«Βράζει η Θεσσαλονίκη»: Κηδεύεται σήμερα ο 20χρονος - Αναμένεται να παραδοθεί ο φίλος του

Την Τρίτη απολογείται ο 23χρονος δράστης, που επιμένει πως δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Το σημείο όπου έχασε τη ζωή του ο 20χρονος

  • Ο 20χρονος έχασε τη ζωή του από μαχαιριά στην καρδιά σε αιματηρή συμπλοκή στην Καλαμαριά, με τον 23χρονο δράστη να απολογείται την Τρίτη.
  • Ο 23χρονος παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε το θύμα υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας και δεν γνώριζε το θύμα.
  • Ένα βίντεο
  • ντοκουμέντο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την υπόθεση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν πιθανό οπαδικό κίνητρο και άλλες διαφορές.
  • Διώξεις έχουν ασκηθεί και σε βάρος των δύο φίλων του θύματος για σωματικές βλάβες και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη.
  • Η κηδεία του 20χρονου τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς οδύνης, με τη δικαιοσύνη να αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις συνθήκες της τραγωδίας.
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κηδεύεται σήμερα ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του από μαχαιριά στην καρδιά, έπειτα από αιματηρή συμπλοκή στην Καλαμαριά. Η κοινωνία της Θεσσαλονίκης παραμένει συγκλονισμένη από τη δολοφονία του νεαρού, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

Ένας από τους δύο φίλους του θύματος που αναζητούνταν αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα αυτοβούλως στις Αρχές, μαζί με τον δικηγόρο του, προκειμένου να καταθέσει για όσα συνέβησαν το βράδυ της αιματηρής συμπλοκής.

Μαχαιριά στην καρδιά προκάλεσε τον θάνατο του 20χρονου

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης. Ο 20χρονος δέχθηκε δύο μαχαιριές και έχασε περίπου δύο λίτρα αίμα.

Το πρώτο τραύμα εντοπίστηκε στην περιοχή των πλευρών, ενώ το δεύτερο, που αποδείχθηκε μοιραίο, ήταν απευθείας στην καρδιά και προκάλεσε τον θάνατό του.

[385446] ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ Ο 20ΧΡΟΝΟΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ /EUROKINISSI)

Κεριά και λουλούδια στο σημείο της δολοφονίας

Σιωπηλός στα δικαστήρια ο 23χρονος

Με σκυμμένο το κεφάλι και χωρίς να πει λέξη οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία. Ο νεαρός, οπαδός του Άρη, είχε παραδοθεί αυτοβούλως στις Αρχές και παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που μαχαίρωσε τον 20χρονο, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Κατά την εξέτασή του φέρεται αρχικά να ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση από πέντε άτομα και ότι βρήκε το μαχαίρι στο δρόμο, χρησιμοποιώντας το για να αμυνθεί χωρίς να γνωρίζει ποιον τραυμάτισε. Στη συνέχεια όμως παραδέχθηκε ότι το μαχαίρι ήταν δικό του και ότι οι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή ήταν τρεις.

Παράλληλα, ο 23χρονος φέρει τραύματα στο πρόσωπο, ράμματα στο κεφάλι και εκδορές στα κάτω άκρα, ενώ επιμένει ότι δεν γνώριζε το θύμα και τους φίλους του.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και οι έρευνες

Καθοριστικό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης αποτελεί βίντεο-ντοκουμέντο που βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας και εξετάζεται καρέ-καρέ.

Στα πλάνα φαίνεται ο 20χρονος, αφού έχει δεχθεί τα πλήγματα, να περπατά με εμφανή δυσκολία πριν καταρρεύσει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Σε άλλο σημείο του βίντεο διακρίνονται δύο φίλοι του θύματος, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν μαρτυρίες και στοιχεία προκειμένου να διευκρινιστεί το κίνητρο της επίθεσης.

Το οπαδικό κίνητρο δεν έχει αποκλειστεί, αν και οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπήρχαν και άλλες διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων.

Διώξεις και για τους φίλους του θύματος

Την ίδια στιγμή, η εισαγγελέας άσκησε ποινικές διώξεις και σε βάρος των δύο φίλων του 20χρονου που αναζητούνται, με βάση επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου, για διακεκριμένη περίπτωση σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να την προκαλέσουν.

Οι απολογίες των δύο νεαρών θεωρούνται κρίσιμες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο τρισάγιο

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο τρισάγιο που τελέστηκε στο σημείο όπου σωριάστηκε ο 20χρονος. Συγγενείς, φίλοι και πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του νεαρού, που έχασαν το μονάκριβο παιδί τους. «Μου σκότωσαν το παιδί μου στο πεζοδρόμιο», φέρεται να είπε συντετριμμένος ο πατέρας του.

Για την υπόθεση μίλησε και ο θείος του 23χρονου δράστη, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να δικαιολογήσει την πράξη του ανιψιού του. «Όταν χάνεται ένα νεαρό παιδί, είναι το ίδιο μας το παιδί. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Η πράξη είναι αδικαιολόγητη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δικαιοσύνη αναμένεται πλέον να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας κατά την απολογία του 23χρονου την ερχόμενη Τρίτη.

