάνκερ που κατασχέθηκαν από τις ΗΠΑ

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για μπλόκα: «Ο πρωθυπουργός θα δεχθεί αντιπροσωπεία αγροτών μόνο αν εκπροσωπεί το σύνολο»

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ